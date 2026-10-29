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Efektivní uskladnění paprik. Pomůže sáček a papírové utěrky

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Máte obří úrodu paprik? Pak nezbude než závidět. Možná vám ale dělá starosti jejich uskladnění. Papriky jsou poměrně náchylné k hnilobě a také ke vzniku různých plísní na povrchu i uvnitř. Jejich skladování tudíž není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. My se právě na uskladnění paprik podíváme mnohem podrobněji v následujících řádcích. Klíčové je zajistit takové podmínky, které pomohou paprikám přečkat bez ztráty vůně a chuti. Vytvořit je nepochybně lze, a to poměrně jednoduchým způsobem.
Uskladnění paprik

Uskladnění paprik

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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