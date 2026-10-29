Kurník na zimu pořádně utěsníte, aby slepicím nebyla zima? Právě tím jim můžete ublížit

Blíží se mrazy a vy chcete mít slepice v teple. Stěny kurníku obložíte polystyrenem nebo starými koberci, všechny škvíry zalepíte a hřebínky natřete mastí. Jenže tím můžete slepicím ublížit. V zimě jim totiž víc než mráz vadí vlhko.
Proč slepicím vadí vlhko?
Zimu slepice zvládají dobře. Horší je vlhký vzduch v kurníku. Slepice vlhkost vydechují, jejich trus je mokrý a občas ještě převrhnou vodu. Přes noc se tak v kurníku nahromadí hodně vody. Když je kurník dokonale utěsněný, nemá se kam ztratit. Zůstane tam i zápach čpavku z trusu.
Vlhko a velký mráz dohromady slepicím opravdu škodí. Může jim namrznout hřebínek, laloky i prsty na nohou. Nejčastěji se to stane v noci, v kurníku, kde je vlhká podestýlka a špatně se větrá. Hrozí hlavně při mrazech pod minus 13 °C.
Nejvíc jsou ohrožení kohouti. Mají největší hřebínky a laloky. Stejně na tom jsou slepice s velkým hřebínkem, třeba leghornky. Plemena s malým hřebínkem trpí mnohem méně.
Jak poznáte, že je v kurníku moc vlhko?
Ráno se podívejte na okénko a na holé stěny. Jsou na nich kapky nebo námraza? Pak je v kurníku moc vlhko. Musíte víc větrat.
Foto: Pixabay
Jak kurník zateplit a přitom nezavlhčit?
Zateplit klidně můžete, ale větrat nesmíte přestat. Větrací otvory udělejte nahoře pod střechou. Tam na slepice nefouká, protože sedí níž na bidle. Otvory nikdy úplně neucpávejte, ani ve velkém mrazu. Kdyby tam bylo moc průvanu, přikryjte je kouskem pytloviny.
Bidla mějte dřevěná. Kovová a plastová jsou studená a slepicím na nich můžou namrznout prsty.
Kurník nevymetejte celý. Velký úklid nechte až na jaro. Přes zimu jen přisypávejte čerstvé hobliny nebo slámu, ať je podestýlka pořád suchá. Tlustá vrstva, asi 10 až 20 centimetrů, navíc izoluje od studené podlahy.
Jak poznáte omrzlinu a co s ní?
Namrzlé místo na hřebínku zešedne nebo zčerná. Je suché a křehké. Většinou jde o špičku hřebínku, konec laloku nebo prsty. Hojí se čtyři až šest týdnů.
Omrzlé místo zahřívejte pomalu. Nepoužívejte fén ani lampu. Netřete ho. Černé kousky neodstřihávejte, chrání zdravou kůži pod sebou. Puchýře nepropichujte. Když se rána zanítí, oteče nebo páchne, jděte se slepicí k veterináři.
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Někteří chovatelé natírají hřebínky vazelínou. Trochu to pomůže, ale jen při lehkém namrznutí. Mnohem důležitější je suchý a větraný kurník. Když mají slepice suchou podestýlku a vodu, která jim nezamrzne, zvládnou i mrazivé noci bez topení.
Zdroje info: Autor, https://uaex.uada.edu/media-resources/news/2024/january/1-11-2024-ark-cold-backyard-poultry.aspx, https://poultry.extension.org/articles/poultry-health/frostbite-in-chickens/
Náhledové foto: Pixabay
The post Kurník na zimu pořádně utěsníte, aby slepicím nebyla zima? Právě tím jim můžete ublížit first appeared on Naše zahrada.