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Rajchl dostal cenu za svobodu slova. Přivezla mu ji Rédová, notorická kandidátka kamkoliv

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Jindřich Rajchl má konečně cenu za svobodu slova.
Zastupitelka Jihomoravského kraje a kandidátka do Senátu i Zastupitelstva města Brna Petra Rédová Fajmonová, FOTO: JMK/ se souhlasem

Zastupitelka Jihomoravského kraje a kandidátka do Senátu i Zastupitelstva města Brna Petra Rédová Fajmonová, FOTO: JMK/ se souhlasem

Zdroj: inregion.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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