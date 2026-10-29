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Čím nahradit laminátovou podlahu? Tohle jsou nové trendy v podlahách

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Dennívýzva
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Plovoucí laminát se v českých domácnostech uchytil díky nízké ceně a snadné […]
Čím nahradit laminátovou podlahu? Tohle jsou nové trendy v podlahách

Čím nahradit laminátovou podlahu? Tohle jsou nové trendy v podlahách

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 18:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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