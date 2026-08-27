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Věštba z horoskopu se plní! Charlotte Štiková prozradila své finální plány na potomky

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Charlotte Stefan Štiková (30) čeká s manželem Martinem Stefanem holčičku. Na jménu se okamžitě shodli a dívenka se bude jmenovat Scarlett. V rozhovoru pro Aplausin.cz se budoucí maminka svěřila s tím, kolik by chtěla dětí.
Martinovi a Charlotte se daří.

Martinovi a Charlotte se daří.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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