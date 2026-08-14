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Německý ovčák: pes, který dostal pracovní morálku za tři a člověka na plný úvazek

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Německý ovčák vypadá, jako by měl vždycky službu. Když stojí na zahradě, hlídá. Když jdete na procházku, monitoruje okolí. Když něco upustíte, zkontroluje situaci. Když se nic neděje, začne být podezřelé právě to.
Německý ovčák: pes, který dostal pracovní morálku za tři a člověka na plný úvazek

Německý ovčák: pes, který dostal pracovní morálku za tři a člověka na plný úvazek

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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