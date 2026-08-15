Whippet: závodní auto, které po doběhu požaduje deku a vlastní polovinu gauče

Doma se tentýž atlet složí do klubíčka, zaleze pod deku a několik hodin budí dojem, že pohyb považuje za dávno překonaný civilizační omyl. Kdo tedy hledá psa, který musí od rána do večera běhat po bytě, spletl se. Whippet nepotřebuje běžet pořád. Potřebuje občas běžet opravdu, opravdu rychle.
FCI ho řadí mezi krátkosrsté chrty a za zemi původu uvádí Velkou Británii. Royal Kennel Club popisuje ideálního whippeta jako spojení svalové síly a výkonu s elegancí a půvabem a současně zdůrazňuje, že jde o psa vytvořeného pro rychlost a práci. Povahově má být jemný, přítulný a vyrovnaný. (fci.be) (royalkennelclub.com)
To je whippet v jedné větě docela přesně. Karoserie závodního vozu, psychika tvora, který by velmi ocenil vyhřívanou podložku.
Chrt pro lidi, kteří si nemohli dovolit dostihového koně
Historie whippeta vede do viktoriánské Británie, především do průmyslových oblastí severní Anglie. Menší chrti se využívali k lovu králíků a později také k závodům, které se staly oblíbenou zábavou dělnických komunit. Odtud pochází slavná přezdívka „poor man's racehorse“ – dostihový kůň chudého člověka. AKC ji používá dodnes a připomíná, že plemeno se vyvinulo právě jako mimořádně rychlý, ale relativně kompaktní chrt.
Člověk tedy nepotřeboval stáj, žokeje ani hektary pastvin. Stačil pes.
A kus prostoru, přes který mohl zmizet rychlostí, při níž bylo obtížné poznat, zda whippet závod stále běží, nebo už ho dokončil a někde čeká.
Závodilo se mimo jiné za návnadou a právě schopnost prudce vyrazit za pohybujícím se cílem zůstává v plemeni velmi silná. Whippet není vytrvalostní běžec konstruovaný na nekonečné kilometry. Je to sprinter. Jeho tělo je hluboké přes hrudník, úzké v pase a celé sestavené tak, aby dokázalo během krátké chvíle vyrobit velký výkon.
AKC uvádí rychlost až kolem 35 mil za hodinu, tedy zhruba 56 kilometrů za hodinu. Redakce konstatuje, že při této rychlosti už přivolání není pouze povel. Je to přání odeslané do vzdálené oblasti.
Doma ovšem čeká nečekaný podvod
Člověk si přečte „jeden z nejrychlejších psů“ a představí si domácnost, ve které bude pes nepřetržitě běhat od kuchyně k ložnici a zpátky. Whippet si přečte stejnou charakteristiku a považuje ji za popis pracovní doby. Po běhu chce odpočinek. Dlouhý. Měkký. Pokud možno teplý.
AKC přímo upozorňuje, že mezi intenzivními krátkými obdobími pohybu whippeti rádi dlouhé hodiny odpočívají a mohou dobře fungovat i v bytě, pokud mají přiměřenou možnost se proběhnout. Zároveň jde o plemeno, které obvykle nebývá nadměrně hlučné.
Tím vzniká jeden z nejúspěšnějších kynologických optickýchých klamů. Venku Ferrari. Doma vyhřívaný rohlík.
Majitelé whippetů navíc velmi rychle zjistí, že nákup krásného psího pelíšku byl zajímavý finanční experiment. Pes ho možná použije. Ale pokud má na výběr mezi vlastním pelíškem a pohovkou s lidským tělem, které produkuje teplo, nabídka trhu je z jeho pohledu jednoznačná.
Deka není rozmazlování. Whippet má na sobě přibližně dekorativní fólii
Whippet má krátkou, jemnou srst a velmi málo tělesné izolace ve srovnání se severskými nebo dvojitě osrstěnými plemeny. To je fantastické při běhu. Je to méně fantastické v listopadu, kdy člověk stále tvrdí, že venku „ještě vůbec není zima“.
