K plánované výstavbě větrných elektráren bude v Bystré nad Jizerou referendum

Lidé budou odpovídat na otázku: „Souhlasíte s tím, aby obec Bystrá nad Jizerou v rámci své samostatné působnosti nepodporovala umístění výstavby ani provozu větrných elektráren na katastrálním území obce Bystrá nad Jizerou, a aby zastupitelstvo obce nerozhodlo o pořízení ani o vydání změny územního plánu, která by takové umístění výstavby nebo provozu umožnila?"
Podle záměru, který firma zveřejnila v Informačním systému EIA, plánuje NOHO Energy u Bystré výstavbu až tří větrných elektráren, přičemž celkový maximální instalovaný výkon záměru dosahuje až 22 megawattů (MW). Maximální výška náboje elektrárny je až 166 metrů, záměr počítá s průměrem rotoru elektrárny do 175 metrů a lopatkami dlouhými až 88 metrů. Park by mohl ročně dodat do sítě zhruba 50 GWh elektřiny, což by pokrylo spotřebu až 20.000 domácností.
Bystrá podepsala s investorem v listopadu 2023 dohodu o společném záměru, k projektu tehdy obec uspořádala anketu, zapojilo se do ní 55 lidí, pro bylo 44 z nich. Pro malou obec se 120 obyvateli a třímilionovým rozpočtem může být elektrárna vítaným zdrojem příjmů. „Máme slíbeno za jednu elektrárnu 800.000 Kč na rok a bonus v ceně elektřiny budou dostávat i lidi," řekl starosta. Při kolaudaci by navíc měla obec dostat za každou elektrárnu 1,2 milionu korun.
„S obcí i místními lidmi jednáme od začátku na rovinu a férově. S Bystrou máme uzavřenou plánovací smlouvu, která lidem garantuje levnější elektřinu a obci peníze na potřebné investice. Jsme připraveni dál vysvětlovat veškeré detaily a věřím, že lidé projekt u referenda podpoří stejně jako v předchozí anketě. Dopracováváme detailní analýzu možných vlivů větrných elektráren u Bystré nad Jizerou na okolní cenné přírodní lokality. Tuto analýzu pak přidáme k žádosti EIA," uvedl projektový manažer NOHO Energy Matěj Macháček.
Odpůrci projektu se obávají hluku i dopadů na životní prostředí, narušení rázu krajiny Podkrkonoší a rušení volně žijících zvířat. Záměr se v obci stal i hlavním tématem blížících se komunálních voleb. Zatímco v minulých letech byla v Bystré vždy jediná kandidátka, teď mají voliči na výběr ze dvou: kandidátku Bystrá sobě vede současný starosta, odpůrci projektu se spojili pod hlavičkou Společně pro Bystrou.