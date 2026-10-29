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Tohle nikdo nechce možná neskončí ani čtvrtou řadou. Tvůrkyně má s hitem Netflixu větší plány

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Dennívýzva
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Erin Foster má pro rabína a jeho agnostickou přítelkyni v hlavě další příběhy. V novém rozhovoru přiznala, že by ráda pokračovala, seriál ale nechce natahovat déle, než o něj budou diváci stát. Třetí řada seriálu Tohle nikdo nechce (Nobody Wants This) je na Netflixu od minulého čtvrtka a kritici jí
Tohle nikdo nechce možná neskončí ani čtvrtou řadou. Tvůrkyně má s hitem Netflixu větší plány

Tohle nikdo nechce možná neskončí ani čtvrtou řadou. Tvůrkyně má s hitem Netflixu větší plány

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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