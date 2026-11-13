Půlhodinový zážitek za 3 000 korun! Navštívili jsme atrakci, kde necháte majlant. Šli byste?

Pozvolna stoupající stezka Sky Walk nabízí návštěvníkům nádherné výhledy na okolní lesy a horské štíty Vysokých Tater. Součástí vyhlídky Sky Walk jsou lanové tunely a zavěšená relaxační síť ve výšce přibližně 47 metrů. Dospělí zaplatí za vstup na Sky Walk 76 zlotých, děti 58 zlotých. Rodinná vstupenka pro dva dospělé a dvě děti stojí 246 zlotých. Vstupenky na Sky Walk si návštěvníci mohou zakoupit v samoobslužných automatech. Ty umožňují platbu kartou a nabízejí také českou jazykovou mutaci. Sky Walk nabízí výhledy na horské louky, okolní vesnice a rozsáhlé lesy. Na fotografii je vidět také část vyhlídkové konstrukce. Z vyhlídkové terasy Sky Walk se otevírá panorama Vysokých Tater. Za jasného počasí jsou vidět zasněžené štíty i rozlehlé lesy. Na samotnou vyhlídku Sky Walk pejsci nesmějí. Provozovatel pro ně proto v zázemí připravil prostor s uzamykatelnými kotci. V restauraci pod vyhlídkou si můžete dát polské speciality, hranolky, kávu i pivo. Ceny jídel jsme pro vás vyfotili.
Procházka několik desítek metrů nad zemí, pod nohama sklo a před očima panorama Vysokých Tater. V polském Poroninu, nedaleko legendárního Zakopaného, vyrostla nová atrakce.
Ta návštěvníky láká
na pořádnou dávku adrenalinu i jedny z nejkrásnějších výhledů na okolní hory. A protože jsme byli zrovna poblíž, rozhodli jsme se zjistit, jestli stojí za návštěvu.
Na rovinu přiznáváme, že jsme od atrakce, jejíž celý název je
Sky Walk Serce Poronina, měli poměrně vysoká očekávání. Na fotografiích totiž tahle obří konstrukce vypadá opravdu působivě.
Jenže jedna věc jsou reklamní snímky a druhá skutečný zážitek.
Opravdu se vyplatí tuhle atrakci navštívit a na kolik vás to vlastně vyjde, pokud se na výlet vydáte s celou rodinkou? Pozvolna stoupající stezka Sky Walk nabízí návštěvníkům nádherné výhledy na okolní lesy a horské štíty Vysokých Tater. Ocelový obr nad polskými horami
Pokud pravidelně vyrážíte do polského
Zakopaného, možná jste si při některé z posledních návštěv všimli nezvyklé stavby, která vyrostla nad okolními lesy. Jmenuje se Sky Walk Serce Poronina a najdete ji v oblasti Ząb, v lokalitě Zgorzelisko, nedaleko obce Poronin.
Už na první pohled je jasné, že
nejde o žádnou obyčejnou . Místo klasického schodiště vás totiž čeká pozvolna stoupající vyhlídková stezka, která se obtáčí kolem mohutné ocelové konstrukce. Její dominantou je obrovský kruhový ochoz, ze kterého se otevírají výhledy na okolní krajinu a panorama Tater. rozhlednu
Stavba svým architektonickým řešením
odkazuje na srdce a propojení člověka s okolní horskou přírodou. Nejde tedy pouze o vyhlídku, ale také o architektonickou dominantu, kterou rozhodně nepřehlédnete. Součástí vyhlídky Sky Walk jsou lanové tunely a zavěšená relaxační síť ve výšce přibližně 47 metrů.
A my osobně musíme uznat, že pohled na tuhle konstrukci přímo zespodu je možná
ještě působivější než na fotografiích. Teprve ve chvíli, kdy pod ní stojíte, si totiž uvědomíte její skutečnou velikost.
Novinka, která se návštěvníkům otevřela
31. května 2025, má také několik zajímavých technických parametrů. Dřevěná stezka měří 854 metrů, je široká 2,5 metru a její maximální sklon dosahuje pouhých 6 stupňů. Díky tomu se na vrchol dostanou nejen rodiny s kočárky, ale také třeba lidé na invalidním vozíku.
Celá procházka začíná v nadmořské výšce
1 075 metrů. Na vrcholu pak návštěvníky čekají dvě prosklené terasy, přičemž ta horní má přibližně 75 metrů čtverečních a je údajně tou úplně největší v celé . Evropě Rodina dá za návštěvu klidně 3 000 korun
Základní vstupenka pro dospělého stojí
76 zlotých, tedy přibližně 430 korun. Děti od 3 do 12 let a osoby se zdravotním postižením zaplatí 58 zlotých (cca 330 Kč), senioři 68 zlotých (cca 385 Kč). Děti mladší 3 let mají vstup zdarma.
Pokud vyrážíte s rodinou, můžete využít zvýhodněné vstupné. Dva dospělí a jedno dítě zaplatí
194 zlotých (cca 1 100 Kč), rodinná vstupenka pro dva dospělé a dvě děti vyjde na 246 zlotých (cca 1 400 Kč).
Ale tím vaše výdaje pravděpodobně neskončí. Zatímco
prosklené terasy, lanové tunely a další atrakce jsou součástí vstupného, za jízdu tobogánem, který je pravděpodobně tím největším zážitkem z celé návštěvy, si musíte připlatit zvlášť. Jeden sjezd stojí 10 zlotých (cca 57 Kč). Dospělí zaplatí za vstup na Sky Walk 76 zlotých, děti 58 zlotých. Rodinná vstupenka pro dva dospělé a dvě děti stojí 246 zlotých.
Pokud si ho tedy chce vyzkoušet celá čtyřčlenná rodina, připočítejte dalších
230 korun. Když k tomu přidáme parkování (berou zloté, eura, ale dá se zaplatit i kartou), nějakou tu papírovou fotku na památku nebo menší občerstvení v restauraci pod vyhlídkou, či suvenýr z obchůdku, kterým vycházíte ven, rázem jsme na částce atakující tři tisíce korun.
A to už je za
několik desítek minut zábavy poměrně vysoká cena. Samozřejmě záleží na tom, co všechno si během návštěvy dopřejete. Můžete zůstat u základního vstupného a ve dvou lidech zaplatíte, podobně jako my, cca 860 korun. Pokud ale na atrakci vyrážíte jako rodina, počítejte s vyššími výdaji.
Vstupenky si můžete koupit až na místě, a to buď
v samoobslužných automatech, kde můžete zaplatit kartou, nebo na pokladně. Tu využijete také v případě, že chcete platit hotově. My jsme si vstupenky kupovali prostřednictvím automatu, který nabízí také české jazykové rozhraní. Celý proces nákupu vstupenek je jednoduchý a zabere jen několik sekund. Jen nezapomeňte, že zakoupený lístek musíte využít do 60 minut! Vstupenky na Sky Walk si návštěvníci mohou zakoupit v samoobslužných automatech. Ty umožňují platbu kartou a nabízejí také českou jazykovou mutaci. Otevřeno je celoročně. Pozor ale na poslední vstup
Sky Walk můžete navštívit
v průběhu celého roku, otevírací doba se ale liší podle sezóny. Od května do září je atrakce otevřená každý den od 9 do 19 hodin. V dubnu a říjnu se zavírá o hodinu dříve, tedy v 18 hodin. Od listopadu do března je provozní doba od 9 do 17 hodin.
Důležité je, že poslední návštěvníky pouštějí dovnitř vždy
hodinu před zavřením. Pokud tedy například v listopadu dorazíte v půl páté odpoledne, máte smůlu. My rozhodně doporučujeme vyrazit za hezkého počasí a ideálně v dopoledních hodinách. Nejenže si užijete lepší výhledy, ale pravděpodobně se vyhnete také největšímu náporu návštěvníků. Cesta vzhůru není náročná. A výhledy stojí za to
Po kontrole vstupenek se vydáte na dřevěnou stezku, která vás postupně zavede až na samotný vrchol konstrukce. Ačkoli zespodu vypadá stavba poměrně komplikovaně, orientace je jednoduchá. Stačí
následovat cestu, která pozvolna stoupá vzhůru.
Velkou výhodou je, že nemusíte zdolávat
žádné nekonečné schodiště. Stoupání je mírné a cestu zvládnou i méně zdatní turisté nebo rodinky s kočárky. Během procházky se vám navíc otevírají stále nové výhledy, takže máte spoustu příležitostí zastavit se a fotografovat.
Okouzlující panorama Vysokých Tater je podle nás tím nejlepším, co Sky Walk nabízí
. Za jasného počasí vidíte okolní horské štíty, rozlehlé lesy i miniaturní vesničky. Výhled je skutečně nádherný a člověk neví, co má sledovat a fotit dřív. Sky Walk nabízí výhledy na horské louky, okolní vesnice a rozsáhlé lesy. Na fotografii je vidět také část vyhlídkové konstrukce. Skleněné terasy a síť nad propastí prověří strach z výšek
Samotná procházka po dřevěné stezce je příjemná, ale to nejzajímavější vás čeká až nahoře. Jedním z hlavních lákadel jsou
dvě prosklené vyhlídkové terasy. Dolní se nachází ve výšce přibližně 33 metrů, horní nabízí ještě působivější výhledy. Prosklená podlaha vám umožní sledovat konstrukci a prostor přímo pod nohama.
Pokud nemáte rádi výšky, možná budete mít s prvním krokem trochu problém. Na druhou stranu jde o zajímavý zážitek, který si můžete vyzkoušet vlastním tempem. Další atrakcí je
relaxační síť zavěšená ve výšce přibližně 47 metrů.
Můžete si na ni stoupnout, posadit se nebo si lehnout a sledovat prostor pod sebou. Na fotografiích vypadá neškodně, ve skutečnosti ale dokáže pořádně prověřit odvahu, což jsme sami na sobě dostatečně otestovali.
Součástí konstrukce je také systém
lanových tunelů připomínajících pavoučí síť. Ty propojují jednotlivé části vyhlídky a představují dobrodružnější alternativu ke klasické dřevěné stezce. Na jejich průzkum jsme se úplně necítili. Naše spidermanské schopnosti totiž pravděpodobně zůstaly v autě. Z vyhlídkové terasy Sky Walk se otevírá panorama Vysokých Tater. Za jasného počasí jsou vidět zasněžené štíty i rozlehlé lesy. Dolů můžete sjet tobogánem. Zadarmo to ale není
Když už se dostanete na vrchol, nemusíte se nutně vracet stejnou cestou. Provozovatelé totiž připravili ještě jednu možnost, jak se dostat dolů. A to podstatně rychlejší. Součástí vyhlídky jsou
dva paralelní tobogány, kterými můžete sjet z horní části konstrukce. Pokud tedy vyrážíte ve dvojici, můžete si dokonce zazávodit.
Lístky se kupují buď dole
v automatech a na pokladnách, nebo přímo nahoře u vstupu k tobogánům a platit lze kartou. Počítejte také s tím, že skluzavky nemusí být v provozu za každého počasí. Při dešti, mlze nebo silném větru se z bezpečnostních důvodů uzavírají. Parkování, občerstvení a další praktické informace
Pokud k atrakci vyrazíte autem, máte k dispozici
několik parkovišť v jejím okolí. Provozovatel uvádí celkem sedm parkovacích ploch, které nabízejí několik stovek míst. Cena se liší podle konkrétního parkoviště. Některá jsou přímo u vyhlídky, z jiných vás čeká několikaminutová procházka. Ty bližší jsou samozřejmě dražší.
Dobrou zprávou pro majitele psů je, že provozovatel
myslí také na čtyřnohé návštěvníky. Samotnou vyhlídku sice psi navštěvovat nesmějí, a to ani ti malí v přepravních taškách, v okolí jsou ale připravené uzamykatelné a monitorované kotce. Výjimku ze zákazu vstupu samozřejmě mají vodicí psi. Na samotnou vyhlídku Sky Walk pejsci nesmějí. Provozovatel pro ně proto v zázemí připravil prostor s uzamykatelnými kotci.
A co když po procházce dostanete hlad? Přímo pod atrakcí najdete občerstvení, kde si můžete dát něco malého k jídlu, kávu nebo třeba pivo. Ceník jsme pro vás vyfotili. Espresso vyjde na
10 zlotých (cca 57 Kč), cappuccino stojí 15 zlotých (cca 85 Kč) a za klasické latté zaplatíte 18 zlotých (cca 102 Kč). Čaj stojí 12 zlotých (cca 68 Kč).
Pokud vám během procházky vyhládlo, můžete si v bistru objednat například hranolky za
22 zlotých (cca 125 Kč), stripsy s hranolky za 35 zlotých (cca 200 Kč), pirožky za stejnou cenu nebo tradiční polévku kwaśnica za 30 zlotých (cca 170 Kč). Gulášová polévka stojí 32 zlotých (cca 180 Kč). Půllitr čepovaného piva vyjde na 20–24 zlotých, tedy přibližně na 115–135 korun. V restauraci pod vyhlídkou si můžete dát polské speciality, hranolky, kávu i pivo. Ceny jídel jsme pro vás vyfotili. Stojí Sky Walk Serce Poronina za návštěvu? Tady je naše hodnocení
A teď to nejdůležitější. Doporučili bychom vám návštěvu
Sky Walk, nebo jde o další turistickou atrakci, která na fotografiích vypadá lépe než ve skutečnosti? Za nás rozhodně stojí za zvážení, zvlášť pokud se pohybujete v okolí Zakopaného.
Samotná konstrukce je zajímavá, cesta na vrchol nenáročná a
výhledy na Vysoké Tatry opravdu nádherné. Oceňujeme také to, že vyhlídka není určena pouze sportovně založeným turistům, ale mohou si ji užít i rodiny s menšími dětmi nebo lidé s omezenou pohyblivostí.
Na druhou stranu je potřeba počítat s cenou. Dva dospělí zaplatí za vstupné
152 zlotých, tedy přibližně 860 korun. Pokud připočítáte parkování, případnou jízdu tobogánem a občerstvení, může se návštěva docela prodražit. Čas, který na vyhlídce strávíte, není nijak omezený.
Osobně bychom proto doporučili spojit Sky Walk s dalším výletem v okolí. Vyrazit sem pouze kvůli samotné vyhlídce z velké dálky nedává příliš smysl.
Za půlhodinku máte atrakci prozkoumanou. Pokud se rozhodnete pro sjezd tobogánem, čas, který na ní strávíte, bude ještě o něco kratší.
A jedna praktická rada na závěr. Před cestou si zkontrolujte
předpověď počasí. Za jasného dne, kdy máte Tatry jako na dlani, je totiž zážitek úplně jiný než ve chvíli, kdy okolní vrcholy zahalí mraky a hustá mlha. Autorský text