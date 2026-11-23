Perníkové polštářky s marcipánem potěší každého, kdo má rád medové těsto a mandle. Švýcarské biberli se připravují z naplněných rolek, které se rozkrájí na menší kousky. Odpadá vykrajování i slepování a po upečení stačí nechat cukroví vychladnout. Světlá náplň se ukáže až při rozkrojení.
Přípravu si rozložte do dvou dnů. Večer zaděláte těsto, druhý den přijde na řadu marcipán a pečení. Samotné práce není mnoho, ale odpočinek v lednici do tohoto receptu patří. S biberli je proto lepší počítat předem, než se do nich pouštět hodinu před příchodem návštěvy.
Malý příbuzný zdobeného švýcarského perníku
Biberli jsou menší podobou pečiva zvaného
biber, které je spojené s východním Švýcarskem, zejména s obcemi Appenzell a St. Gallen. Větší kusy mívají na povrchu reliéf vtlačený formou. Objevují se na nich místní motivy, třeba hory, postavy v krojích nebo medvěd z appenzellského znaku. Perníkové těsto má mnoho podob. Ve švýcarských biberli se spojuje s mandlovou náplní. Foto: Turku Gingerbread/Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)
Švýcarská databáze kulinárního dědictví
uvádí:
„Protože se každá pekárna drží vlastního domácího receptu, žádný biber nechutná stejně.“
První švýcarské recepty na perník s mandlovou náplní přitom najdeme v kuchařkách ze St. Gallenu už kolem roku 1800.
Základem
appenzellské speciality je medové těsto a světlá mandlová náplň. Místní turistická centrála připomíná také vlastní kořenicí směsi jednotlivých výrobců. Recept na domácí biberli s marcipánem
Poměry surovin vycházejí
z receptu Karin Messerli, tvarování je přizpůsobené drobným polštářkům. Suroviny
Na těsto: 200 g hladké pšeničné mouky 120 g medu 70 g třtinového cukru 2 lžíce chuťově neutrálního oleje 3 lžíce mléka přibližně 2 lžičky perníkového koření bez kypřidla ½ lžičky prášku do pečiva
Na náplň a dokončení: 250 g marcipánu určeného k pečení trochu smetany na potření mouku na podsypání Příprava
Med, cukr, olej a mléko mírně zahřejte. Nechte vychladnout, přidejte mouku smíchanou s kořením a práškem do pečiva. Vypracujte pevné těsto, zabalte a uložte
přes noc do lednice.
Těsto prohněťte a rozválejte přibližně na tloušťku 5 mm. Rozkrájejte na pruhy široké asi 7 cm. Marcipán rozdělte
podle počtu pruhů a vyválejte na jejich délku. Pruhy lehce navlhčete vodou, obalte jimi náplň a spoje přitiskněte. Rolky dejte na hodinu do chladu. Přípravu biberli si rozložte do dvou dnů. Těsto odpočívá přes noc v lednici a naplněné rolky ještě hodinu v chladu. Foto: Kapitalio.cz/Vygenerováno AI
Nakrájejte polštářky dlouhé přibližně 2,5–3 cm, položte spojem dolů na plech s pečicím papírem a
potřete smetanou. Pečte v předehřáté troubě při 180 °C přibližně 15–20 minut; menší kousky kontrolujte dříve. Horké cukroví znovu slabě potřete smetanou a nechte vychladnout na mřížce. Na náplni se vyplatí dát si záležet
V obchodě se podívejte
na složení marcipánu a uvedený podíl mandlí. Marcipán se vyrábí z mandlí a cukru, zatímco základem fondánu je cukr a glukózový sirup. Fondán proto není vhodnou náhradou mandlové náplně.
Při tvarování pomůže několik drobností: Pracovní plochu podsypávejte střídmě. Další mouku přidávejte jen tak, aby se těsto nelepilo k válečku a podložce. Pruhy těsta navlhčete jen lehce. Cílem je spojit okraje kolem náplně, ne těsto promáčet. Spoje pečlivě přitiskněte. Po naplnění je zkontrolujte po celé délce rolky. Krájejte podobně velké kousky. Na jednom plechu se pak budou péct rovnoměrněji. Skladování plánujte podle konkrétního cukroví
Vychladlé biberli uložte
do dobře uzavíratelné dózy. Vydržet by vám v ní měly až deset dnů. Do vánočního pečení bych je proto zařadila blíž ke svátkům. Přesný počet dnů berte jako údaj ke konkrétnímu receptu, nikoli jako společné pravidlo pro všechny plněné perníčky. Appenzellský biber spojuje medové těsto s mandlovou náplní. Jeho menší variantou jsou biberli. Foto: Sandstein/Wikimedia Commons (CC-BY-3.0)
Na biberli mě láká především náplň zabalená přímo v těstě. Pro svůj vánoční tác bych volila
drobné kousky s dobře viditelným marcipánovým středem. Doplnila bych je třeba pistáciovým cukrovím a několika kolečky s jemnou náplní z přehledu krémů do vánočního cukroví. Dvě zajímavosti na závěr Odkud pochází název biber?
Jedna z teorií ho spojuje s latinským slovem
piper, tedy pepř. Ve středověku se tímto označením rozumělo koření obecně. Jedí se biberli jen o Vánocích?
Ve Švýcarsku mají své místo i v létě. Malé biberli si dávají turisté při výletech, zatímco větší zdobené biber jsou výrazněji spojené se svátečním obdobím a obdarováváním.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, npatrimoineculiaire.ch, appenzell.ch, migusto.migros.ch