Efektivní uskladnění paprik. Pomůže sáček a papírové utěrky

Máte obří úrodu paprik? Pak nezbude než závidět. Možná vám ale dělá starosti jejich uskladnění. Papriky jsou poměrně náchylné k hnilobě a také ke vzniku různých plísní na povrchu i uvnitř. Jejich skladování tudíž není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. My se právě na uskladnění paprik podíváme mnohem podrobněji v následujících řádcích. Klíčové je zajistit takové podmínky, které pomohou paprikám přečkat bez ztráty vůně a chuti. Vytvořit je nepochybně lze, a to poměrně jednoduchým způsobem.
Skladování paprik je ideální vcelku
Pro maximalizaci úspěchu je nejlepší skladovat papriky vcelku. Jakékoli narušení jejího povrchu totiž může vést poměrně rychle k jejich zkáze. Trvanlivost paprik se takto rapidně snižuje.
Pozor na toxické sousedy v lednici
Je to tak. Papriky by měly mít v ledničce vyhrazený oddíl. Skladování paprik spolu s rajčaty a okurkami není optimální. Ostatní zelenina totiž uvolňuje etylen, který vede k rychlejšímu zrání a také ke kažení paprik.
Tip: Zavařování paprik. Kombinovat je lze i s okurky.
Dokonalé očištění a osušení paprik jako základ
Před uskladněním rozhodně omyjte papriky pod tekoucí vodou. Vyplatí se je pak i osušit papírovou utěrkou. Odstraníme tak definitivně i malé nečistoty a snížíme riziko vzniku plísní které. Mohou papriky zlikvidovat.
Uskladněné papriky: Foto Radek Štěpán
Trik s papírovou utěrkou a sáčkem
Papriky se osuší a jednoduše je zabalíme do papírové utěrky. Vytvoříme jí tak ochrannou vrstvu. Bude dokonale absorbovat vlhkost. Pak takto obalenou papriku vložíme do igelitového pytlíku. Samotná utěrka vytvoří jakousi nárazníkovou zónu. Do sáčku se vejdou i dvě papriky a nemačkají se. Sáček se pak uzavře. Pro papriky takto vytvoříme ideální prostředí. Když pak papriky po čase vytáhneme, jsou naprosto čerstvé ve skvělém stavu přímo je konzumaci.
Zdroje info: Autor, Meta https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/papriky-skladovani-30000726.html,https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/proc-papriky-neuchovavat-ve-velkem-chladu/
Uskladnění paprik: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
The post Efektivní uskladnění paprik. Pomůže sáček a papírové utěrky first appeared on Naše zahrada.