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Jíte bílá, nebo hnědá vejce? Rozdíly se hledají marně

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Milujete vajíčka na spousty různých způsobů? Třeba na hniličku, ve vaječné omeletě, vaječině a podobně. Může být, vždyť jde o součást spousty pokrmů a mnohdy dokonalou delikatesu. Připravit si navíc vajíčka na spousty různých způsobů není nijak výrazně náročné. Na trhu jsou vejce dvou barev. Volit můžete ta hnědá, nebo ta bílá. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl? Že ne? Tak vám to v následujících řádcích prozradíme s tím, že nabídneme i dokonalý recept na vejce naměkko.
Kupovaná vejce

Kupovaná vejce

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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