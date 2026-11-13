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Jezero Natron mumifikuje zvířata a mění je v solné sochy

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Voda v severotanzanském jezeře Natron dosahuje teploty 60 stupňů a dokonale mumifikuje uhynulá zvířata. Toxické prostředí slouží jako hnízdiště plameňáků.
Natron

Natron

Zdroj: FOTO:Clem23, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 14:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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