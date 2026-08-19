Ulice: Adriana se nastěhuje k Prokopovi, idylka ale po pár dnech skončí. Klárka začne volat po tatínkovi

Zbrusu nové díly Ulice už za pár dní diváci uvidí na obrazovce. VIP život připomíná, že na konci minulé řady Prokop požádal Adrianu o ruku a ona po váhání řekla ano. Pak se už jen na Evženově statku seznamoval se širší rodinou.
Všechno směřovalo ke společné budoucnosti. Jenže v nové sezoně Ulice se ukáže, že nastěhovat se pod jednu střechu je snadnější než pod ní skutečně fungovat. Společné bydlení Adriany a Prokopa zpočátku vypadá idylicky, a pak do něj vstoupí Klárčina otázka, na kterou nemá nikdo z dospělých dobrou odpověď. Od žádosti o ruku ke společnému bydlení
Časová osa posledních měsíců Ulice vypadá jako učebnicový romantický oblouk. Prokop poklekl, Adriana po dramatickém váhání přikývla. V červnovém finále oznámila zásadní novinku a naznačila svatbu. Prokop mezitím poprvé zavítal na Evženův statek, kde se představil části Adrianiny rodiny, kterou dosud neznal. Letní pauza tak
diváky nechala s pocitem, že se příběh uzavírá šťastným koncem. Podzim ale šťastný konec přepisuje na nový začátek. Podle oficiálních materiálů TV Nova Adriana a Prokop po vydařených prázdninách rozjedou společné soužití. První dny fungují hladce, ale idylka vydrží jen krátce. Proč Klárka začne volat po tatínkovi právě teď
Na jaře byl hlavní problém jednoduchý: Klárka chtěla mít mámu jen pro sebe, jako kdysi v Austrálii, a těžce nesla, že se o ni musí dělit s Prokopem. Podzimní linka jde hlouběji. Nejde už o rozdělování času, ale o identitu.
Klárka se čím dál víc upíná k biologickému otci, kterého nikdy osobně nepoznala. Idealizuje si ho na základě občasných telefonátů. A právě společné bydlení s Prokopem, s mužem, který je každý den u snídaně, každý večer u pohádky, zřejmě spouští otázku, kterou si dítě v patchworkové rodině dřív nebo později položí: kdo je můj pravý táta? Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova
Kontrast obou mužských pólů příběhu je ostrý. Prokop je v anotacích popsaný jako trpělivý partner a
skvělý náhradní rodič, který se snaží držet rodinu pohromadě. Biologický otec? Ženatý muž, který se po vztahu s Adrianou vrátil ke své původní rodině a od té doby nechce mít s Adrianou ani Klárkou nic společného. Adriana to sama přiznala už loni. Klárka ale tuhle verzi příběhu nezná, nebo ji nechce slyšet. Krize, která přeroste jednu domácnost
Nejsilnější vrstva celé linky není romantika mezi Adrianou a Prokopem. Je to otázka, jestli nová rodina ustojí tlak dítěte, které srovnává každodenní realitu s vysněným otcem, jehož si vytvořilo z pár telefonátů a vlastní fantazie. Podle Novy krize nezůstane za zavřenými dveřmi bytu.
Do hledání řešení se zapojí i Evžen a Vlasta, kteří budou společně s Adrianou a Prokopem hledat způsob, jak Klárce pomoct. Příběh se tak rozlévá do širší rodiny, a právě to z něj dělá něco víc než standardní partnerskou zkoušku, jakou Ulice servíruje každou sezonu. Zda se biologický otec nakonec v ději fyzicky objeví, oficiální zdroje zatím nepotvrzují.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová