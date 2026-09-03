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Šlachy se v mlýnku přestanou namotávat díky správně upravenému ostří. Rozhoduje nabroušení nože i samotného roštu

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Dennívýzva
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Namotávání šlach a úponů na nůž mlýnku na maso, to je hrozná představa. A přitom to zřejmě všichni znáte – mlýnek pak nemele, a to ať je ruční, nebo elektrický. Zjistěte, co s tím.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Erwin / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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