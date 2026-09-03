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Trenér Slavie Trpišovský odpískal dalšího hráče. Camara se má stěhovat do Slovanu

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Guinejský stoper Sahmkou Camara po roce a půl ve Slavii stále nenašel místo v soutěžní sestavě. Teď míří na hostování do Bratislavy.
Trenér Slavie Trpišovský odpískal dalšího hráče. Camara se má stěhovat do Slovanu

Trenér Slavie Trpišovský odpískal dalšího hráče. Camara se má stěhovat do Slovanu

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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