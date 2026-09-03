V pátek ve 20:00 všechno zrušte: ČT2 vytáhne napínavý oscarový špionážní klenot. Potěší především muže

Zapomeňte na přestřílené akčňáky s CGI efekty. Tohle je špionážní thriller z doby, kdy se napětí budovalo psychologicky, ne výbuchy. Žánr, který vás přikove k obrazovce čistou paranoiou a pochybnostmi, kdo je vlastně přítel a kdo nepřítel. Film, kde hlavní hrdina neovládá kung-fu ani nevystřílí celou armádu – jen zoufale utíká a snaží se přežít do rána.
Literární vědec se mění v lovnou zvěř uprostřed New Yorku
Tři dny Kondora (Three Days of the Condor) z roku 1975 dodnes platí za absolutní vrchol politického thrilleru. Hlavní hvězdou je legendární Robert Redford, který 16. září 2025 navždy odešel ve věku 89 let. V době natáčení na přelomu let 1974 a 1975 mu bylo 38 a jeho výkon se nesmazatelně zapsal do dějin kinematografie.
Příběh sleduje nenápadného literárního vědce Joea Turnera, krycím jménem Kondor, který pracuje pro CIA v utajené newyorské kanceláři. Jeho úkolem není střílet nepřátele, ale pročítat brakové romány a hledat v nich skryté kódy či úniky informací. Po brutálním masakru v kanceláři však musí tento knihomol okamžitě utéct.
Kontaktuje centrálu, ale místo pomoci se sám stává terčem profesionálních zabijáků. Na útěku v paranoidním labyrintu velkoměsta se uchýlí k zoufalému kroku a unese neznámou fotografku Kathy Hale, kterou ztvárnila podmanivá Faye Dunaway. Ta se stává jeho jedinou nadějí na přežití.
Režisér Sydney Pollack vytvořil mrazivé dílo na motivy románu Šest dní Kondora od Jamese Gradyho. Vedle Redforda a Dunaway exceluje jako chladnokrevný zabiják Joubert legendární Max von Sydow. Role J. Higginse patří Cliffu Robertsonovi a jako Wabash se představil John Houseman.
Švédská ledová elegance místo francouzského temperamentu
Pollack původně plánoval do role evropského zabijáka Jouberta obsadit francouzskou hvězdu Lina Venturu. Nakonec však roli získal švédský velikán von Sydow. Jeho ledově klidný a profesionální projev dodal postavě ikonický rozměr, ze kterého dodnes mrazí. Joubert není psychopat – je to chladný profesionál, který zabíjí bez emocí jako součást práce.
Zajímavostí je také využití tehdejší techniky. Počítač DEC PDP-8/E s páskovou jednotkou TU56, který na začátku filmu skenuje a analyzuje texty, byl ve skutečnosti technologicky neschopný takto pokročilé operace. Šlo o čistou filmařskou licenci, která měla v divácích vyvolat pocit, že CIA disponuje téměř futuristickým vybavením.
Kolem filmu dodnes koluje mýtus ohledně zkrácení děje z knižních šesti dnů na filmové tři dny. Šíří se tvrzení, že štáb neměl rozpočet na zbylé tři dny natáčení. Ve skutečnosti šlo o nadsazený žert Roberta Redforda. Reálným důvodem zkrácení byla snaha režiséra o zrychlení tempa vyprávění a zintenzivnění paranoidní atmosféry.
Finanční triumf
V roce 1975 byl snímek natočen s rozpočtem přibližně 7,8 milionu USD. V přepočtu na hodnotu dolaru v roce 2026 by to odpovídalo zhruba 45 milionům USD. Film v kinech vydělal přes 41,5 milionu USD, což by dnes představovalo asi 240 milionů USD. Šlo o obrovský komerční triumf.
Režisér Sydney Pollack o svém dlouholetém příteli a dvorním herci uvedl, že mu jeho hezká tvář, sportovní postava, obrovský talent a okouzlující úsměv nestačily, ba naopak jeho vzhled mu byl spíše na obtíž. Bob byl zajímavou metaforou pro Ameriku – zlatý chlapec, který má v sobě skrytou temnotu.
Nenechte si ujít tento nadčasový klenot světové kinematografie, který po 51 letech od své premiéry neztratil nic ze své naléhavosti. Snímek můžete sledovat v pátek 4. září 2026 od 20:00 na ČT2 (ČT2 HD). Bude to výjimečný večer plný napětí a vzpomínek na herce, který spoluvytvářel dějiny filmu. Plánujete si ho pustit?
Zdroje článku: cinephiliabeyond.org, post45.org, imdb.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá