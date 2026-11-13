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Půlhodinový zážitek za 3 000 korun! Navštívili jsme atrakci, kde necháte majlant. Šli byste?

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Procházka několik desítek metrů nad zemí, pod nohama sklo a před očima panorama Vysokých Tater. V polském Poroninu, nedaleko legendárního Zakopaného, vyrostla nová atrakce.
Obří kruhová vyhlídka Sky Walk nedaleko Zakopaného

Obří kruhová vyhlídka Sky Walk nedaleko Zakopaného

Zdroj: Petra Lesáková
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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