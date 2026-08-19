Rajchl dostal cenu za svobodu slova. Přivezla mu ji Rédová, notorická kandidátka kamkoliv

Jindřich Rajchl má konečně cenu za svobodu slova. Předseda strany PRO a poslanec za SPD se pochlubil oceněním, které mu do Sněmovny osobně přivezla Petra Rédová, proruská aktivistka a politička, jejíž volební životopis začíná připomínat cestovní jízdní řád. Krajské křeslo již získala, letos je dvojkou kandidátky do zastupitelstva Brna a na Znojemsku se představuje také jako uchazečka o Senát. Předtím zkoušela horní komoru za Rajchlovo PRO v Brně, Evropský parlament i Poslaneckou sněmovnu.
Nyní Rédová na chvíli odložila vlastní hon za další politickou funkcí a dorazila odměnit Rajchla za jeho údajné zásluhy o svobodu slova. O vítězi navíc rozhodovala anketa mezi sledujícími jejích sítí. Výstižnější sestavu laureáta, poroty a předávající by politická satira vymýšlela jen obtížně. Rédová je krajskou zastupitelkou, v komunálních volbách stojí na druhém místě kandidátky Restart pro Brno a v minulosti kandidovala do Senátu, Evropského parlamentu i Sněmovny.
Rajchl přijetí Rédové pojal slavnostně. Oznámil, že za ním do Sněmovny dorazila vzácná návštěva a přivezla mu ocenění za zásluhy o svobodu slova v České republice, na něž jej nominovali lidé sledující její účty na sítích. Žádná nezávislá porota, profesní organizace, novinářský spolek ani instituce zabývající se ochranou svobody projevu tedy nebyly zapotřebí. Rajchl si tak může vystavit plaketu potvrzující přesně to, co o sobě léta říká sám: že patří k největším domácím bojovníkům za údajně umlčované názory.
Cenu přinesla politička, která zkouší jedny volby za druhými
Předávající si přitom zaslouží téměř stejnou pozornost jako oceněný. Petra Rédová totiž v české politice vykazuje obdivuhodnou schopnost najít si další volby krátce poté, co skončí ty předchozí. V roce 2022 kandidovala za Rajchlovo PRO do Senátu v obvodu Brno-město. Skončila pátá ze sedmi uchazečů se ziskem 8,07 procenta hlasů. O dva roky později zamířila do Evropského parlamentu, kde kandidovala jako nestranička za SD-SN a mandát opět nezískala. V krajských volbách téhož roku vedla kandidátku Stačilo! na jižní Moravě a tentokrát uspěla: získala mandát zastupitelky Jihomoravského kraje. V roce 2025 následoval další pokus, tentokrát o Poslaneckou sněmovnu na kandidátce Stačilo!, ani ten jí poslanecké křeslo nepřinesl.
Kdo by čekal, že krajský mandát Rédové na nějakou dobu vystačí, podcenil její volební apetit. Pro letošní komunální volby stojí na druhém místě kandidátky Restart pro Brno, levicového spojení Stačilo!, KSČM, České suverenity sociální demokracie, Směru a Domova. Před ní je pouze další krajský zastupitel Martin Říha. Kandidátka má pětapadesát jmen a Rédová se tak pokouší přidat ke krajskému křeslu také místo v zastupitelstvu druhého největšího českého města. Současně se na Znojemsku představuje jako kandidátka do Senátu. Brno, Znojmo, kraj, Sněmovna, europarlament, Senát – Rédová zkrátka nechává voličům skutečně širokou možnost rozhodnout, do které instituce ji chtějí či nechtějí poslat.
O to komičtěji působí, že cenu Rajchlovi nepředávala politická příznivkyně stojící mimo stranické struktury, ale žena, která sama již několik let obchází téměř celé patro českého zastupitelského systému. Navíc žena s Rajchlem politicky spojená z minulosti: v senátních volbách roku 2022 byla přímo kandidátkou jeho PRO. Později se jejich cesty rozešly a vztahy nebyly vždy idylické, na společné oslavě svobody slova ale staré rozepře evidentně nepřekážely. Rédová přišla s cenou, Rajchl ji označil za vzácnou návštěvu a někdejší stranické pouto se alespoň na fotografii z Poslanecké sněmovny opět pěkně zacelilo.
Rajchlův boj za svobodu slova míří podivně často na východ
Ještě půvabnější je disciplína, za kterou byl Rajchl odměněn. Předseda PRO si na svobodě slova postavil významnou část politické kariéry a s oblibou se pasuje do pozice člověka, který říká to, co se ostatní údajně bojí vyslovit. Jeho představa odvážného bourání tabu však má pozoruhodně často směr výhodný pro ruskou propagandu. Jeden z nejvýraznějších příkladů předvedl v pořadu Máte slovo, když se jej Michaela Jílková zeptala, zda by si přál, aby ruská armáda odešla z ukrajinského území, pokud by o tom mohl rozhodnout. Rajchl odpověděl, že ne. Tvrdil, že po odchodu Rusů by Ukrajinci na ruskojazyčném obyvatelstvu provedli genocidu.
Čerstvý držitel ocenění za svobodu slova tedy využil svůj ničím neomezovaný přístup do celostátní televize k vysvětlení, proč si nepřeje odchod armády státu, který napadl sousední zemi. Jeho slova nikdo nezakázal, pořad odvysílal jeho názor a veřejnost měla možnost slyšet jej v celé jeho kráse. Rajchl přesto dál buduje politickou identitu muže, jehož pravdy mají být údajně potlačovány. Nyní mu za tuto statečnost přišla pogratulovat politička, kterou s ním spojuje nejen někdejší PRO, ale také podobné publikum a podobný politický prostor.
Pojem svoboda slova v tomto prostředí získává zvláštní význam. Rajchl může vystupovat v médiích, publikovat na sítích, pořádat demonstrace, sedět v Poslanecké sněmovně a vést sněmovní vyšetřovací komisi. Rédová může rozesílat své názory desetitisícům sledujících, sedět v krajském zastupitelstvu a kandidovat současně do dalších funkcí. Přesto oba politicky těží z představy, že patří mezi umlčované hlasy stojící proti mocnému systému. Rajchlovo ocenění tak působí spíše jako řád za vytrvalost v politické sebeprezentaci než jako doklad boje proti skutečné cenzuře.
Z PRO přes Stačilo! až k brněnské kandidátce
Rédové politická dráha je v tomto směru skoro učebnicová. V roce 2022 vstupovala do senátní kampaně pod Rajchlovou značkou PRO. V roce 2024 již vedla jihomoravskou kandidátku Stačilo!, kterou tvořili komunisté a další spojenci. Ve stejném roce se pokoušela dostat do Evropského parlamentu. Následovala kandidatura do Poslanecké sněmovny a nyní Restart pro Brno, kde stojí hned za lídrem kandidátky. Její jméno se mezitím přesunulo také na Znojemsko v souvislosti s další senátní kandidaturou. Kdo by chtěl sledovat české volby prostřednictvím jediné osoby, Rédová mu poskytuje téměř kompletní servis.
Ani její dnešní pozice krajské zastupitelky ji od hledání dalších mandátů neodradila. V krajských volbách 2024 byla jedničkou kandidátky Stačilo! a získala 2247 přednostních hlasů, což jí zajistilo mandát. Letos stojí jako krajská politička na druhém místě Restart pro Brno a chce se věnovat především zdravotnictví a sociálním službám.
Označení notorická kandidátka proto není založeno na jednom neúspěšném volebním pokusu. Rédová za čtyři roky vystřídala senátní, evropské, krajské, sněmovní a komunální volby, přičemž letos se její jméno znovu objevuje také u Senátu. Politická mapa jižní Moravy se mění, volební systémy se střídají, ale Petra Rédová zůstává připravena. Jediné, co se mění, je kolonka, do níž se její jméno zapisuje.
Laureát a předávající se nakonec našli
Rajchlovo ocenění tím dostává mnohem zájímavější rozměr, než jaký mu chtěl jeho majitel zřejmě přisoudit. Poslanec, který se roky staví do role pronásledovaného hlasatele nepohodlných pravd a veřejně odmítal odchod ruských vojsk z Ukrajiny, dostane cenu za zásluhy o svobodu slova. Přiveze mu ji někdejší kandidátka jeho vlastní strany, dnes krajská zastupitelka Stačilo!, která mezitím vyzkoušela eurovolby a sněmovní volby a letos znovu míří na další zastupitelská křesla. A o vítězi rozhodovali sledující Rédové na jejích sítích.
Rajchl se tedy může tetelit blahem zcela oprávněně. Konečně má plaketu potvrzující jeho oblíbenou politickou roli a předala mu ji osoba, u níž nehrozilo, že by mu slavnost pokazila nepříjemnou otázkou po významu slova svoboda nebo po jeho výrocích o Rusku a Ukrajině.
A Rédová? Ta svůj úkol splnila a může se vrátit k vlastní volební turistice. Krajské křeslo již má, na brněnské kandidátce čeká druhá pozice a senátorské ambice z jejího politického repertoáru také nezmizely. Rajchl dostal cenu. Rédová další veřejné vystoupení. V politickém světě „umlčovaných“ je na chvíli všechno přesně tak, jak má být.
© inregion.cz