Hovorka odehrál čtyři zápasy za Floridu a přemýšlel o návratu do Česka. Popsal boj o místo v NHL

Večer 4. února 2026 zazvonil Mikulášovi Hovorkovi telefon. Ráno seděl v letadle do Floridy a ten samý den nastoupil proti Tampě Bay. Debut v NHL přišel po roce a půl dřiny v AHL, kde si obránce z Českých Budějovic postupně vybudoval důvěru trenérů Charlotte Checkers. Nebyl to příběh o zázračném průlomu. Byl to příběh o tom, jak se hráč bez draftu probíjí organizací, která má na obraně přeplněno, a dveře mu otevírá hlavně ve chvíli, kdy se někdo jiný zraní.
Z Charlotte do NHL: čtyři starty, čtyři příběhy
Hovorkův debut proti Tampě nebyl náhoda. Florida v tu chvíli řešila výpadky v obraně a sáhla do Charlotte pro beka, který ve druhé sezoně v AHL udělal výrazný krok dopředu. Po únorovém startu se ale vrátil zpátky na farmu.
Druhá šance přišla až v dubnu. Panthers ho 2. dubna povolali znovu, tentokrát nastoupil doma proti Bostonu v páru s Tobiasem Björnfotem, se kterým tvořil v Charlotte první obrannou dvojici. O dva dny později hrál v Pittsburghu. A pak přišel studený realismus NHL: Dmitrij Kulikov se vrátil ze zranění a Hovorka šel ze sestavy ven.
Poslední, čtvrtý start přidal 15. dubna proti Detroitu v závěrečném kole základní části, tentokrát v páru s krajanem Markem Alscherem. Bilance za celou sezonu: 4 zápasy, 1 asistence, role na spodku obranné rotace. Žádný z těchto startů nebyl výsledkem toho, že by si místo vydobyl v konkurenci, každý přišel ve chvíli, kdy Floridě chyběl někdo zkušenější.
Facka jménem AHL
Hovorka veřejně nikdy nezastíral, jak těžké zámoří je. První rok v Severní Americe popsal pro iSport jako „facku“: nejasná komunikace o roli, točení v sestavě, fyzická i psychická zátěž sedmdesáti zápasů AHL s nekonečným cestováním autobusem.
Ve druhé sezoně se čísla zlepšila. Za Charlotte nasbíral 18 bodů v 57 zápasech a dosáhl na týmové maximum +23. Trenér Geordie Kinnear mu svěřoval těžší minuty, mluvil o respektu k procesu. Jenže i tak platilo, že většinu ročníku strávil v AHL a NHL zůstávala vzdáleným oknem, které se otevíralo jen při cizím neštěstí.
Po sezoně na závěrečných schůzkách v květnu 2026 Hovorka řekl pro Český hokej, že doufá v pokračování v zámoří, ale na stole nemá žádnou smlouvu. Debut mu podle vlastních slov „pomohl v hlavě“ a přidal motivaci. Současně ale přiznal, že AHL je těžká na hlavu i na tělo. Mezi řádky zaznívala nejistota, zda cesta vůbec pokračuje.
Návrat do Česka jako reálná varianta
Mezi koncem sezony a 22. červencem 2026 existovalo okno, kdy Hovorkova budoucnost v organizaci Floridy nebyla jistá. Bez smlouvy, s pouhými čtyřmi starty v NHL a s vědomím, že obranné jádro Panthers zůstává hluboké, musel zvažovat všechny varianty. Návrat do Česka, nejpravděpodobněji do Motoru České Budějovice, odkud do zámoří odcházel, by nebyl automatickým přiznáním neúspěchu. Ale znamenal by opuštění kanálu, který si dva roky budoval.
Nebyl v tom sám. David Špaček měl po sezoně 2025/26 za Minnesotu jen dva starty v NHL a čekal na kontrakt. Stanislav Svozil čekání na větší šanci vzdal úplně a podepsal Kometu. Z trojice českých obránců na hraně NHL držel Hovorka zámořskou trajektorii nejpevněji, ale i tak visel na vlásku.
Dvoucestná smlouva: pojistka, ne jistota
Dne 22. července 2026 Florida situaci vyřešila. Hovorka podepsal novou roční dvoucestnou smlouvu, která ho drží v organizaci pro sezonu 2026/27. Klub tím dal jasný signál: nechce ho ztratit. Současně ale nejde o jednocestný kontrakt, který by garantoval místo v prvním týmu.
Co to reálně znamená pro příští sezonu:
- Výchozí pozice: Charlotte Checkers, s ambicí vyhrát si další povolání.
- Realistický scénář: Kandidát na povolání při zraněních, ne člen stabilní šestky Panthers.
- Měřitelný posun: Oproti první sezoně v zámoří (60 zápasů AHL, 10 bodů, nula v NHL) jde o jasný trend nahoru.
Florida ho před sezonou 2025/26 zařadila mezi přední talenty s projekcí, že by mohl poprvé nahlédnout do NHL. To se splnilo. Příští krok, stabilní místo, je ale řádově těžší.
Co čtyři zápasy skutečně znamenají
Pro hotového hráče NHL by čtyři starty za sezonu byly zklamáním. Pro pětadvacetiletého nedraftovaného obránce ve druhém roce v Severní Americe, v organizaci, která před sezonou přivedla Jeffa Petryho a držela pohromadě jádro mistrovské obrany, jsou důkazem něčeho jiného. Hovorka se z anonymní farmářské hloubky posunul do kategorie hráčů, pro které si klub při problému na soupisce sáhne jako první.
Čtyři zápasy nejsou průlom. Jsou ale vstupenkou do dalšího kola boje, a ten bude v sezoně 2026/27 stejně tichý, stejně vyčerpávající a stejně závislý na tom, jestli se někdo nad ním v hierarchii zraní. Hovorka to ví. Proto zůstal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka