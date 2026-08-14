Německý ovčák: pes, který dostal pracovní morálku za tři a člověka na plný úvazek

Člověk si přitom často pořizuje „chytrého a poslušného psa“ a až později zjistí, že součástí balení je také pracovní mozek, značná fyzická energie a potřeba mít v životě nějaký smysluplný úkol. Německý ovčák není pes, který chce pouze bydlet u člověka. On by rád věděl, co je dnes v plánu a proč jste s ním ještě nezačali.
Německý ovčák patří mezi nejuniverzálnější pracovní plemena vůbec. FCI ho řadí mezi ovčácké psy a požaduje vyrovnaného, sebejistého, absolutně přirozeného a dobře ovladatelného psa, který má být pozorný a ochotný pracovat. Moderní plemeno existuje ve variantě s běžnou dvojitou srstí i dlouhou dvojitou srstí.
Člověk si z toho obvykle zapamatuje slovo „ovladatelný“. Ovčák si zapamatuje „ochotný pracovat“. A přesně tady začíná většina domácích nedorozumění.
Max von Stephanitz nechtěl krásnou sochu. Chtěl psa, který něco umí
Moderní německý ovčák vznikal na konci 19. století v Německu a jeho vývoj je neoddělitelně spojený s Maxem von Stephanitzem, který usiloval o vytvoření univerzálního pracovního psa založeného především na schopnostech. Pastevectví se měnilo a bylo zřejmé, že pokud má ovčácký pes přežít jako plemeno, bude potřebovat širší pracovní uplatnění.
To se povedlo možná až příliš dobře.
Německý ovčák postupně našel práci v armádě, policii, záchranářství, ochraně, stopování, asistenčních službách, sportovní kynologii i celé řadě dalších disciplín. AKC ho dnes označuje za jednoho z nejlepších univerzálních pracovních psů a zdůrazňuje jeho inteligenci, odvahu, stabilitu a schopnost učit se.
Jinými slovy vznikl pes, kterému lidé po více než sto let říkali: „Přemýšlej. Sleduj. Reaguj. Spolupracuj. Něco dělej.“ A potom ho někdo přestěhuje do řadového domu a oznámí: „Tady máš zahradu. Zabav se.“ Ovčák chvíli počká. Pak začne reorganizovat bezpečnostní politiku celé ulice.
Inteligence není funkce automatické poslušnosti
Německý ovčák má pověst mimořádně inteligentního psa a právem. Dobře vedení jedinci se dokážou rychle učit, pracovat v komplexních situacích a velmi dobře spolupracovat s člověkem. To ale vytváří jeden populární omyl: chytrý pes přece musí být snadný pes.
Nemusí. Inteligence znamená také rychlou schopnost naučit se věci, které jste učit nechtěli.
Pokud například štěně jednou zjistí, že štěkáním na dveře přiměje člověka okamžitě vstát, právě proběhl výcvik. Jen jste nebyli trenér vy.
Německý ovčák navíc velmi dobře čte rutiny a předvídá. Pozná, které boty znamenají procházku, kdy obvykle přijíždí auto jednoho člena rodiny a kdo v domácnosti skutečně vyžaduje splnění povelu. Pokud pravidla platí jen někdy, pracovní mozek si toho všimne.
„On přesně ví, že nesmí.“ Ano. A přesně také ví, že v sedmi případech z deseti se nic nestane. To už není neposlušnost. To je datová analytika.
Potřebuje práci. Nemusí kvůli tomu nastoupit k policii
Slovo „pracovní“ někdy vyděsí běžného majitele, protože si představí obrany, figuranta v rukávu a osm hodin výcviku denně. To není nutné. Německý ovčák nemusí dostat služební odznak, aby měl smysluplně zaměstnaný život.
Potřebuje ale kombinaci pohybu, čichání, učení a společné práce. Může hledat předměty, dělat nosework, stopovat, věnovat se obedience – tedy sportovní poslušnosti, při níž pes s člověkem přesně plní různé cviky a povely – zkusit rally obedience nebo další kynologické sporty, případně prostě dostávat kvalitní úkoly během běžných procházek. AKC výslovně zdůrazňuje, že plemeno potřebuje rozsáhlé každodenní fyzické i mentální zaměstnání.
Nejhorší varianta je vyrobit jen atleta. Každý den vezmete psa běhat, postupně mu zvyšujete kondici a po několika měsících zjistíte, že jste nevytvořili klidnějšího psa. Vyrobili jste německého ovčáka, který zvládne deset kilometrů a potom se stále nudí.
Mozek nebyl na běhu. Čekal doma.
Zahrada není pracovní pozice
Německý ovčák může samozřejmě milovat zahradu. Může tam odpočívat, čichat, pozorovat okolí a užívat si prostor. Jenže zahrada sama o sobě není aktivita.
Po několika týdnech už zná plot. Zná strom. Zná levou část trávníku. Zná pravou část trávníku. A potom zjistí, že jediná dynamická událost se odehrává za plotem.
Chodí tam lidé. Psi. Cyklisté. Pošťák. Nákladní automobil. A pracovní pes bez jiné náplně si může vytvořit zaměstnání: vedoucí oddělení kontroly hranic.
Najednou běhá podél plotu, štěká na kolemjdoucí a celý den trénuje přesně to chování, které majitel večer označí za problém. Pes není pokažený. Byl pouze dlouhodobě ponechán na směně, kterou si sám vytvořil.
Hlídač ano. Paranoidní bezpečnostní systém ne
Německý ovčák má přirozené předpoklady být pozorný vůči okolí a rezervovanější vůči cizím lidem. FCI požaduje sebejistotu a zároveň dobrý temperament; Royal Kennel Club současně zdůrazňuje, že ideální pes má být stabilní, odvážný, pozorný a spolehlivý, nikoli nervózní či přehnaně agresivní.
To je podstatné, protože právě u tohoto plemene člověk někdy udělá zcela opačnou věc, než potřebuje. Štěně začne reagovat na cizího člověka nejistě. Majitel se raduje: „Výborně, bude hlídat.“ Ne. Možná se bojí.
Strach, nejistota a agresivita nejsou známkou kvalitního ochránce. U velkého silného pracovního psa představují vážný problém, který může nevhodná výchova ještě zesílit.
Dobrý německý ovčák nepotřebuje zuřivě reagovat na každého člověka, kterého nezná. Potřebuje umět situaci vyhodnotit, zůstat pod kontrolou a přijmout informaci svého člověka, že instalatér opravdu nepřichází svrhnout vládu.
Socializace neznamená, že ho musí pohladit 600 lidí
U plemene s přirozenou ostražitostí je kvalitní socializace mimořádně důležitá. Ale socializace se často zaměňuje za masovou seznamovací akci. Štěně nepotřebuje, aby se na něj vrhl každý člověk před supermarketem. Potřebuje poznávat svět bezpečně.
Různé lidi, prostředí, povrchy, zvuky, dopravu, veterinární manipulaci, psy a další situace. Potřebuje zažít, že cizí člověk může projít kolem a nic se neděje. Že cyklista není kořist. Že hlučné dítě není hrozba. Že pes na druhém chodníku nevyžaduje diplomatickou intervenci.
Socializovaný pes nemusí milovat všechny. Potřebuje je umět zvládnout. To je u německého ovčáka podstatně hodnotnější než povinné objímání náhodných kolemjdoucích.
Jeho nejlepší vlastnost je vazba na člověka. A může se z ní stát problém
Němečtí ovčáci často vytvářejí velmi silný vztah ke svým lidem. Právě to z nich dělá tak schopné pracovní partnery. Sledují člověka, chtějí s ním spolupracovat a často přesně registrují jeho pohyb i rozpoložení.
Má to ale druhou stranu.
Pes se musí naučit také odpočívat bez permanentní kontroly svého člověka a zvládat rozumnou dobu samoty. Jedinec, který celý život tráví dva metry od majitele a nikdy samotu netrénoval, nemusí jeho první osmihodinovou pracovní směnu přijmout jako příjemné překvapení.
Stejně tak člověk může nevědomky vypěstovat psa, který má pocit, že musí sledovat úplně všechno. Vstanete. Ovčák vstane. Jdete do kuchyně. Ovčák jde do kuchyně. Vrátíte se. Vrátí se. Po sedmnáctém přesunu už nevíte, zda máte psa nebo bezpečnostní doprovod.
Silná vazba je krásná. Schopnost vypnout je také dovednost.
Děti ano. Ale služební pes z něj nevznikne automaticky chůvou
Dobře socializovaný německý ovčák může být skvělým rodinným psem a vytvořit si k dětem velmi silný vztah. Je ale velký, rychlý, fyzicky silný a může mít výrazný pastevecký i ochranný instinkt.
Proto potřebujeme dohled.
Dítě nesmí psa tahat, obtěžovat při jídle nebo spánku a používat ho jako prolézačku. Pes se musí naučit zvládat dětský pohyb, křik a návštěvy bez nutnosti všechno organizovat.
A potom je tu běhání. Dítě běží. Pes vidí pohyb. Pastevecký mozek může začít přemýšlet, zda není vhodné celou jednotku vrátit do stáda.
Výsledkem nemusí být agrese. Může to být pronásledování, blokování cesty nebo štípání při vzrušení, což je přesně ten typ chování, který se má řídit výcvikem, nikoli vysvětlovat větou „on ji jen pase“.
Vaše dítě není ovce. Ani když po obýváku běhá podobně chaoticky.
S ostatními psy nepotřebuje být starostou psího parku
Německý ovčák může výborně žít s dalšími psy, ale není nutné očekávat univerzální lásku ke každému příslušníku druhu. Temperament, socializace, genetika i předchozí zkušenosti mají velký vliv.
Dospívání navíc může změnit společenské preference psa, který se jako štěně chtěl přátelit úplně se všemi.
To není automaticky problém. Dospělý pes nemusí potřebovat psí park. Může mít několik známých psů a být spokojený. Může také pouze klidně projít kolem cizích zvířat a vůbec s nimi komunikovat.
To je často ideální stav. Představa, že „správně socializovaný pes si musí hrát s každým“, vytvořila už dost konfliktů. Pan Mňau upozorňuje, že ani člověk není označen za asociála jen proto, že odmítl zápasit s cizím mužem na parkovišti.
Redakce považuje argument za překvapivě použitelný.
Kočka může být rodina. Utíkající kočka je samostatná právní situace
Německý ovčák může úspěšně žít s kočkami, zejména pokud je na ně vhodně zvyklý a konkrétní jedinec nemá extrémní kořistnický pud. Nelze ale předpokládat, že pozitivní vztah s domácí kočkou automaticky znamená stejný vztah ke každé běžící malé chlupaté věci.
Domácí Micka může být člen rodiny. Cizí kočka sprintující přes zahradu může spustit úplně jiný software.
Proto jsou důležité kontrolované začátky, práce s impulzy a bezpečné prostředí. U menších domácích zvířat, jako jsou králíci nebo hlodavci, je vhodné počítat s fyzickým oddělením a nikdy nespoléhat pouze na dobré úmysly psa.
„Byli spolu v pohodě včera“ není bezpečnostní bariéra.
Chůze na vodítku se učí předtím, než dostane plný výkon
Dospělý německý ovčák je silný pes. Samec se podle FCI pohybuje přibližně mezi 60 a 65 centimetry v kohoutku, fena mezi 55 a 60 centimetry. Standard požaduje svalnatého, silného, ale nikoli těžkopádného psa.
To znamená, že tahání na vodítku je dobré vyřešit, když na druhé straně zatím visí štěně. Ne až ve chvíli, kdy pes zahlédne srnu a člověk zjistí, že součástí procházky je náhle vodní lyžování bez vody.
Dobrá chůze na vodítku není soutěž o to, kdo je dominantní. Pes musí pochopit, kde a jak se vyplatí pohybovat, a pravidla musí být konzistentní. Stejná logika platí pro skákání na lidi, průchod dveřmi nebo manipulaci u veterináře.
Co dovolíte desetikilovému štěněti, velmi pravděpodobně jednou provede třiceti- až čtyřicetikilový dospělý pes. Vzpomínka na roztomilost mu hmotnost nesníží.
Míček je skvělý sluha a velmi špatný personální manažer
Mnoho ovčáků miluje míčky, aportování a pronásledování. To je výborná motivace při tréninku, ale snadno se z toho stane jediný program.
Majitel hodí míček. Pes přinese míček. Majitel hodí míček. Pes přinese míček. O půl hodiny později má člověk pocit, že psa krásně unavil, zatímco pes stojí s rozšířenými zorničkami a říká: „Tak konečně jsme se zahřáli.“
Neustálé mechanické házení může navíc vytvářet velmi vysoké vzrušení a fyzicky zatěžovat psa prudkými obraty a brzděním. Míček je lepší používat jako jednu z aktivit, ne jako celoživotní zaměstnání.
Německý ovčák potřebuje také čichat, přemýšlet a naučit se odpočívat. Pes, který umí pouze zrychlovat, má stále polovinu převodovky neinstalovanou.
Srst: německý ovčák se dělí o sebe s celou domácností
Německý ovčák má dvojitou srst a FCI dnes uznává dvě varianty: klasickou a dlouhou dvojitou srst. Obě mají podsadu.
To je odborný způsob, jak říct, že vysavač dostane pracovní poměr.
Ovčáci línají průběžně a sezonní výměna srsti umí být výrazná. Pravidelné kartáčování pomůže množství volné srsti zvládat, ale nevytvoří bezchlupového ovčáka.
Kdo požaduje domácnost, v níž černé kalhoty zůstávají po objetí psa černé, vybral si velmi optimistický projekt. Na druhou stranu srst nevyžaduje žádný komplikovaný módní sestřih. Potřebuje pravidelnou péči, kontrolu kůže, drápů, uší a běžnou hygienu. Holící strojek nepotřebuje. Kartáč ano. Robotický vysavač možná také.
Záda musí být funkční, ne efektní
Tady se dostáváme k tématu, které kolem německých ovčáků vyvolává dlouhodobé debaty: stavba těla, linie hřbetu a pohyb.
Standard FCI popisuje lehce svažující se horní linii od kohoutku přes rovný hřbet k mírně spádité zádi. Neříká, že pes má stát jako rozbitý zahradní nábytek. Britský Royal Kennel Club ve standardu zdůrazňuje naprostou tělesnou funkčnost a varuje před přehnanými znaky, které by mohly zdraví či pohyb psa poškozovat.
To je mimořádně důležité. Německý ovčák byl vytvořen jako pracovní pes. Musí se umět pohybovat. Běhat. Otáčet. Pracovat. Jeho anatomie nemá být stylizovanou fotografickou pózou.
A právě kvůli historickým obavám kolem přehnané stavby těla byl německý ovčák dlouhodobě sledován britským systémem Breed Watch. V roce 2025 byl po společném přezkoumání dat přeřazen z kategorie 3 do kategorie 2, což Kennel Club prezentoval jako zlepšení, nikoli jako důvod přestat konformaci sledovat.
Redakční překlad: Zadní nohy nejsou designový prvek. Pes je potřebuje k chůzi.
Kyčle: problém, který zná skoro každý, ale ne každý ho bere vážně
Dysplazie kyčelních kloubů patří k nejznámějším zdravotním problémům německého ovčáka. Jde o vývojové onemocnění, při kterém kloub není správně utvářený a může postupně vznikat bolest, nestabilita a artróza.
Genetika má významnou roli, ale není jediným faktorem. Proto dává smysl vybírat štěně po zdravotně vyšetřených rodičích a zároveň mladého psa správně krmit, udržovat v rozumné kondici a nepřetěžovat rostoucí pohybový aparát.
German Shepherd Dog Club of America vyžaduje pro své základní CHIC zdravotní hodnocení právě vyšetření kyčlí a loktů spolu s temperamentovým testem. Jeho širší Health Award of Merit přidává také kardiologické a thyroidální vyšetření.
To znamená, že při výběru chovatele se neptáme: „Běhají rodiče normálně?“ Ptáme se: „Jaké mají výsledky kyčlí a loktů?“ První otázka vede k názoru. Druhá k dokumentu.
Lokty nejsou jen menší kyčle
Dysplazie loketních kloubů je další významné ortopedické téma plemene. Může zahrnovat několik vývojových poruch vedoucích k poškození kloubu, bolesti a artróze.
Pes může kulhat, být po pohybu ztuhlejší nebo postupně méně ochotný k aktivitě. U některých jedinců však nemusí být problém v raných fázích dramaticky nápadný.
Proto se chovní psi vyšetřují.
Německý ovčák je plemeno, od kterého člověk historicky vyžadoval vysoký pracovní výkon. Bylo by poněkud absurdní vybírat jeho potomky podle barvy masky a přitom ignorovat klouby, na kterých má celý pracovní den stát.
Pan Mňau tomu říká „výběr automobilu podle laku bez otevření kapoty“. Bobík tvrdí, že by to nikdo rozumný neudělal. Redakce má bohužel přístup k internetu.
Degenerativní myelopatie: genetický test není věštecká koule
Degenerativní myelopatie je progresivní neurologické onemocnění, které se objevuje u starších psů a německý ovčák patří mezi plemena, u nichž se mu věnuje velká pozornost. GSDCA uvádí výzkum degenerativní myelopatie mezi významnými zdravotními oblastmi plemene.
Existuje genetický test spojený s variantou genu SOD1. Tady je ale mimořádně důležitá přesnost: genetický výsledek ukazuje rizikový genotyp, nikoli jistotu, že pes nemoc dostane. Ne všichni geneticky rizikoví psi klinicky onemocní.
To je přesně typ testu, z něhož internet dokáže během odpoledne vyrobit špatnou diagnózu. „Clear“ neznamená, že pes nikdy nebude mít neurologický problém. „At risk“ neznamená, že určitě ochrne. Výsledek slouží jako jedna informace při chovu a zdravotním posouzení. Genetika je věda. Horoskop pro psa nikoli.
Náhlá slabost zadních nohou není automaticky degenerativní myelopatie
Majitel německého ovčáka někdy vidí staršího psa, který začne mít problém se zadními končetinami, a okamžitě vysloví diagnózu DM.
Jenže slabost nebo nekoordinovaný pohyb zadní části těla mohou mít celou řadu příčin – ortopedických, neurologických i jiných.
Degenerativní myelopatie se navíc typicky diagnostikuje vylučováním dalších možných příčin a genetický test je pouze podpůrný údaj. Pokud tedy pes zakopává, táhne tlapy, mění chůzi nebo slábne, patří k veterináři. Ne k člověku v komentářích, který měl „úplně stejného ovčouna“. Podobnost fotografie není specializace z neurologie.
Žaludek: obří problém může přijít během několika hodin
Německý ovčák patří mezi větší, hlubokohruďá plemena, u kterých existuje riziko dilatace a torze žaludku, známé jako GDV.
Žaludek se při tomto akutním stavu naplní plynem a může se otočit. Tím se naruší prokrvení a stav se může velmi rychle stát život ohrožujícím.
Typické příznaky zahrnují neklid, silné slinění, zvětšující se břicho, bolest, opakované pokusy zvracet bez výsledku, slabost nebo kolaps.
Tady má redakce stejný protokol jako u ostatních rizikových velkých plemen: okamžitě veterinární pohotovost. Ne čekání do rána. Ne procházka, jestli se to „rozchodí“. Ne domácí lék. U rizikového jedince lze s veterinářem diskutovat také preventivní gastropexi. Tohle je jedna z diagnóz, kterou je lepší znát deset let zbytečně než jednou o hodinu pozdě.
EPI: když pes jí, a přesto mizí před očima
Exokrinní pankreatická insuficience, EPI, je další onemocnění, se kterým je německý ovčák historicky výrazně spojován. Slinivka při ní nevytváří dostatek trávicích enzymů, takže pes nedokáže potravu správně využít.
Typický obraz může působit paradoxně: pes má velkou chuť k jídlu, ale hubne. Stolice může být objemná, světlejší, mastná nebo velmi zapáchající a mohou se objevit další trávicí obtíže.
To není situace, kdy stačí přidat další hrnek granulí. Pes může jíst hodně právě proto, že z potravy nedostává potřebné živiny. Diagnostika patří veterináři a léčba obvykle zahrnuje dlouhodobé doplňování pankreatických enzymů a další management podle konkrétního případu.
Německý ovčák má pověst psa, který sní všechno. Pokud jí všechno a přitom hubne, to už není vtip o apetitu.
Hemofilie A: další důvod, proč zdravotní testování není byrokracie
U německých ovčáků se v některých populacích sleduje také hemofilie A, dědičná porucha srážlivosti krve spojená s chromozomem X. Royal Kennel Club ji uvádí mezi dalšími plemennými zdravotními testy.
Postižení psi mohou mít abnormální nebo prodloužené krvácení například po úrazu či zákroku. Díky genetickému testování lze riziko v chovu lépe řídit.
A tady se znovu vrací základní pravidlo celé profilové série: Rodokmen říká, kdo byli předci psa. Zdravotní testy říkají něco o tom, co předci mohli předat dál. Jedno druhé nenahrazuje.
Pracovní linie versus výstavní linie není souboj dobra se zlem
Kolem německých ovčáků existuje silná debata o pracovních a výstavních liniích. Internet ji někdy prezentuje velmi jednoduše: jedna strana produkuje skutečné psy, druhá chodící katastrofy, případně naopak.
Realita je podstatně méně pohodlná.
Různé chovatelské směry skutečně mohou klást odlišný důraz na temperament, pracovní drive, vzhled a stavbu těla. Ale kvalita konkrétního psa závisí na konkrétním chovu, zdravotním screeningu, temperamentu rodičů a cílech spojení.
Extrém není automaticky kvalita v žádném směru.
Rodinný majitel nemusí potřebovat psa s extrémním pracovním drivem, kterému nestačí běžný aktivní život. Stejně tak by neměl hledat psa, jehož tělesná stavba byla obětována efektní siluetě.
Nejlepší německý ovčák není „nejpracovnější“ ani „nejvýstavnější“. Je zdravý, psychicky stabilní a vhodný pro práci a život, který od něj budoucí člověk skutečně očekává. To je překvapivě nudná odpověď. Bývá proto správná.
Komu německý ovčák sedne
Člověku, který chce se psem skutečně spolupracovat. Nemusí být profesionální kynolog, ale měl by mít chuť trénovat, chodit ven, dávat psovi úkoly a naučit se pracovat s jeho temperamentem.
Sedne aktivní rodině, která chce velkého, loajálního a schopného psa a rozumí tomu, že socializace nekončí poslední lekcí štěněcí školky. Může být fantastickým sportovním, pracovním i rodinným partnerem.
Méně vhodný je pro člověka, který chce automatického hlídače na zahradu, nemá čas na pravidelnou práci nebo si představuje, že vysoká inteligence znamená samovýchovný režim.
A už vůbec není dobrým nápadem pro někoho, kdo chce „ostrého psa“, aby vypadal drsně. Německý ovčák nepotřebuje člověka, který mu vyrábí konflikty. Potřebuje člověka, který mu poskytuje jistotu.
Redakční verdikt
Německý ovčák je možná jednou z největších obětí vlastní pověsti. Je tak schopný, že od něj člověk očekává všechno automaticky.
Chce inteligentního psa. Dostane ho. Chce loajálního psa. Velmi pravděpodobně ho dostane. Chce ochránce, sportovce, parťáka na výlety, psa schopného stopovat, učit se složité úkoly a fungovat v nejrůznějších pracovních rolích. I tohle plemeno umí.
Jenže vysoký výkon nepřichází bez provozních požadavků. Německý ovčák potřebuje pohyb, práci pro hlavu, kvalitní socializaci, jasná pravidla a člověka, kterému stojí za to věnovat pozornost. Potřebuje také pečlivě vybíraný chov, protože kyčle, lokty, neurologické choroby a další zdravotní témata nelze vyřešit tím, že štěně vypadá na fotografii dokonale. GSDCA dnes staví základ svého CHIC programu právě na screeningu kyčlí a loktů a hodnocení temperamentu; širší zdravotní ocenění doplňuje kontroly srdce a štítné žlázy.
A když to všechno dostane, vzniká pes, který člověku nabídne něco mimořádného: skutečné partnerství. Ne slepou poslušnost, ne zahradní alarm a ne filmového policejního hrdinu, který se narodil se služebním průkazem.
Německý ovčák chce vědět, co děláme, proč to děláme a zda by to nešlo dělat trochu lépe. A pokud žádný plán nemáte, nezoufejte. Je značná šance, že už jeden připravil.
Pan Mňau po prostudování plemene připustil, že jde o velmi schopného psa. Zároveň upozornil, že tvor, který dobrovolně přijímá povely, vykazuje z kočičího hlediska poněkud znepokojivý nedostatek kritického myšlení.
Německý ovčák na něj chvíli hleděl. Pan Mňau si přesedl.
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Zdroje: Fédération Cynologique Internationale – German Shepherd Dog, FCI Standard No. 166 [1], American Kennel Club – German Shepherd Dog Breed Information [2], American Kennel Club – Is a German Shepherd Dog the Right Breed for Your Lifestyle? [3], German Shepherd Dog Club of America – Health & Genetics [4], German Shepherd Dog Club of America – Health & Research [5], The Royal Kennel Club – German Shepherd Dog Breed Standard [6], The Royal Kennel Club – German Shepherd Dog reclassified on Breed Watch [7], img ai generated