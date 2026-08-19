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Ulice: Adriana se nastěhuje k Prokopovi, idylka ale po pár dnech skončí. Klárka začne volat po tatínkovi

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Nová sezona Ulice přinese první skutečnou zkoušku patchworkové rodiny, a spouštěčem krize nebude hádka partnerů, ale malá holčička s vysněným tátou.
Ulice: Adriana se nastěhuje k Prokopovi, idylka ale po pár dnech skončí. Klárka začne volat po tatínkovi

Ulice: Adriana se nastěhuje k Prokopovi, idylka ale po pár dnech skončí. Klárka začne volat po tatínkovi

Zdroj: Se svolením TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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