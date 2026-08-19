Djokovič přiznal chronický zdravotní problém po porážce s 50. hráčem světa. Konkrétní diagnózu odmítl sdělit

Trojnásobný šampion turnaje, který do Cincinnati vstupoval s pověstí jednoho z nejdominantnějších hráčů v historii akce, nestačil na argentinského Thiaga Agustína Tiranteho. Po suverénním úvodu přišel fyzický propad, viditelné potíže, ošetření od zdravotníků, a nakonec porážka. Teprve po ní Djokovič novinářům řekl, že problém není nový. Že ho provází „posledních pár let“. Co přesně to je, říct odmítl.
Zápas, který se otočil v horku
Djokovič začal tak, jak se od něj v Cincinnati čekalo. Kontroloval výměny, diktoval tempo. Jenže s rostoucí teplotou a vlhkostí vzduchu začal ztrácet energii způsobem, který u něj nebývá obvyklý. Tirante, v květnu 2026 hráč s kariérním maximem na 58. místě žebříčku ATP, vycítil příležitost a využil ji.
Sekundární reporty ze zápasu popisují viditelné fyzické potíže Srba: zpomalení pohybu, ztrátu výbušnosti, zásah lékařského týmu. Přesný sled událostí na kurtu není z primárních zdrojů doložitelný, ale výsledek mluví jasně: Djokovič na turnaji, kde vyhrál v letech 2018, 2020 a 2023, vypadl způsobem, který jeho fanoušky zaskočil.
Co vlastně přiznal, a co ne
Po zápase Djokovič podle dostupných citací řekl, že ho trápí zdravotní problém trvající několik let, který se výrazně zhoršuje v horkém a vlhkém prostředí. Konkrétní diagnózu odmítl sdělit. Žádné jméno nemoci, žádný detail o léčbě.
Tohle ale není nový vzorec. Už po finále Australian Open 2026 v únoru letošního roku mluvil o tom, že nerad rozebírá zdravotní potíže veřejně, nechce, aby to vyznělo jako výmluva, a nechce ubírat kredit soupeři. Stejný přístup zopakoval i teď. Výsledkem je situace, kdy víme, že problém existuje, víme, že je chronický, víme, že reaguje na klimatické podmínky, ale nevíme, co to je.
Podle nás je právě tato komunikační strategie jedním z důvodů, proč téma rezonuje tak silně. Kdyby řekl „mám astma“ nebo „trápí mě koleno“, diskuse by se uzavřela. Takhle zůstává otevřená.
Proč je Cincinnati 2026 jiné než běžný výpadek
Důležitý kontext: Djokovič v Cincinnati 2025 vůbec nenastoupil, z turnaje se odhlásil 5. srpna 2025. Do ročníku 2026 se tedy vracel po roční pauze na turnaji, který historicky patřil k jeho nejsilnějším akcím Masters.
A přesto i v sezoně 2026 ukazoval, že na grandslamové úrovni pořád patří do absolutní špičky:
- Australian Open 2026 – finále
- Wimbledon 2026 – semifinále
To jsou výsledky, které by většině hráčů stačily na životní sezonu. Jenže právě kontrast mezi grandslamovou konkurenceschopností a fyzickým kolapsem v Cincinnati ukazuje novou realitu: Djokovičovo tělo už hůř snáší sérii zápasů a extrémní podmínky. Když je zdravý a odpočatý, stále hraje na úrovni první pětky. Problém nastává, když se podmínky obrátí proti němu.
Co to znamená pro US Open
Hlavní soutěž US Open 2026 startuje 30. srpna, tedy zhruba dva týdny po Cincinnati. Čas na regeneraci existuje, ale není ho nazbyt.
A pak je tu nepříjemný detail: New York v posledním srpnovém týdnu bývá horký a vlhký. Přesně ten typ prostředí, které Djokovič označil za spouštěč svých potíží. Už během US Open 2025 veřejně mluvil o obavách z toho, jak jeho tělo reaguje na zátěž, a to bylo ještě předtím, než chronický problém otevřeně přiznal.
Jako „bezpečného favorita“ ho proto označit nelze. Grandslamový strop má pořád mimořádně vysoko, ale rozptyl jeho výkonů roste. V prvním kole může vypadat jako hráč směřující k titulu, ve třetím může narazit na fyzickou zeď. Pro sázkové kanceláře i pro soupeře to mění kalkulaci: Djokovič je nebezpečnější než kdykoli v jednotlivém zápase, ale méně spolehlivý přes sedm kol turnaje.
Začátek konce, nebo nová fáze?
Po zápase s Tirantem Djokovič naznačil nejistotu ohledně návratu do Cincinnati, aniž by oznámil konec kariéry. Spíš než o definitivní tečku jde o přiznání nové fáze, té, ve které si čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion musí pečlivěji vybírat, kde nasadí tělo naplno.
Že to řekl právě na turnaji, kde třikrát zvedl trofej, dodává jeho slovům váhu, kterou by neměla na menší akci. Cincinnati pro Djokoviče nebylo jen další zastávkou. Bylo místem, kde se cítil doma, a kde mu tělo poprvé veřejně řeklo, že domov už vypadá jinak.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář