S touhle aerolinkou už na dovolenou nepoletíte. Po 16 letech ukončila provoz

Konec letecké společnosti může cestujícím zkomplikovat dovolenou. Získání peněz za nevyužité letenky bývá při krachu aerolinky obtížné.
Ještě nedávno její letadla přepravovala cestující napříč Evropou. Teď je ale všemu konec. Známý letecký přepravce ze dne na den zastavil provoz a požádal o vrácení licence.
Slovenská aerolinka
AirExplore, která sídlila v Bratislavě, ukončila v úterý 10. listopadu 2026 provoz. Po 16 letech na trhu tak definitivně končí společnost, která se vypracovala mezi významné evropské dopravce. Důvody svého rozhodnutí veřejnosti nevysvětlila. Ještě nedávno létala i z Katovic
Aerolinka AirExplore
nebyla klasickou nízkonákladovkou. Specializovala se především na pronájem letadel včetně posádek jiným dopravcům. Zajišťovala ale také charterové lety pro cestovní kanceláře nebo sportovní týmy.
Její letadla tak mohli využívat i čeští turisté, aniž by vůbec tušili, že letí se slovenskou společností. Ještě během letošní letní sezony například poskytovala dva
Boeingy 737-800 polské aerolince Enter Air, která s nimi létala z Katovic. O práci měla přijít více než stovka zaměstnanců
Že se společností není něco v pořádku, naznačovaly
už zprávy ze začátku listopadu. AirExplore totiž plánovala propustit 109 z více než 160 zaměstnanců. Hromadné propouštění mělo začít 18. prosince. Aerolinka se navíc potýkala s výraznými finančními problémy.
Jen za loňský rok vykázala
ztrátu 22,4 milionu eur, tedy přibližně 545 milionů korun. Oproti předchozímu roku šlo téměř o dvojnásobek. Zda právě špatné hospodářské výsledky stojí za jejím koncem, ale zatím není jasné. Konec letecké společnosti může cestujícím zkomplikovat dovolenou. Získání peněz za nevyužité letenky bývá při krachu aerolinky obtížné. Začínala s jediným letadlem
Historie AirExplore sahá do roku 2010, kdy společnost
zahájila provoz s jediným Boeingem 737-400. Postupně rozšiřovala flotilu a spolupracovala i se známými aerolinkami, například s Ryanair.
V roce 2023 ji převzala mezinárodní skupina
Avia Solutions Group. Ještě loni v květnu se dopravce chlubil 16 letadly. Letos v březnu už jich uváděl pouze o pět méně.
Nyní, po 16 letech, definitivně končí. Na svých stránkách se společnost
rozloučila stručným oznámením, ve kterém poděkovala zaměstnancům, zákazníkům i obchodním partnerům. Může podobný osud potkat i další aerolinky?
Bohužel ano. Letecká doprava je
velmi nákladný byznys, ve kterém mohou i zavedené společnosti doplatit na rostoucí ceny paliva, vysoké provozní náklady nebo nedostatek zakázek. Krach aerolinky AirExplore tak nemusí být posledním podobným případem.
Cestující by proto měli vědět, že
ani dlouholetá historie dopravce automaticky nezaručuje jeho finanční stabilitu. Pokud navíc aerolinka zkrachuje, získání peněz za nevyužité letenky může být komplikované.
Jiná situace je samozřejmě
u zájezdů zakoupených prostřednictvím cestovní kanceláře, která má povinnost zajistit sjednané služby nebo odpovídající nápravu. Klienti cestovek se tak nemusí obávat, že by kvůli krachu letecké společnosti automaticky přišli o zaplacenou dovolenou. Použité zdroje: airexplore.aero/sk cs.wikipedia.org/wiki/AirExplore