Kavalír King Charles španěl: aristokratický výraz, přísavka v duši a srdce, které musíte hlídat

Ideálně velmi blízko, ještě lépe na dotek a úplně nejlépe na klíně, který podle jeho názoru dlouhodobě nevyužíváte efektivně. Je to malý pes s hedvábnýma ušima, obrovskýma očima a mimořádným talentem přesvědčit člověka, že dvě minuty bez fyzického kontaktu představují porušení základních práv. Jenže pod dvorní vizáží pořád pracuje španěl – a pod romantikou plemene leží zdravotní kapitola, kterou se opravdu nevyplatí přeskočit jen proto, že se na vás někdo tak krásně dívá.
FCI popisuje kavalíra jako aktivního, půvabného, přátelského a veselého psa bez nervozity či agresivity. Existuje ve čtyřech tradičních barevných variantách – blenheim, trikolor, ruby a black and tan – což už samo zní, jako by štěně mělo dorazit v kočáře s rodokmenem vytištěným na pergamenu.
Kavalírovi jsou názvy barev samozřejmě úplně jedno. Potřebuje hlavně zjistit, kde sedíte.
Královský pes pochopil historii po svém: člověk má mít klín
Malí společenskí španělé byli po staletí oblíbenými psy evropské aristokracie a zvlášť silně se spojili s britským královským dvorem. Najdeme je na obrazech ze 16., 17. i 18. století, často přímo vedle lidí nebo na jejich klíně. Moderní kavalír pak ve 20. století vznikal jako návrat k delšímu čenichu a vzhledu těchto starších toy španělů.
Historie plemene je tedy plná králů, dvorů, salónů a portrétů.
Kavalír si z několika století kulturního vývoje odnesl především jednu praktickou informaci: člověk je nábytek s tepelným zdrojem.
Můžete mu koupit nádherný pelíšek, ortopedickou matraci, deku i polštář. Jakmile se posadíte na pohovku, celý tento investiční program ztrácí hodnotu. Kavalír se přisune, opře, postupně zabere dostupnou plochu a po několika minutách zjistíte, že váš osobní prostor byl nenápadně zestátněn.
Není to samozřejmě pravidlo pro každého jedince, ale plemeno bývá výrazně společenské a orientované na lidi. Právě v tom spočívá velká část jeho kouzla.
A také první provozní komplikace.
Samota je dovednost, ne britská tradice
Pes vyšlechtěný po generace ke společnosti člověka nebývá ideálním kandidátem na život, v němž rodina každé ráno zmizí a po devíti hodinách se vrátí s překvapením, že se mu to nelíbilo.
Kavalír se samozřejmě může naučit být sám. Dokonce by se to naučit měl. Jen není rozumné strávit první měsíce života štěněte tím, že ho přenášíme z klína na postel a zpět, a potom jednoho pondělního rána oznámit: „Tak dnes osm hodin, drž se.“
Samotu učíme postupně stejně jako jiné dovednosti. Krátké odchody, klidné návraty, vlastní místo k odpočinku a hlavně zkušenost, že člověk občas zmizí a svět přitom pokračuje.
Pokud pes při samotě skutečně panikaří, vyje, ničí dveře, výrazně sliní nebo se dlouho nedokáže uklidnit, není fér označit ho za „rozmazleného aristokrata“. Velké oči nejsou vždy psychologická operace. Někdy za nimi opravdu sedí stres.
A mimochodem: ani tehdy nepomůže vysvětlit psovi, že jiní španělé to zvládají.
Pod sametem je pořád pes. Dokonce docela aktivní
Kavalír má jednu marketingovou nevýhodu: vypadá tak dokonale na polštáři, že člověk může snadno získat pocit, že hlavním sportem plemene je dekorativní ležení. Není.
Je to malý společenský pes, ale pořád španěl. Mívá chuť chodit ven, čichat, hrát si, sledovat okolí a něco dělat s člověkem. Royal Kennel Club uvádí jako orientační potřebu přibližně hodinu pohybu denně a mnozí kavalíři mají překvapivě rádi delší procházky, hry i různé psí sporty.
Pak venku zahlédnou ptáka, něco zajímavě zapáchá v trávě a olejomalba náhle ožije. Dvorní elegance je odložena. Probíhá vyšetřování křoví.
Právě tahle kombinace je na kavalírovi sympatická. Není to extrémní sportovec, kterému musíte každý den sestavovat tréninkový plán, ale není ani porcelánová figurka. Pro člověka, který chce malého psa na společný život a skutečné procházky, může být tahle míra aktivity velmi příjemná.
Výchova funguje překvapivě dobře, pokud nepodlehnete těm očím
Kavalíři bývají ochotní spolupracovat a kontakt s člověkem je pro ně často sám o sobě odměnou. Pozitivní výcvik, pamlsek, hra a pochvala proto mohou fungovat výborně.
Kavalír se na povel často nedívá jako shiba s výrazem „rozumím zadání, ale zatím nevidím obchodní model“. Spíš vypadá, že je připravený spolupracovat, pokud následně proběhne alespoň krátká ceremonie obdivu.
Problém bývá častěji na druhé straně vodítka. Malý roztomilý pes vyskočí na člověka. „Ale on má radost.“ Tahá. „Vždyť je maličký.“ Žebrá u stolu. Člověk se podívá do těch očí a během několika sekund zjistí, že původně pevná pravidla měla pravděpodobně pouze doporučující charakter.
To je způsob, jak vytvořit psa, který si domácí ústavu vyloží velmi kreativně. Kavalír nepotřebuje tvrdost. Potřebuje laskavost a hranice. Tyto dvě věci nejsou přirození nepřátelé, i když se vám pes u lednice bude snažit tvrdit opak.
Rodinný diplomat, který by nejraději znal úplně všechny
Kavalír bývá zpravidla velmi přátelský k lidem a může skvěle fungovat také s dětmi, dalšími psy a často i jinými domácími zvířaty. Pokud hledáte psa, jehož základním postojem k návštěvě je „nejprve prokažte úmysly“, jste pravděpodobně ve špatném katalogu.
Návštěva přijde. Kavalír zjistí, že existuje nový pár rukou. Diplomatická jednání mohou začít.
S dětmi ale stále platí obyčejný dohled. Kavalír je menší pes a dítě mu může nešikovným zacházením ublížit. Dlouhé hedvábné uši nejsou držadla a pes, který spí, nemusí být okamžitě připravený účastnit se dětského programu.
To je vlastně největší riziko jeho vzhledu: působí tak jemně a plyšově, že člověk občas zapomene, že uvnitř je normální zvíře s vlastními potřebami a hranicemi. Pan Mňau upozorňuje, že tuto informaci se lidstvu zatím nepodařilo zcela osvojit ani u koček.
Uši, oči a další součásti královského marketingu
Dlouhé hedvábné uši patří k hlavním designovým prvkům kavalíra. Krásně rámují hlavu, pohybují se při běhu a dokážou se během večeře ponořit do misky způsobem, který britská aristokracie na portrétech opomněla dokumentovat.
Srst potřebuje pravidelné kartáčování hlavně za ušima, na hrudi a dalších místech s delším osrstěním. Uši je také dobré kontrolovat kvůli zánětům. Jinak se z elegantního praporce může postupně stát projekt pro veterináře.
A potom jsou tu oči. Velké, tmavé a schopné změnit rozhodnutí dospělého člověka rychleji než mnohahodinové vyjednávání.
Ještě před chvílí jste říkali, že žádný další sýr nebude. Kavalír se podívá. Najednou jste připraveni diskutovat o množství.
Redakce po dlouhém šetření nezjistila, že by kavalíři disponovali zvláštními hypnotickými schopnostmi. Mnohem pravděpodobnější je vysvětlení, že člověk nemá tak pevnou vůli, jak o sobě tvrdí.
Pokud ale pes mhouří oko, oko bolí, výrazně slzí nebo červená, přestává být romantický pohled vtipem. Oční zdraví patří také mezi oblasti, které se u plemene sledují.
A teď část, kterou ty oči bohužel nezachrání
Kdybychom měli u kavalíra říct jednu věc člověku ještě předtím, než začne vybírat barevnou variantu štěněte, byla by tahle:
Ptejte se na zdraví rodičů. Opravdu důkladně.
Plemeno má bohužel významnou predispozici k degenerativnímu onemocnění mitrální srdeční chlopně. Problém se může nejprve projevit pouze srdečním šelestem, zatímco pes vypadá úplně zdravě, a s věkem se může zhoršovat. Právě proto existují cílené screeningové programy a informace „rodiče nikdy nekašlali“ není náhradou kardiologického vyšetření.
Kavalír má skutečně velké srdce. Povahou je to nádherná charakteristika. Anatomicky bychom byli raději, kdyby se metafory držely zpátky.
Druhou zásadní zdravotní oblastí je Chiari-like malformation a syringomyelie. Zjednodušeně řečeno může být v zadní části lebky příliš málo prostoru a narušené proudění mozkomíšního moku může u části psů vést k tvorbě dutinek v míše. Problém může způsobovat bolest, citlivost v oblasti hlavy a krku nebo charakteristické „škrábání do vzduchu“, při němž pes pohybuje zadní nohou, aniž by se skutečně škrábal.
Ne každé škrábání znamená syringomyelii a diagnózu samozřejmě neudělá video na internetu. Ale opakované zvláštní škrábání, bolestivost, kňučení, citlivost krku nebo změny pohybu u kavalíra rozhodně nejsou věci, nad kterými má člověk mávnout rukou s tím, že „on je prostě trochu citlivý“.
Bolest nepotřebuje roztomilou interpretaci. Potřebuje veterináře.
Zdravotní dokumentace je u kavalíra součást výbavy, ne příplatek
Vedle srdce a neurologických problémů se u plemene sledují také oči, pately a další zdravotní oblasti. Není nutné, aby se budoucí majitel přes noc stal genetickým poradcem, ale měl by najít chovatele, který dokáže ukázat konkrétní výsledky vyšetření a vysvětlit, co se v jeho liniích sleduje.