Whippet s tímto hodnocením nemusí souhlasit.
Jeho krátká srst vyžaduje jen minimální údržbu a AKC doporučuje v zásadě běžné týdenní kartáčování, občasnou koupel a standardní péči o drápy a uši.
Cena za jednoduchý grooming ale přichází v termoregulaci. V chladném, mokrém nebo větrném počasí může konkrétní pes skutečně potřebovat funkční obleček, zejména pokud nejde o intenzivní pohyb, ale pomalou procházku nebo čekání.
Pan Mňau tento bod nejprve označil za ponižující. Potom si připomněl, že sám odmítá v zimě opustit radiátor. Námitka byla stažena.
Kabátek ano. Kostým dinosaura může zůstat internetu
Funkční ochrana před chladem má smysl, ale whippet nepotřebuje šatník vytvořený podle ročního období, znamení zvěrokruhu a nálady majitele.
Oblečení by mělo umožnit normální pohyb ramen, páteře a končetin a nemělo by psa omezovat při běhu. U chrta s dlouhým hrudníkem, úzkým pasem a výrazným hrudním košem navíc často lépe fungují střihy určené přímo pro chrtí anatomii.
To je významný detail. Whippet není neobvykle hubený labrador. Jeho silueta je součástí konstrukce plemene. Royal Kennel Club popisuje hluboký hrudník, pevná široká bedra, výrazné vtažení břicha a dlouhé končetiny schopné vytvářet velkou hnací sílu.
Pokud tedy běžný psí kabátek končí uprostřed zad a pod hrudníkem lze prostrčit menšího psa, není chyba ve whippetovi. Výrobce pouze očekával jinou geometrii.
Je hubený. To není automaticky žádost o další večeři
Tady whippet pravidelně vyvolává sousedské intervence. „Neměl by trochu přibrat?“ „On je nějaký hubený.“ „Dáváte mu dost jíst?“
Majitel se mezitím podívá na atletického chrta v ideální kondici a začne pochybovat o své péči, protože většina lidí je zvyklá hodnotit psy podle tělesných proporcí úplně jiných plemen.
Whippet má být štíhlý. AKC výslovně upozorňuje, že jeho tělesný rám není vhodný pro nadbytečnou hmotnost a že zdravý dospělý whippet může lidem zvyklým na robustnější psy připadat velmi hubený. U dospělého psa mohou být některé obratle viditelné; naopak tukové polštáře nad kyčlemi už nejsou žádoucí.
To samozřejmě neznamená, že každý extrémně hubený whippet je automaticky zdravý. Náhlé hubnutí, ztráta svaloviny nebo změna kondice je důvod k veterinárnímu vyšetření stejně jako u jiného psa.
Jen u tohoto plemene opravdu nesmíme vyrábět obezitu ve snaze „aby nevypadal tak kostnatě“. Závodní auto také nezlepšíme pytlem cementu v kufru.
Potřebuje běhat. Ale ne celý den
Whippet potřebuje pravidelný pohyb, jenže jeho potřeby jsou trochu jiné než například u ovčáka nebo vytrvalostního pracovního psa. Jako sprinter miluje příležitost bezpečně se rozběhnout naplno, ale po uspokojení této potřeby dokáže doma velmi dobře odpočívat.
AKC doporučuje pravidelné procházky a příležitosti k intenzivnější hře či běhu v bezpečně oploceném prostoru. Jako přirozený outlet zmiňuje také lure coursing a agility.
To ale vytváří zásadní slovo: bezpečně.
Whippet při pronásledování pohybujícího se cíle nemá mnoho času zorganizovat rodinnou poradu. Zajíci, králíci, kočky, srny nebo jiné rychle se pohybující objekty mohou spustit loveckou sekvenci dřív, než člověk dokončí první slabiku jména psa.
A při rychlosti přes padesát kilometrů za hodinu získává chyba v úsudku velmi rychle vzdálenost.
Přivolání trénujte. Fyziku ale nepřehlasujete
Dobré přivolání je samozřejmě důležité a whippet není nějaký nevychovatelný projektil. Může se velmi dobře učit a být příjemným spolupracujícím psem. Jenže trénink nesmí člověku vytvořit iluzi, že lovecký instinkt přestal existovat.
AKC doporučuje whippeta mimo oplocená místa vodit na vodítku právě kvůli jeho tendenci vyrazit za kořistí. To není nedůvěra vůči psovi. Je to respekt k tomu, co několik generací šlechtění udělalo s jeho nervovou soustavou.
Whippet může na cvičáku desetkrát přijít na první zavolání a jedenáctý pokus může proběhnout ve chvíli, kdy přes cestu vyběhne zajíc. Pamlsek je zajímavý. Zajíc je interaktivní. Výzkum trhu skončil.
Plot musí vědět, že chrání chrta
Ani oplocená zahrada není bezpečná jen proto, že kolem ní nějaký plot stojí. Mladí whippeti mohou být překvapivě atletičtí, umějí skákat a někteří také hledají způsoby, jak projít místem, které člověk nepovažoval za průchod.
AKC upozorňuje, že mladí whippeti mohou skákat a šplhat a bezpečné zabezpečení je důležité všude, kde nejsou pod přímým dohledem.Plot tedy musí být dostatečně vysoký, pevný a bez mezer, kterými by se pes dokázal protáhnout.
A tady je další whippetí paradox. Podíváte se na jeho hluboký hrudník a řeknete: „Tímhle určitě neprojde.“ Whippet se otočí bokem. Najednou zjistíte, že většina psa je ve skutečnosti pouze optický efekt.
Jemný pes neznamená psychicky křehkou dekoraci
Royal Kennel Club popisuje whippeta jako jemného, přítulného psa s vyrovnaným temperamentem. To je důležitá charakteristika, protože při výcviku tohoto plemene často lépe funguje klidný, pozitivní a konzistentní přístup než tvrdé zacházení.
Whippet může být citlivý na hrubý tón nebo fyzické tresty. To neznamená, že nemá mít hranice. Má. Jen není potřeba změnit běžnou výchovu v vojenské výslechové středisko.
Pes potřebuje vědět, co chcete, a mít důvod spolupracovat. Pamlsky fungují. Hra funguje. Možnost pokračovat v pohybu funguje. Jasná rutina funguje.
Řvaní funguje hlavně jako způsob, jak člověk oznámí sousedům, že neumí problém vyřešit jinak. Pan Mňau tento systém označil za civilizovaný. Bobík se zeptal, zda se tedy bude aplikovat i při krádeži jeho svačiny. Pan Mňau vysvětlil, že kočičí jurisdikce je samostatná.
Mladý whippet je podstatně větší terorista než dospělý gaučový model
Dospělý whippet může působit doma téměř zenově. Mladý whippet je ovšem jiná obchodní nabídka.
AKC ho popisuje jako chytrého, agilního a rozpustilého a právě u mladých psů zdůrazňuje potřebu bezpečného prostředí, protože mohou skákat, lézt a velmi efektivně objevovat věci, které člověk nechal v jejich dosahu.
To je důležitá korekce k fotografiím elegantních dospělých chrtů zabalených v dece. Než získáte filozofa na pohovce, můžete několik měsíců bydlet s nohama. Dlouhýma nohama. Rychlýma nohama. Nohama, jejichž majitel zjistil, že kuchyňská linka je pouze překážka s potenciálem.
Štěně navíc potřebuje normální socializaci, manipulaci, trénink samoty a základní sebekontrolu. Nelze čekat, že jemná povaha plemene automaticky vyřeší všechno bez práce. Whippet je hodný pes. To není licence být nevychovaný.
Děti ano, pokud vědí, že chrt není pružinová hračka
Whippet může být velmi příjemným rodinným psem. AKC ho hodnotí vysoko v náklonnosti k rodině a obecně dobře také v soužití s dětmi.
Je však fyzicky jiný než robustní molos nebo mohutný retrívr. Má jemnější končetiny, málo ochranného tuku a tenkou kůži. Divoké zacházení tedy nemusí snášet tak dobře, jak jeho sportovní vzhled naznačuje.
Dítě musí vědět, že se pes netahá, nepovalí se na něj a nebude se používat jako překážka domácího parkuru.
Pes zase potřebuje mít místo, kde může odpočívat bez rušení. A dospělý člověk má interakci řídit. To platí u všech plemen. U psa, který vypadá tak elegantně a neškodně, jen lidé někdy zapomenou, že pravidla zůstávají stejná.
Jiní psi bývají často v pohodě. Něco malého, co utíká, je jiná disciplína
Whippeti bývají obecně poměrně sociální vůči jiným psům a mnoho z nich velmi dobře funguje ve vícepsích domácnostech. AKC je hodnotí jako plemeno s dobrou tolerancí k ostatním psům.
U malých zvířat ale vstupuje do hry lovecký instinkt.
Kočka, s níž pes vyrůstal, může být naprosto respektovaným členem domácnosti. Cizí kočka, která vystřelí přes zahradu, je jiná situace. Králík nebo volně pobíhající hlodavec může být pro chrta obzvlášť silným spouštěčem pronásledování.
Neznamená to, že žádný whippet nemůže žít s kočkou. Mnozí mohou. Znamená to, že vztahy musíme budovat individuálně a malá zvířata zabezpečit podle reálného chování konkrétního psa, nikoli podle optimistického přání.
„On doma naši kočku miluje“ je informace o naší kočce. Není to mezinárodní smlouva s kočičím druhem.
Hlídač z něj pravděpodobně nebude. Leda kdyby bylo potřeba uhlídat deku
Whippet nepatří mezi plemena, která mají silný ochranný nebo teritoriální profil. Bývá spíš jemný, klidný a vůči lidem často přátelský. AKC navíc upozorňuje, že většinou příliš neštěká, což je příjemná vlastnost v bytovém prostředí.
Může samozřejmě oznámit neobvyklý zvuk nebo příchod návštěvy. Pokud ale hledáte psa, jehož primárním zaměstnáním bude přesvědčivě střežit objekt, whippet pravděpodobně není první životopis na stole.
Narušitel může přijít. Whippet se probudí. Situaci vyhodnotí. A pokud vetřelec nepřinesl králíka, může se ukázat, že případ nemá dostatečnou prioritu.
Jeho kůže není brnění
Krátká srst a velmi malá vrstva podkožního tuku znamenají ještě jednu praktickou věc: whippet není příliš chráněn před mechanickými úrazy.
Divoká hra mezi keři, ostré větve, drát nebo tvrdé kolize mohou vést k odřeninám a tržným ranám snáz než u psa krytého hustou srstí.
Neznamená to držet chrta ve vitríně. Znamená to vybírat bezpečný prostor pro skutečně rychlý běh. Travnaté oplocené místo bez překážek je jiná nabídka než pozemek plný ostrého harampádí. Při padesáti kilometrech za hodinu už malá chyba v terénu není malá chyba. Je to schůzka s veterinářem.
Chrup a drápy vypadají jako detail, dokud pes nezačne sprintovat
Whippetovy drápy je potřeba udržovat krátké. Při běhu mají tlapky zásadní mechanickou úlohu a příliš dlouhé drápy mění způsob došlapu a mohou být nepříjemné nebo zvyšovat riziko poranění. AKC doporučuje pravidelné zastřihování tam, kde se přirozeně dostatečně neobrušují.
Stejně tak stojí za pozornost zuby. Přestože whippet není jedním z plemen definovaných dramatickými stomatologickými problémy, běžná domácí péče a pravidelné veterinární kontroly stále platí.
Výhodou je, že grooming celého psa je jinak skutečně jednoduchý. Nevýhodou je, že čas ušetřený na kartáčování můžete investovat do hledání nejlepší deky. Whippet bude preferovat tuto prioritu.
Zdravotně patří k příjemnějším kapitolám psí encyklopedie
American Whippet Club označuje whippeta obecně za jedno z relativně zdravějších čistokrevných plemen. Při dobré péči uvádí běžnou délku života přibližně 12 až 15 let a upozorňuje, že řada chronických kožních, kloubních nebo zažívacích problémů není v populaci tak častá jako u některých jiných plemen.
To je dobrá zpráva.
Není to však důvod koupit štěně od kohokoli, kdo dokázal dát dohromady dva whippety.
Americký klub doporučuje u chovných jedinců zejména kardiologické vyšetření, vyšetření očí a BAER test sluchu. Stejnou trojici uvádí i AKC jako doporučené testy národního klubu.
Royal Kennel Club současně v britském zdravotním rámci uvádí u whippetů jako doporučení klubové srdeční testování a aktuálně se věnuje také dalšímu sběru dat kolem kardiologického zdraví plemene.
Výběr štěněte tedy opět nezačíná barvou. Začíná otázkou: „Jaká zdravotní vyšetření mají rodiče?“ Je méně romantická. Funguje lépe.
Srdce má ve whippetím výzkumu hlavní roli
Srdeční zdraví patří mezi nejvýznamnější oblasti, které klub plemene dlouhodobě sleduje. American Whippet Club zmiňuje mimo jiné probíhající výzkum onemocnění mitrální chlopně a doporučuje kardiologický screening chovných psů.
U sportovně stavěného psa může člověk snadno podlehnout jednoduchému pocitu: běhá jako šílenec, takže srdce musí být skvělé.
Nemusí.
Výkonnost je důležitá informace o tom, jak pes funguje právě teď. Není náhradou odborného vyšetření.
Zvlášť u chovného psa.
A pokud se u běžného domácího whippeta objeví nevysvětlitelná slabost, kolaps, dušnost, výrazný pokles výkonu nebo jiné změny, není vhodné je automaticky připsat věku či momentální únavě.
Závodní karoserie nezaručuje bezchybný motor.
Hluchota se může objevit, i když není pro plemeno masovým problémem
American Whippet Club uvádí, že vrozená hluchota se u whippetů může vyskytnout a může být jednostranná. Takového psa nemusí majitel bez speciálního testu vůbec snadno poznat, protože jedním uchem může fungovat téměř normálně. Proto klub doporučuje BAER vyšetření, které dokáže objektivně posoudit sluch každého ucha zvlášť.
Jednostranně hluchý whippet může být naprosto kvalitním domácím společníkem.
Pro chov však výsledek představuje důležitou informaci. A pro běžný život je dobré vědět, odkud pes zvuk dokáže lokalizovat a kde může být jeho reakce méně přesná. Tleskání za zády psa je opět nedostačující diagnostická metoda. Lidská medicína ji také nepoužívá.
Oči kontrolujeme, protože rychlost bez navigace není ideální kombinace
Vyšetření očí je třetí část doporučeného screeningu amerického klubu. U whippetů se mohou objevit různá dědičná oční onemocnění, i když plemeno obecně nepatří mezi nejproblematičtější.
Pravidelné vyšetřování chovných jedinců dává smysl právě proto, aby se nízký výskyt problémů pokud možno udržel nízký.
To je princip zdravotního testování, který někdy člověk obrátí naruby. „U nás se skoro nic nevyskytuje, takže testovat nemusíme.“ Ne. Možná se skoro nic nevyskytuje také proto, že odpovědní lidé testují. Prevence je strašně nevděčná disciplína. Když funguje, vypadá, jako by nebyla potřeba.
Chrti a anestezie: staré strašidlo potřebuje trochu kontextu
Kolem whippetů a dalších chrtů koluje dlouho tvrzení, že „nesnášejí narkózu“. Historicky mělo určité opodstatnění: jejich nízký podíl tělesného tuku a odlišná farmakokinetika mohou ovlivnit některé léky a starší anestetika, zejména určitá barbiturátová léčiva, byla u chrtů problematičtější.
Moderní veterinární anestezie má ale jiné možnosti a whippet není pes, kterého nelze bezpečně operovat.
Důležité je, aby veterinář věděl, že pracuje s chrtem a přizpůsobil protokol konkrétnímu pacientovi, jeho zdravotnímu stavu, věku a plánovanému zákroku.
Z věty „chrti jsou citlivější na některé anestetické postupy“ se tedy nemá stát: „Whippet nesmí nikdy do narkózy.“ To by byla velmi nebezpečná legenda. Když je operace potřeba, potřebujeme dobrého veterináře. Ne internetovou tradici.
Zima po operaci je skutečná věc
Nízká vrstva tuku a krátká srst znamenají, že whippeti mohou během anestezie a zotavování snáz ztrácet tělesné teplo. U chirurgických zákroků je proto správný tepelný management obzvlášť důležitý.
To je jedna z těch anatomických zvláštností, které dávají smysl, jakmile se na psa podíváte. Jeho tělo je úsporný běžecký stroj. Není to termoska.
Veterinární tým samozřejmě teplotu během anestezie monitoruje a používá vhodné způsoby zahřívání. Majitel doma zase po zákroku dodržuje konkrétní instrukce a nevymýšlí vlastní rehabilitační program jen proto, že pes po probuzení vypadá, že by se klidně proběhl. Whippet může vypadat sportovně už hodinu po zákroku. Stehy nejsou povinny sdílet jeho optimismus.
Svalnatý whippet není automaticky lepší whippet
U plemene existuje zajímavá genetická zvláštnost spojená s myostatinem, proteinem regulujícím růst svalů. Některé genetické varianty mohou ovlivňovat množství svaloviny a u jedinců se dvěma kopiemi určité mutace vzniká extrémně osvalený fenotyp známý neformálně jako „bully whippet“.
To není nový superwhippet. A extrémní osvalení není žádoucím plemenným cílem.
Whippet má být elegantní a atletický, ale Royal Kennel Club výslovně zdůrazňuje vyváženost svalové síly a půvabu a odmítá přehnané znaky. Je to opět jednoduché pravidlo. Pes navržený pro výkon má vypadat jako pes navržený pro výkon. Ne jako kulturista, kterému někdo přidělal chrtí hlavu.
Běhání za střapcem zní směšně, dokud neuvidíte chrta v práci
Lure coursing je sport, při němž chrti pronásledují mechanicky taženou návnadu simulující pohyb kořisti. Pro whippeta je to téměř dokonale logický způsob, jak bezpečně využít jednu z nejsilnějších vrozených schopností.
Člověk stojí u trati a vidí igelitový střapec. Whippet vidí životní poslání. Startuje.
A během několika sekund se elegantní pes z pohovky promění v anatomickou demonstraci toho, proč má tak hluboký hrudník, dlouhá bedra, výrazně vtažené břicho a končetiny uspořádané právě tímto způsobem.
AKC doporučuje lure coursing jako jednu z vhodných aktivit pro plemeno. Není povinný. Ale kdo někdy viděl whippeta běžet naplno, pochopí, že gaučová část jeho osobnosti byla jen přestávka mezi směnami.
Byt může být výborný. Jen někde poblíž potřebujeme otevřít závodní okruh
Whippet je překvapivě dobrým kandidátem do městského bydlení. Je relativně kompaktní, bývá doma klidný, není extrémně hlasitý a péče o srst je jednoduchá. AKC přímo uvádí, že při dostatku vhodného pohybu může velmi dobře žít v bytě.
