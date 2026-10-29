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Kurník na zimu pořádně utěsníte, aby slepicím nebyla zima? Právě tím jim můžete ublížit

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Dennívýzva
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Blíží se mrazy a vy chcete mít slepice v teple. Stěny kurníku obložíte polystyrenem nebo starými koberci, všechny škvíry zalepíte a hřebínky natřete mastí. Jenže tím můžete slepicím ublížit. V zimě jim totiž víc než mráz vadí vlhko.
Slepice a vejce

Slepice a vejce

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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