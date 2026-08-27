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Listová kolečka s tvarohem a broskvemi z kompotu: Rychlý moučník z pár surovin, který vypadá báječně

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Když potřebuji něco sladkého ke kávě a nechce se mi zadělávat těsto od začátku, sahám po tomhle receptu. Listová kolečka s tvarohem a broskvemi z kompotu jsou rychlá, hezká na pohled a díky vrstvení dvou koleček i příjemně křupavá. Uprostřed je jemný tvaroh s vanilkou a citronovou kůrou, navrch šťavnatý měsíček broskve.
Obrázek k receptu na Listová kolečka s tvarohem a broskvemi z kompotu: Rychlý moučník z pár surovin, který vypadá báječně

Obrázek k receptu na Listová kolečka s tvarohem a broskvemi z kompotu: Rychlý moučník z pár surovin, který vypadá báječně

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Listová kolečka s tvarohem a broskvemi z kompotu: Rychlý moučník z pár surovin, který vypadá báječně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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