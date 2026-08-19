Dělí je i desítky let, přesto jim to funguje: Slavné páry, u kterých věk nehraje hlavní roli

Cher & Alexander Edwards
Cher a hudební producent Alexander Edwards patří k dvojicím, u kterých se věkový rozdíl jednoduše nedá přehlédnout. Dělí je přibližně 40 let, pozornost veřejnosti je ale od sebe neodradila. Jejich vztah začal po setkání během pařížského týdne módy a od té doby se společně objevili na několika veřejných akcích. Cher se k reakcím okolí v minulosti vyjadřovala s nadhledem, a právě její otevřenost se stala jedním z důvodů, proč se o jejich vztahu tolik diskutuje. Alexander přitom není ve světě showbyznysu nováčkem. V minulosti tvořil pár s modelkou Amber Rose a má syna z předchozího vztahu.
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Ještě výraznější věkový rozdíl najdeme u Micka Jaggera a bývalé baletky Melanie Hamrick. Dělí je přibližně 44 let a pár tvoří od roku 2014, přičemž o dva roky později se jim narodil syn Deveraux. Mick má celkem osm dětí s pěti ženami, jeho vztah s Melanií však trvá už více než 10 let. V roce 2026 se navíc o Melanii píše jako o jeho snoubence.
Foto: Niyi Fote via Depositphotos Richard Gere & Alejandra Silva
Richard Gere a Alejandra Silva se dali dohromady v roce 2014 a vzali se o čtyři roky později. Mezi hercem a jeho manželkou je více než 30 let a společně mají dvě děti. Kromě rodinného života je spojuje také zájem o buddhismus a charitativní činnost. Richard je Američan, Alejandra pochází ze Španělska a dlouhodobě se věnuje společenským a charitativním aktivitám. Jejich vztah tak stojí nejen na výrazném věkovém rozdílu, ale také na odlišných životních zkušenostech a zázemí.
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Výrazný věkový rozdíl není jen hollywoodskou záležitostí. Na česko-slovenské scéně ho už řadu let představují také Petr Janda a jeho manželka Alice. Lídra hudební skupiny Olympic dělí od manželky přibližně 40 let, přesto je dvojice spolu více než dvě desetiletí a vychovává dvě dcery. V roce 2025 oslavili 20. výročí svatby a to, co bylo na začátku předmětem zájmu médií, je dnes především součástí jejich společného příběhu.
Foto: Jan Malíř / Bioscop Michael Douglas & Catherine Zeta-Jones
Michaela Douglase a Catherine Zeta-Jones dělí přesně 25 let. Zajímavostí je, že se narodili ve stejný den, 25. září, pouze v jiném roce. Když se v roce 2000 vzali, média řešila nejen jejich věkový rozdíl, ale také otázku, jestli jejich manželství vydrží. Za více než čtvrtstoletí spolu prošli několika náročnými obdobími. Michael bojoval s rakovinou a Catherine otevřeně mluvila o své bipolární poruše. Manželé si dokonce dali na určitou dobu pauzu, později se k sobě ale vrátili. Dnes jsou rodiči dvou dospělých dětí, Dylana a Carys.
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U Aarona Taylora-Johnsona a režisérky Sam Taylor-Johnson se pozornost od začátku nesoustředila jen na samotný věkový rozdíl. Dělí je přibližně 23 let a Aaronovi bylo při jejich seznámení 18 let, zatímco Sam už byla etablovanou osobností filmového průmyslu. Právě rozdíl v životní etapě a zkušenostech vyvolával největší diskuse. Navzdory počáteční kritice jejich manželství trvá dodnes. Společně vychovávají čtyři dcery – dvě společné a dvě z předchozího vztahu Sam.
Foto: Fred Duval via Depositphotos Nicolas Cage & Riko Shibata
Nicolase Cage a Riko Shibatu dělí přibližně 31 let. Seznámili se v Japonsku a zasnoubili se přes FaceTime, protože jejich vztah ovlivnila pandemie. Vzali se v únoru 2021 v Las Vegas. Pro Riko jde o první manželství, zatímco Nicolas byl ženatý už čtyřikrát. V roce 2022 se jim narodila dcera August Francesca. Zajímavostí je také to, že Riko je mladší než Nicolasův nejstarší syn.
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Herec Dennis Quaid se v roce 2020 oženil s Laurou Savoie, která je od něj přibližně o 39 let mladší. Laura působí mimo hollywoodský svět a pár si své soukromí do velké míry střeží. Jejich společný život ale propojuje i pracovní oblast, protože spolu podle dostupných informací vedou produkční společnost Bonniedale Films. Dennis o jejich vztahu mluví jako o svém nejvýznamnějším manželství.
Foto: Popular Images (Tuukka Jantti) via Depositphotos Heidi Klum & Tom Kaulitz
Ne vždy musí věkový rozdíl mezi partnery dosahovat několika desetiletí. Heidi Klum a kytaristu skupiny Tokio Hotel Toma Kaulitze dělí 16 let. Vzali se v roce 2019 a od té doby patří mezi výrazné páry na červených kobercích i sociálních sítích. Veřejnost si je oblíbila také díky extravagantním halloweenským kostýmům, které každoročně předvádějí. Heidi je matkou čtyř dětí a Tom se stal součástí jejího rodinného života. V roce 2026 oslavili sedmé výročí svatby.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: HEIDI KLUM BUDE I LETOS DRÁŽDIT VELKOLEPÝM HALLOWEENSKÝM KOSTÝMEM: JEHO PODOBU MŮŽETE PODLE NÁPOVĚD ZKUSIT HÁDAT I VY Foto: Popular Images (Tuukka Jantti) via Depositphotos Kris Jenner & Corey Gamble
Výrazný věkový rozdíl je také součástí vztahu Kris Jenner a Coreyho Gamblea. Dělí je přibližně 25 let a pár tvoří od roku 2014. Corey se pohybuje ve společenském a zábavním průmyslu a pravidelně Kris doprovází na pracovních i společenských akcích. Jejich vztah je zároveň pevně propojený s životem jedné z nejznámějších rodin světa – Kardashian-Jenner. Za více než 10 let společně prošli množstvím veřejných událostí a věkový rozdíl se postupně stal spíše součástí mediálního obrazu páru než hlavním tématem jejich vztahu.
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Leonardo DiCaprio je dlouhodobě jedním z nejčastějších terčů internetových vtipů o věku partnerek, jeho vztah s italskou modelkou Vittorií Ceretti proto veřejnost nepřekvapil. Vittoria je od Leonarda mladší přibližně o 23 let a dvojice je romanticky spojována od roku 2023. Od té doby byli několikrát fotografováni společně během dovolených i na veřejných akcích. Vittoria navíc už překročila věkovou hranici, která se objevuje v internetových vtipech o Leonardových partnerkách. V červenci 2026 je fotografové zachytili společně v New Yorku.
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Věk nemusí být výrazným tématem ani tehdy, když je starší žena. Adelu Vinczeovou a Viktora Vinczeho dělí přibližně 10 let a na začátku jejich vztahu se o tomto rozdílu veřejně diskutovalo. Dnes už je ale spíše detailem jejich společného života. Manželé se vzali v roce 2017 a v roce 2026 přivítali do rodiny druhé adoptované dítě. Otevřeně také mluví o ekologických tématech a své rodinné situaci.
Priyanka Chopra & Nick Jonas
Ještě známějším příkladem vztahu, ve kterém je starší žena, jsou Priyanka Chopra a Nick Jonas. Herečka a bývalá Miss World je přibližně o 10 let starší než americký hudebník. Vzali se v roce 2018 a jejich svatba v Indii spojila indické tradice s hollywoodským světem. Společně vychovávají dceru Malti Marie. Jejich vztah má výrazný kulturní přesah, protože Priyanka vyrůstala v Indii a prosadila se v Bollywoodu i Hollywoodu, zatímco Nick pochází z amerického hudebního prostředí. V roce 2026 spolu navíc připravují nový filmový projekt.
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Výrazný věkový rozdíl mezi dvěma ženami zase ukazuje vztah hereček Sarah Paulson a Holland Taylor. Dělí je přibližně 32 let a pár tvoří od roku 2015. Jejich vztah je zajímavý také způsobem, jakým spolu žijí. Sarah v minulosti vysvětlovala, že s Holland nebydlí v jednom domě, přesto spolu tráví velkou část času. V březnu 2026 se dvojice po více než roce opět objevila společně na červeném koberci během afterparty Vanity Fair po udílení Oscarů.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: SEZNAMTE SE S NEJVÍCE SEXY MUŽI SVĚTA ZA POSLEDNÍ DEKÁDU: LETOS ZVÍTĚZILA HVĚZDA BRIDGERTONU, V MINULÝCH LETECH BODOVALI NEJEN HERCI Foto: Kathy Hutchins via Depositphotos Jeff Goldblum & Emilie Livingston
Herec Jeff Goldblum a bývalá olympijská gymnastka Emilie Livingston mají mezi sebou přibližně 30 let. Vzali se v roce 2014 a mají spolu dva syny. Na sociálních sítích pravidelně sdílejí momenty ze svého rodinného života a v roce 2026 se společně objevili také na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jejich vztah je tak po letech známý především jako součást běžného rodinného života, nikoli pouze jako celebritní pár s výrazným věkovým rozdílem.
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Je tedy
věk opravdu jen číslo? Ne tak docela. Věk může ovlivňovat životní tempo, představy o rodině, zdraví, kariéře či budoucnosti. Při výrazném věkovém rozdílu navíc partneři často vstupují do vztahu s odlišnými životními zkušenostmi. Samotný počet let mezi dvěma lidmi ale nedokáže předpovědět, zda jejich vztah vydrží.
Příběhy těchto slavných párů ukazují, že podobné
vztahy mohou mít mnoho podob: některé dvojice dělí 10 let, jiné více než čtyři desetiletí, někdy je starší muž, jindy žena a každý pár si zároveň nastavuje vlastní pravidla společného života.
Možná tedy nejde o to, zda je věk „jen číslo“, ale spíše o to, co všechno se za tím číslem skrývá a jestli si dva lidé dokáží vytvořit fungující vztah navzdory rozdílům, které mezi nimi existují.
Zdroje: Autorský text, People, Instagram