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Whippet: závodní auto, které po doběhu požaduje deku a vlastní polovinu gauče

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Whippet je pes postavený na jeden z největších kontrastů v kynologii. Venku umí během několika sekund přejít z klidné chůze do rychlosti, při níž člověk pochopí, že jeho vlastní sprint je spíš administrativní úkon.
Whippet: závodní auto, které po doběhu požaduje deku a vlastní polovinu gauče

Whippet: závodní auto, které po doběhu požaduje deku a vlastní polovinu gauče

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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