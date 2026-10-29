Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Od narození Jihlavana Plocka uplynulo 97 let. Jeho příběh připomíná protest proti režimu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Od narození Evžena Plocka dnes uplynulo 97 let. Jihlavský rodák se v dubnu 1969 zapálil na Masarykově náměstí na protest proti vývoji v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. V nemocnici o pět dní později zemřel. Jeho čin se zapsal do historie jako protest takzvané třetí pochodně.
Od narození Jihlavana Plocka uplynulo 97 let. Jeho příběh připomíná protest proti režimu

Od narození Jihlavana Plocka uplynulo 97 let. Jeho příběh připomíná protest proti režimu

Zdroj: Paměť národa
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 18:35

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Ocenění je pro mě povzbuzením, říká v rozhovoru jihlavská pedagožka Petra Mlčáková
Ocenění je pro mě povzbuzením, říká v rozhovoru jihlavská pedagožka Petra Mlčáková
Pelhřimovská nemocnice zve na setkání s novým ředitelem. Ptát se lze i anonymně předem
Pelhřimovská nemocnice zve na setkání s novým ředitelem. Ptát se lze i anonymně předem

Pelhřimovská nemocnice bude mít od 1. listopadu nové vedení. Ředitelem se stane Alexander Filip, který...

Deset zraněných cestujících ve Stonařově. Autobus se čelně srazil s náklaďákem
Deset zraněných cestujících ve Stonařově. Autobus se čelně srazil s náklaďákem

K vážné dopravní nehodě došlo dnes dopoledne ve Stonařově na Jihlavsku. Jak novináře informovala policejní...

Policisté hlídali fotbal i hokej v Jihlavě. Po derby kvůli sporům zasahovali před arénou
Policisté hlídali fotbal i hokej v Jihlavě. Po derby kvůli sporům zasahovali před arénou

Policisté v Jihlavě měli na státní svátek 28. října plné ruce práce. Byli přítomni na fotbalovém zápasu FC...

VIDEO: Záběry, ze kterých mrazí. Chodci ve Žďáru zázrakem unikli střetu s opilým řidičem
VIDEO: Záběry, ze kterých mrazí. Chodci ve Žďáru zázrakem unikli střetu s opilým řidičem

Záchranné složky vyjížděly v úterý 27. října po půl sedmé k dopravní nehodě, jež se stala ve Žďáru nad...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.