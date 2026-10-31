Jak vyzrát na rýmu? Trik s cibulí vám možná bude znít jako nesmysl, ale předává se po generace

Zatímco většina z nás používá cibuli především při vaření, naši předkové jí přisuzovali také léčivé vlastnosti. Připravovali z ní sirupy proti kašli, přikládali ji na různé části těla a věřili, že dokáže pomáhat při nejrůznějších zdravotních potížích.
Jedna z méně známých metod doporučuje přikládat syrovou cibuli přímo na chodidla. Stačí ji oloupat, nakrájet na silnější kolečka a ta vložit do bavlněných ponožek tak, aby se dotýkala spodní části nohou. Ponožky si následně necháte na sobě přes noc. Ráno cibuli jednoduše odstraníte a chodidla umyjete.
Cibule na 100 + 1 způsob: Zkuste cibulovou omáčku nebo marmeládu
Proč právě chodidla? Vysvětlení nabízí tradiční čínská medicína
Tradiční čínská medicína přikládá chodidlům obrovský význam. Podle jejího učení jimi procházejí energetické dráhy, takzvané meridiány, které propojují různé části lidského těla. Stimulace určitých bodů na chodidlech tak má podle TČM příznivě ovlivňovat činnost jednotlivých orgánů.
Tradiční čínská medicína přisuzuje chodidlům velký význam.
Zastánci cibulových obkladů se na tyto principy často odvolávají. Věří, že cibule přiložená na chodidla pomáhá odvádět z organismu škodlivé látky, podporuje látkovou výměnu, stimuluje krevní oběh a přispívá k rychlejšímu zotavení při nachlazení.
Samotné vkládání cibule do ponožek je však především lidovou praktikou. Není prokázáno, že by tímto způsobem bylo možné ovlivnit průběh chřipky nebo zabránit virové nákaze. Za vyzkoušení ale nepochybně stojí. Zvlášť, pokud se vám doma cibule sešlo větší množství.
Cibule nicméně obsahuje látky, které naše tělo ocení
Obyčejná kuchyňská cibule obsahuje řadu zajímavých látek. Patří mezi ně například kvercetin, který má antioxidační vlastnosti, nebo sirné sloučeniny, jimž cibule vděčí za svou charakteristickou vůni a štiplavou chuť.
Některé z těchto látek vykazují při laboratorních výzkumech protizánětlivé a antimikrobiální účinky. Je však rozdíl mezi konzumací cibule a jejím přikládáním na pokožku.
Vědci pozitivní vliv cibule v ponožkách zatím neprokázali. To ale neznamená, že to nemůžete zkusit.
Pro tvrzení, že cibule vložená do ponožek dokáže z těla odstraňovat toxiny, ničit viry nebo posilovat imunitu, zatím neexistují vědecké důkazy. Škodlivé látky navíc organismus odstraňuje především prostřednictvím jater a ledvin.
Šalotka vs. cibule: Nahrazujte je opatrně a raději zasyrova, pozor na zhnědnutí na pánvi
Vyzkoušet tenhle trik můžete, zázraky ale nečekejte
Pokud vás tahle babská rada zaujala, pamatujte, že syrová cibule může při delším kontaktu podráždit pokožku. Zvlášť opatrní by měli být lidé s citlivou kůží, ekzémy nebo drobnými poraněními na chodidlech.
Před chřipkou vás cibule v ponožkách pravděpodobně neochrání. Mnohem větší význam má dostatek spánku, pestrá strava, průběžné posilování imunity během celého roku, minimalizace stresu, pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu a větrání uzavřených prostor.
Cibuli ale nemusíte zatracovat. V kuchyni má své nezastupitelné místo a díky obsahu prospěšných rostlinných látek může být vhodnou součástí zdravého jídelníčku. Pokud ale chcete učení našich babiček otestovat na vlastní kůži, bránit vám v tom určitě nebudeme.
Máte vy nějaký vlastní osvědčený recept, který vám funguje na rýmu a nachlazení?
Použité zdroje:
- healthline.com/health/cold-flu/onion-in-sock
- medicalnewstoday.com/articles/320167
- ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/219418/cinske-recepty-a-tipy-lekarky-mudr-guo-li-lexikon-zdravi-pro-zimni-cas.html
- prozeny.cz/clanek/proc-strcit-do-ponozek-na-noc-cibuli-67140