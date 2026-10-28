Vaření s litinou pro hezčí podzim aneb Recepty, které zahřejí a potěší

Sychravé podzimní dny mají i svou příjemnou stránku. Přímo vybízejí ke zpomalení, odpočinku v teple domova a společným chvílím u dobrého jídla. Ať už vás láká vydatný oběd, voňavá večeře, nebo sladká tečka, proměňte i samotné vaření v příjemnou součást dne. Skvělým pomocníkem vám bude litinové nádobí, se kterým snadno připravíte celé podzimní menu, od hlavního chodu až po dezert. Nechte se inspirovat našimi recepty a dopřejte sobě i svým blízkým pokrmy, jež zahřejí, potěší a provoní celý domov.
Zatímco v létě si často vystačíme s lehkým salátem k obědu či rychlou studenou večeří, na podzim dostáváme chuť zapnout troubu a nechat kuchyň provonět bylinkami nebo pečeným ovocem. Přichází tak ideální čas na zapékaná jídla se zlatavou kůrkou, šťavnaté maso i vláčné koláče. Právě takové pokrmy si spojujeme s pohodou a pocitem, že je nám doma dobře.
Příjemným zážitkem může být už samotné vaření. Zvlášť o víkendu, kdy je na přípravu pokrmů více času. Zapojit se může celá rodina, někdo nakrájí suroviny, jiný nachystá stůl. A když se jídlo přesune do trouby, zbude chvíle i na povídání nebo šálek čaje.
Litina jako univerzální pomocník
Nejen k podzimnímu vaření se skvěle hodí litinové pánve, hrnce a pekáče. Jejich hlavní předností je schopnost akumulovat teplo a dlouho si ho udržet. To oceníte při opékání i pečení masa, zeleniny, zapékaných příloh nebo sladkého pečiva. Praktická je také možnost používat stejné nádobí na sporáku i v troubě či grilu. Základ pokrmu tak můžete nejprve orestovat a následně dát dopéct, aniž byste ho přendávali do jiné nádoby.
„Litinové nádobí si výborně rozumí s jakýmkoliv zdrojem tepla, nejen v kuchyni, ale i venku. Používat se nedá jedině v mikrovlnné troubě,“ popisuje Tomáš Dytrych, odborník z Grilování.cz. Tradiční celolitinové nádobí lze využít také na indukční varné desce, protože litina je přirozeně feromagnetická.
Jednou z největších předností nesmaltovaného litinového nádobí je tzv. seasoning, tedy přirozená ochranná vrstva vznikající zapékáním tenké vrstvy oleje na povrchu. Chrání nádobí před korozí a pomáhá omezit přichytávání surovin. Pravidelným používáním a správnou péčí ji lze postupně posilovat a v případě potřeby také obnovit. Nádobí tak zůstane čistě přírodní, tedy bez potřeby věčných chemikálií na bázi PFAS, které lze najít u některých typů nepřilnavých povrchů. Takto je ošetřené například tradiční litinové nádobí značky Lodge. „Čím víc s litinou pracujete, tím lepší je. Povrch si doslova budujete sami,“ říká Tomáš Dytrych.
Tomáš Dytrych: Foto se svoelním Tomáše Dytrycha
Zlatavá kůrka a plnější chuť
Za lákavou kůrkou a výraznou vůní opečených pokrmů stojí mimo jiné tzv. Maillardova reakce. Jde o chemický proces mezi aminokyselinami a cukry, který se rozvíjí při dostatečně vysoké teplotě a vytváří charakteristickou zlatohnědou kůrku a intenzivní aroma. Dobře předehřátá litina díky své schopnosti uchovávat teplo vytváří pro opékání vhodné podmínky. Výsledkem může být krásně opečený steak, drůbež se zlatavou kůrkou nebo zelenina s výraznější chutí.
Jak vybrat první litinové nádobí
Na začátku se vyplatí sáhnout po kvalitním a univerzálním kousku. Při výběru sledujte pečlivé zpracování, stabilní dno a pohodlné úchyty. Počítejte také s vyšší hmotností – nádobí by se vám mělo dobře přenášet i naplněné. Výhodou je, pokud je už z výroby ošetřené základní ochrannou vrstvou vypáleného oleje a připravené k použití. Dlouhou tradici má americké litinové nádobí Lodge, které se vyrábí už od roku 1896.
„Začátečníkům se vyplatí sáhnout po univerzálním kousku, ideálně litinové pánvi, kterou využijete nejen v kuchyni, ale i na grilu. Postupně pak můžete výbavu rozšířit o litinový hrnec na pomalé vaření nebo pekáč,“ doporučuje Tomáš Dytrych.
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Dopřejte litině čas se prohřát
Než se pustíte do samotného vaření, nechte pánev nebo hrnec postupně prohřát na plotýnce či hořáku přibližně stejné velikosti jako dno nádobí. Litina dobře udržuje teplo, proto obvykle postačí střední výkon. Do předehřátého nádobí přidejte trochu oleje či jiného tuku a teprve poté vložte suroviny. Správné předehřátí a tuk pomáhají omezit přichytávání jídla k povrchu. Při manipulaci nezapomínejte na chňapky, protože i litinové rukojeti a madla se zahřívají.
Tři recepty pro chutnější podzim
A jak může takové podzimní menu z litiny vypadat? Připravte si steaky s máslem ochuceným sýrem s modrou plísní a doplňte je bramborami zapečenými s čedarem a rozmarýnem. Na závěr podávejte vláčný koláč s ricottou, ve kterém dostanou prostor švestky, hrušky, jablka či jiné sezónní ovoce. Vyzkoušejte celé menu, nebo si vyberte jeden recept, který vám zpříjemní příští oběd či večeři.
Steaky s máslem se sýrem s modrou plísní
Počet porcí: 2
Doba přípravy: 5–10 minut
Doba vaření: 10 minut
Suroviny na ochucené máslo:
- 55 g změklého másla
- 120 g rozdrobeného sýra s modrou plísní
- 1 lžička worcestrové omáčky
- špetka soli
- trochu mletého pepře
Suroviny na steaky:
- 2 strip steaky silné 2,5 cm
- 1 lžička rostlinného oleje
- sůl a čerstvě mletý černý pepř
Postup:
- V malé misce nechte máslo povolit a vyšlehejte do krému a potom přidejte modrý sýr, worcestrovou omáčku, sůl a pepř. Všechno znova vymíchejte dohladka. Použijte 31 cm širokou plastovou folii, na ni lžící přeneste máslovou směs a vytvarujte ji jako roládu, pak na koncích folii několikrát zatočte jako bonbon. Máslovou směs dejte zmrazit, dokud nebude tuhá.
- Vyndejte steaky a nechte je stát při pokojové teplotě. Troubu předehřejte na 180 °C. Litinovou pánev pomalu zahřejte a opatrně ji potom potřete olejem.
- Maso z obou stran osolte a opepřete, opatrně položte do horké pánve a prudce opečte po obou stranách.
- Pánev přendejte do trouby a nechte péct další dvě minuty.
- Vyndejte pánev z trouby a nechte steaky 5 minut odpočívat. Podávejte s porcí másla s modrým sýrem na každém steaku.
Steaky s máslem se sýrem s modrou plísní: Foto se svolením Grilování.cz
Brambory zapékané v hrnci
Počet porcí: 6–8
Příprava: 10–15 minut
Vaření: 30–45 minut
Suroviny:
- 5–7 středních brambor odrůdy Yukon Gold nakrájených na plátky 3–4 mm
- 2 lžíce másla a další trocha másla na vymazání
- 1 hlavička česneku, nasekaná nadrobno
- 1 větvička rozmarýnu, nasekaná nadrobno
- 1 lžíce mouky
- 1 hrníček smetany
- 2½ hrníčku mléka
- 1 lžíce dijonské nebo celozrnné hořčice
- ½ lžičky muškátového oříšku
- 1 lžička soli nebo podle chuti
- 3 hrníčky ostrého čedaru
Postup:
Předehřejte troubu na 180°C.
- Hrnec o průměru 30 cm vymažte olejem nebo máslem a na dno vyskládejte bramborové plátky. Polovinu česneku a rozmarýnu nasypte na vrstvu posolených brambor. Potom vytvořte další vrstvu z brambor a opět je posypte česnekem, rozmarýnem a solí. Nakonec vyskládejte třetí vrstvu brambor; měla by sahat asi 2 cm pod okraj hrnce.
- Ve středně velkém hrnci na nízkém stupni ohřevu restujte na másle zbývající česnek asi 4–5 minut, neustále ho míchejte, aby nezhnědl. Přidejte zbytek nasekaného rozmarýnu, trošku si ho nechte i na konečnou ozdobu. Za stálého míchání restujte ještě přibližně minutu, dokud se nerozvoní. Přidejte 1 lžíci mouky a neustále míchejte 1–2 minuty, dokud nezačne mouka vonět po oříšcích. Přilijte mléko a smetanu a zvyšte ohřev na střední teplotu, míchejte směs 3–4 minuty, dokud se mírně nezredukuje množství tekutiny. Přidejte hořčici, 1 lžičku soli a 2 hrníčky ostrého čedaru. Míchejte, dokud se všechen sýr nerozpustí a potom hrnec sundejte ze sporáku.
- Směs mléka a smetany nalijte na brambory tak, aby zakryla vrchní vrstvu brambor, a pečte, dokud povrch pokrmu nezačne zlátnout, což trvá v malém hrnci zhruba30–45 minut a v hrnci o průměru 30 cm až 90 minut. Pevně chytněte hrnec za ucha a vyndejte ho z trouby. Navrch brambor nasypte zbývající hrníček sýra. Vraťte zpátky do trouby na dalších 5 minut. Nakonec ozdobte zbytkem rozmarýnu. Podávejte horké jako přílohu či samostatně.
Brambory zapékané v hrnci: Foto se svolením Grilování.cz
Podzimní ovocný koláč s ricottou
Počet porcí: 8
Doba přípravy: 15 minut
Doba pečení: 50–60 minut
Suroviny:
- rostlinný olej proti připékání (ve spreji)
- 1½ hrnku polohrubé mouky
- 1 hrnek cukru
- 2 lžičky prášku do pečiva
- ¾ lžičky košer soli
- 3 vejce
- 1½ hrnku ricotty
- ½ lžičky vanilkového extraktu
- 110 g rozpuštěného másla
- 1 lžička čerstvé citronové kůry
- 1 hrnek nakrájeného ovoce dle vašeho výběru
Postup:
- Předehřejte troubu na 180 °C. Vymažte litinovou pánev o průměru 25 cm olejem ve spreji.
- Ve velké míse dobře promíchejte mouku, cukr, prášek na pečení a sůl.
- Ve středně velké míse dobře vymíchejte do hladka vejce, ricottu a vanilku; do této směsi přidejte suché ingredience a důkladně je promíchejte. Poté zapracujte máslo, citronovou kůru a ¾ hrnku nakrájeného ovoce. Těsto přelijte do předem připravené pánve a navrchu posypte zbývajícím ovocem.
- Pečte do zlatova cca 50–60 minut. Jestli je koláč uvnitř upečený, zkontrolujte špejlí nebo párátkem, které by po vysunutí ze středu dortu mělo zůstat čisté. Nechte vychladnout nejméně 20 minut a pak vyndejte z formy.
Podzimní ovocný koláč s ricottou: Foto se svolením Grilování.cz
Zdroje info: Autor, Tomáš Dytrych, Grilování.cz
Náhledové foto a fotogalerie: Se svolením Grilování.cz
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