Podmínkou je samozřejmě skutečný pohyb venku. Garsonka není problém, pokud pes dostává procházky, čichání a pravidelnou bezpečnou možnost protáhnout nohy. Dům se zahradou zase není automaticky řešení, pokud pes nikdy neopustí pozemek.
A zahrada musí být zabezpečená. Whippet totiž dokáže být paradoxně velmi nenáročný na obytnou plochu a velmi náročný na prostor ve chvíli, kdy zmáčknete tlačítko „start“.
Stačí mu půlka gauče. A pak asi sto metrů rovně.
Komu whippet skutečně sedne
Whippet může být skvělým psem pro člověka, který chce jemného, přítulného a doma relativně klidného společníka, ale zároveň mu dokáže nabídnout pravidelný pohyb a bezpečné příležitosti k běhu. Hodí se do rodiny i k jednotlivci, může fungovat v bytě a díky malé náročnosti srsti se o něj poměrně snadno pečuje.
Je vhodný pro člověka, který dokáže přijmout lovecký instinkt a nebude dokazovat kvalitu svého přivolání na kraji lesa před srnou. Pro někoho, kdo chápe, že štíhlý pes nemusí být hladový, krátká srst nemusí být v lednu dostatečná a gauč je zřejmě společný majetek.
Méně vhodný bude pro člověka, který chce spolehlivého hlídače, potřebuje psa s bezpodmínečně bezpečným volným pohybem mezi zvěří nebo považuje psí obleček za morální selhání.
A také pro někoho, kdo chce sportovce pouze proto, aby měl motivaci začít běhat. Whippet vás nemusí motivovat. Může vám pouze názorně ukázat, jak strašně pomalí jste.
Redakční verdikt
Whippet je možná nejefektivnější kombinace dvou psů, které by člověk normálně nehledal v jednom těle. Venku dostane elegantního sprintera schopného rozvinout rychlost přes padesát kilometrů za hodinu. Doma získá přítulného specialistu na horizontální polohy, kterému může být dokonale jedno, že před dvaceti minutami vypadal jako účastník mistrovství světa.
Je jemný, obvykle tichý, velmi kontaktní a při správném režimu překvapivě nenáročný domácí společník. Současně potřebuje bezpečné možnosti běhu, realistický přístup k loveckému instinktu a člověka, který ví, že pustit chrta u rušné silnice není důkaz důvěry, ale experiment s velmi špatným designem.
Zdravotně patří k relativně příznivějším plemenům, přesto mají smysl kontroly srdce, očí a sluchu a výběr odpovědného chovatele.
A potom přijde večer.
Whippet se vrátí z procházky, zkontroluje pohovku, zjistí, že na ní sedíte, a bez zbytečných emocí vyhodnotí situaci. Místo existuje. Člověk je teplý. Deka je poblíž.
Whippet není gaučový povaleč. Je to závodní auto zaparkované v obýváku. A pokud zrovna není na okruhu, nevidí jediný rozumný důvod, proč by motor měl běžet.
Pan Mňau profil schvaluje. Podle něj je kombinace krátkého intenzivního výkonu a následných několika hodin spánku vůbec první psí pracovní model, který dává ekonomický smysl.
Bobík se zeptal, zda by mohl stejný systém zavést v redakci. Pan Mňau mu připomněl, že nejprve musí předvést těch padesát kilometrů v hodině. Žádost byla stažena.
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Zdroje: Fédération Cynologique Internationale – Whippet, FCI Standard No. 162 [1], American Kennel Club – Whippet Dog Breed Information [2], American Kennel Club – Facts About the Whippet That You May Not Know [3], American Whippet Club – Whippet Health [4], The Royal Kennel Club – Whippet Breed Standard [5], The Royal Kennel Club – Whippet, Breeds A to Z [6], img ai generated