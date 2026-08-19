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Dělí je i desítky let, přesto jim to funguje: Slavné páry, u kterých věk nehraje hlavní roli

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Když se objeví slavný pár s velkým věkovým rozdílem, veřejnost má často okamžitě jasno. Sociální sítě zaplaví vtipy, komentáře i pochybnosti o tom, zda může takový vztah fungovat. Mezi celebritami přitom najdeme množství dvojic, které ukazují, že samotné datum narození o kvalitě partnerství tolik nevypovídá. Některé spolu žijí už desítky let, jiné jsou stále poměrně čerstvé. A přestože se jejich příběhy liší, jedno mají společné: věkový rozdíl je jen jednou z mnoha věcí, které jejich vztah utvářejí.
Dělí je i desítky let, přesto jim to funguje: Slavné páry, u kterých věk nehraje hlavní roli

Dělí je i desítky let, přesto jim to funguje: Slavné páry, u kterých věk nehraje hlavní roli

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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