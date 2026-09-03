Trenér Slavie Trpišovský odpískal dalšího hráče. Camara se má stěhovat do Slovanu

Když Slavia v lednu 2025 přivedla třiadvacetiletého obránce ze švýcarského Lausanne-Ouchy, nikdo nečekal, že okamžitě naskočí do základu. Plán byl jasný od prvního dne: hráč pojede sbírat minuty jinam. Nejdřív Karviná, pak návrat, vyhodnocení, další krok. Jenže po 43 ligových zápasech v českém fotbale a letní přípravě pod Jindřichem Trpišovským zůstává verdikt stejný: Camara se do rotace Slavie nevešel. A tak balí kufry znovu, tentokrát směr ŠK Slovan Bratislava.
Plán, který fungoval jen napůl
Slavia Camaru nikdy neprezentovala jako hotového stopera pro první tým. Už při jeho příchodu karvinský web otevřeně napsal, že hráč by to „s prosazením do nabité sestavy pražského S měl složité“. Model byl jasný: koupit mladého, atleticky výjimečného obránce, nechat ho aklimatizovat v české lize a pak rozhodnout.
První fáze vyšla. V Karviné se Camara rychle stal základním kamenem obrany. V sezoně 2025/26 odehrál 31 ligových zápasů a nasbíral 2 597 minut. Úspěšnost přihrávek 88 %, 90 skluzů a obranných zákroků s úspěšností přes 74 %, čísla, která ho v evropském srovnání Chance Ligy neztrapnila. Slávistický souhrn hostování ho označil za pilíř karvinské defenzivy.
Druhá fáze ale zaskřípala. Po návratu do Edenu v létě 2026 Camara normálně trénoval, nastoupil v přípravě proti Dynamu Kyjev i Ružomberoku. Žádný konflikt, žádný disciplinární průšvih. Prostě nepřeskočil konkurenci.
Jedenáct obránců a jedno místo navíc
Pohled na soupisku Slavie pro sezonu 2026/27 vysvětluje víc než jakýkoli zákulisní šepot. Holeš, Zima, Ogbu, N’Guessan, Isife, Vlček, Chaloupek, Halinský, Jurásek, Konečný, Piták, jedenáct jmen v kolonce obránců. Camara byl dvanáctý. A dvanáctý stoper v kádru, který v létě řešil i návraty dalších hráčů z hostování, jednoduše nemá soutěžní minuty.
Trpišovský nemusel Camaru veřejně odepsat. Stačilo ho nezařadit do nominace na první ligové kolo. Sportovní verdikt padl tiše, bez dramatických titulků z kabiny. Pro Slavii je Camara v tuto chvíli přebytek v hierarchii, ne proto, že by selhal, ale proto, že ostatní jsou v pořadí výš.
Proč právě Slovan, a proč teď
Bratislavský klub potřebu stopera avizoval už na letní tiskové konferenci. Generální ředitel Ivan Kmotrík mladší tehdy mluvil o jednom až dvou volných místech v kádru, „možná na pozici stopera“, mimo jiné kvůli zranění mladého Tománka. Camarův příchod tedy nepůsobí jako zoufalý tah na poslední chvíli, ale jako dříve plánované doplnění.
Pro Camaru je Slovan zajímavá adresa. Slovenská liga sice českému fanouškovi nepřijde jako kariérní posun, ale Slovan hraje ligovou fázi Ligy mistrů, 9. září ho čeká PSG. Podle Eurofotbalu si příchod Camary měl osobně vyžádat trenér Yaya Touré, byť oficiální oznámení Slovanu tuto informaci neobsahuje. Jisté je, že Slovan hráče bere na roční hostování bez opce na přestup. Slavia si navíc ponechala právo stáhnout ho zpět v zimní přestávce.
Zda Camara skutečně naskočí i do evropských zápasů, zatím není stoprocentní. Slovan ho přivedl těsně před uzávěrkou soupisek pro ligovou fázi Ligy mistrů, což naznačuje záměr. Na veřejně dostupné stránce soupisky UEFA ale k 2. září ještě nefiguroval.
Co to říká o Slavii
Camarův příběh není příběhem hráčského omylu. Je to příběh přetlaku. Slavia systematicky nakupuje mladé hráče, posílá je na hostování a pak vyhodnocuje. Někteří se vrátí a prorazí, jiní kolují dál. Camara patří do druhé skupiny: v externím prostředí obstál, v interním souboji o místo ne.
Podle nás je podstatnější otázka jiná: kolik takových hráčů si Slavia může dovolit držet ve smlouvách, aniž by jim nabídla reálnou perspektivu? Hostování bez opce a s možností zimního návratu naznačuje, že klub s Camarou úplně nepočítá, ale definitivně se ho zbavit taky nechce. Typická slávistická pojistka.
Camara odchází z Edenu podruhé za osmnáct měsíců. Tentokrát s šancí zahrát si proti PSG, a s vědomím, že cesta zpět do Trpišovského sestavy je užší než kdykoli předtím.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl