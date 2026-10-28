Jíte bílá, nebo hnědá vejce? Rozdíly se hledají marně

Milujete vajíčka na spousty různých způsobů? Třeba na hniličku, ve vaječné omeletě, vaječině a podobně. Může být, vždyť jde o součást spousty pokrmů a mnohdy dokonalou delikatesu. Připravit si navíc vajíčka na spousty různých způsobů není nijak výrazně náročné. Na trhu jsou vejce dvou barev. Volit můžete ta hnědá, nebo ta bílá. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl? Že ne? Tak vám to v následujících řádcích prozradíme s tím, že nabídneme i dokonalý recept na vejce naměkko.
Na mýty nevěřte, rozdíl je jen jeden
S barvou vajec je spojena spousta různých mýtů. Někteří lidé si například myslí, že hnědá vejce jsou chuťově mnohem lepší než ta bílá. Jde ale pouze o názory a pocity. Jediný rozdíl mezi vejce je v tom, že bílá vejce snáší světlé slepice a hnědá vejce snáší ty tmavé. Tak je to jednoduché.
Vliv na chuť barva vejce prostě nemá
Barva vajec tedy není nikterak spojená s jejich chuťovými vlastnostmi. Vejce obou barev mají totožnou energetickou hodnotu a také obsah užitečných látek a stopových prvků. Jeden rozdíl snad ještě najdeme, může být v ceně.
Tip: Nakládali jsme vejce v řepném nálevu. Stojí to za to vyzkoušet.
Jak připravit dokonalé vejce naměkko
Nic moc náročného. Je třeba ale dodržet správný postup. Hodně důležité je vytažení vejce z lednice s dostatečným předstihem před tím, než ho budeme připravovat. Ideálně bychom si měli dát 15 minut. Dosáhne tak pohodlně pokojové teploty. Potřebovat k vaření budeme středně velký hrnec s dostatečným množstvím vody, aby pokryla vejce. Do vody přidáme půl malé lžičky soli na 1 litr vod. Ta posílí skořápky a usnadní loupání vajec. Vodu v hrnci zahřejme, aby zavřela. Následně necháme jemně vřít. Poté už vejce na lžíci spustíme rovnou pomalu do vody. Vařit je musíme 4 až 5 minut. Po vytažení poputují vejce do misky s ledovou vodou, kde by měla pobýt zhruba 1,5 minuty. Pak můžeme konzumovat.
Vejce naměkko: Foto Pixabay
Zdroje info: Autor, meta, tojenapad.sk
Bílá a hnědá vejce: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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