Právě u kavalíra bych byla velmi opatrná s argumentem: „Všichni naši psi vypadají zdravě.“ To je hezké. Zdravotní screening byl vynalezen právě proto, že některé problémy nejsou z fotografie vidět.
Stejně tak není potřeba podporovat stále extrémnější „miminkovský“ vzhled. Kavalír nemá mít co nejkratší čenich a co největší oči jen proto, že lidskému mozku připadá takový obličej roztomilejší. FCI standard příliš krátký čenich nechce a britský Breed Watch sleduje přehnané znaky, které mohou mít zdravotní dopad.
Pes potřebuje dýchat, vidět a fungovat. Roztomilost není orgánová funkce. Tohle bychom podle redakce mohli vyrýt nad vchod několika chovatelských výstav.
Barvu si vyberete za chvíli. S povahou budete žít roky
Blenheim, trikolor, ruby a black and tan. Čtyři krásné varianty a spousta příležitostí strávit týdny rozhodováním, která je nejhezčí. Kavalír toto dilema nesdílí.
Blenheim není automaticky milejší, ruby sportovnější, trikolor nemá komplikovanější politické názory a black and tan neskládá přijímací zkoušku do britského parlamentu.
Temperament a zdraví jsou důležitější. Barvu budete fotografovat. Se psem budete žít. A to je dobré si připomenout ještě předtím, než se člověk zamiluje do první fotografie štěněte s očima velikosti dvou dezertních talířů.
Komu kavalír opravdu sedne
Člověku, který chce především společenského psa. Někoho, kdo bude rád chodit ven, ale nepotřebuje denně uběhnout dvacet kilometrů. Psa, který se většinou ochotně zapojí do rodinného života a potom bude naprosto spokojený, pokud se jeho večerní program odehraje ve velmi malé vzdálenosti od vás.
Může výborně fungovat v bytě, u aktivnějšího seniora, jednotlivce i rodiny s dětmi. Díky otevřené povaze a ochotě spolupracovat může být příjemným psem i pro méně zkušeného majitele, pokud se nenechá velkýma očima přesvědčit, že výcvik je pro příslušníky aristokracie dobrovolný.
Méně vhodný bude pro někoho, kdo chce velmi samostatného psa a tráví pravidelně dlouhé hodiny mimo domov. A rozhodně není dobrou volbou pro člověka, který při pořizování psa nechce řešit zdravotní výsledky a doufá, že dobrá nálada rodičů je zároveň lékařská dokumentace.
Není. U některých plemen je důkladný zdravotní screening velké plus. U kavalíra je základní podmínkou vstupu do hry.
Redakční verdikt
Kavalír King Charles španěl je mistrovský optický klam. Vypadá jako dekorativní pes určený k tomu, aby ležel na sametovém polštáři a působil reprezentativně. Ve skutečnosti dostanete veselého, společenského malého španěla, který chce chodit ven, zkoumat svět, být u všeho, co děláte, a následně obsadit nejbližší dostupný kus vašeho těla.
Jeho povaha může být mimořádně příjemná. Právě proto je tak těžké smířit ji s tím, že zdravotní historie plemene není stejně bezstarostná. Srdce a syringomyelie jsou témata, která poctivý chovatel musí řešit a budoucí majitel o nich musí vědět. Není důvod z toho dělat strašáka. Je důvod dělat zdravotní screening.
A pokud dostanete zdravého, dobře odchovaného kavalíra a nabídnete mu společnost, rozumný pohyb a normální výchovu, velmi pravděpodobně zjistíte, proč si podobní malí španělé dokázali evropskou aristokracii omotat kolem tlapky už před stovkami let.
Nepotřebuje zámek. Nepotřebuje královský titul. Dokonce nepotřebuje vlastní křeslo. Potřebuje vaše křeslo. Ideálně ve chvíli, kdy na něm sedíte.
Pan Mňau po prostudování profilu označil permanentní potřebu lidského klína za společensky poněkud nedůstojnou. Kavalír se k němu bez další diskuse přitulil a položil mu hlavu na bok.
Pan Mňau několik sekund mlčel. Potom oznámil, že redakční stanoviska nejsou závazná pro jednotlivé soukromé případy.
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Zdroje: Fédération Cynologique Internationale – Cavalier King Charles Spaniel, FCI Standard No. 136 [1], American Kennel Club – Cavalier King Charles Spaniel Dog Breed Information [2], American Kennel Club – Cavalier King Charles Spaniel History [3], The Royal Kennel Club – Cavalier King Charles Spaniel, Breeds A to Z [4], The Royal Kennel Club – Cavalier King Charles Spaniel Heart Scheme [5], The Royal Kennel Club – BVA/KC Chiari Malformation/Syringomyelia Scheme [6], The Royal Kennel Club – Cavalier King Charles Spaniel Breed Watch [7], img ai generated