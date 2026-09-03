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V pátek ve 20:00 všechno zrušte: ČT2 vytáhne napínavý oscarový špionážní klenot. Potěší především muže

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Dennívýzva
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Představte si, že si v sychravém předvánočním dni odskočíte na obyčejný oběd. Když se vrátíte do své kanceláře, čeká vás tam mrazivý šok – všichni vaši kolegové leží na zemi chladnokrevně zavražděni. V tu chvíli se spouští paranoidní kolotoč, kde se z bezvýznamného úředníka stává lovná zvěř a nepřítel číhá na těch nejvyšších místech.
V pátek ve 20:00 všechno zrušte: ČT2 vytáhne napínavý oscarový špionážní klenot. Potěší především muže

V pátek ve 20:00 všechno zrušte: ČT2 vytáhne napínavý oscarový špionážní klenot. Potěší především muže

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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