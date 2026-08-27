Listová kolečka s tvarohem a broskvemi z kompotu: Rychlý moučník z pár surovin, který vypadá báječně

Občas přijde chuť na broskve i ve chvíli, kdy už dávno nejsou v sezóně. Pokud má člověk ve spíži kompot, je z toho za pár minut moučník na stole. Listová kolečka s tvarohem a broskvemi z kompotu jsou hotová rychle, vypadají upraveně a díky dvěma vrstvám těsta i pěkně křupou. Uvnitř je jemný tvaroh s vanilkou a citronovou kůrou, nahoře měsíček broskve. Po upečení už stačí jen lehce poprášit moučkovým cukrem.
Princip je vlastně jednoduchý. Spodní plné kolečko drží náplň, vrchní s vykrojeným středem vytvoří rámeček a se nikam nevylije. tvaroh
Můj tip zní: Broskve z kompotu předem pečlivě osušte papírovou utěrkou. Je to drobnost, ale rozhoduje o tom, jestli budou kolečka hezky křupavá, nebo změknou víc, než je potřeba. Recept na rychlá listová kolečka s tvarohem a broskvemi
Hotová jsou za chvíli a nejlépe chutnají ještě lehce vlažná, kdy je
těsto křehké a tvaroh uvnitř jemný.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 15 až 20 minut Teplota trouby: 190 °C Počet porcí: 8 kusů Ingredience pro přípravu 1 balení chlazeného listového těsta 250 g měkkého nebo tučného tvarohu 2 až 3 lžíce cukru krupice 1 sáček vanilkového cukru 1 vejce 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry 4 až 5 půlek broskví z kompotu 1 ks vejce na potření 2 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy koleček z listového těsta s tvarohem a kompotovanými broskvemi
1. Nejdřív si připravte
broskve z kompotu. Nechte je okapat, pak je osušte papírovou utěrkou a každou půlku nakrájejte na silnější měsíčky. Když jsou broskve moc mokré, těsto pod nimi zbytečně povolí.
2.
Troubu předehřejte na 190 °C a plech vyložte pečicím papírem. Listové těsto rozprostřete na pracovní plochu a vykrojte z něj 16 koleček stejné velikosti.
3. Z
8 koleček udělejte plný spodek. Do druhé poloviny vykrojte menší střed, aby vznikl kroužek. Ten po upečení vytvoří hezký lem a kolečka budou působit skoro jako z cukrárny.
4.
Spodní kolečka lehce potřete po okraji vodou nebo rozšlehaným vejcem. Na každé položte jeden vykrojený kroužek a jemně přitlačte, aby vrstvy držely pohromadě.
5. V misce vyšlehejte
tvaroh s cukrem krupice, vanilkovým cukrem, 1 vejcem a citronovou kůrou. Náplň má být jemná a spíš hustší. Pokud je tvaroh řidší, nechte ho předem chvíli vykapat.
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6. Doprostřed každého kolečka dejte lžičku až dvě
tvarohové náplně. Nepřeplňujte je, ať při pečení nic nepřetéká. Na tvaroh položte měsíček broskve.
7. Okraje koleček potřete
rozšlehaným vejcem. Díky tomu budou po upečení hezky zlaté a lesklé. Kdo chce, může lehce potřít i kousek těsta pod broskví, ale ne samotný tvaroh.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte zhruba
15 až 20 minut. Sledujte hlavně okraje. Jakmile jsou zlatavé a nafouknuté, je hotovo.
9. Upečená kolečka nechte pár minut odpočinout na plechu. Pak je přesuňte na mřížku a ještě vlažná nebo úplně vychladlá posypte
moučkovým cukrem.
10. Podávejte ideálně v den upečení, kdy je
listové těsto nejkřehčí. Pokud něco zbyde, uložte kolečka do chladu a snězte je do druhého dne. Před podáváním je můžete na chvíli dát do trouby, znovu se hezky spraví. Foto: Cooky.cz, Kolečka s broskvemi z listového těsta Rady maminky hospodyňky k rychlému moučníku z kompotu a listového těsta Tvaroh nenechávejte příliš řídký: hustší náplň drží tvar a nevyteče do stran. Broskve opravdu osušte: je to malý detail, ale na výsledku je znát nejvíc. Kolečka nepřepečte: listové těsto je nejlepší ve chvíli, kdy je zlaté, ne tmavé. Ovoce můžete obměnit: stejně dobře fungují i meruňky, švestky nebo pevnější hrušky z kompotu. Když chci, aby kolečka působila ještě slavnostněji, po cukru přidám úplně trochu nastrouhané citronové kůry. Vůně je pak svěží a tvaroh nepůsobí těžce.
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