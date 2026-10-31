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Jak vyzrát na rýmu? Trik s cibulí vám možná bude znít jako nesmysl, ale předává se po generace

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Dennívýzva
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Podzim přeje nachlazení, rýmě i chřipce. Pokud hledáte způsob, jak podpořit svou imunitu, možná stojí za vyzkoušení trik s cibulí. Metoda má údajně pomáhat při nachlazení a podporovat přirozenou obranyschopnost organismu.
cibule v ponožkách

cibule v ponožkách

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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