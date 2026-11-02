Lískooříškové máslo: Chutná jako Nutella, ale je nevýslovně zdravější. Připravte si ho sami doma

Pokud milujete oříšková másla, zbystřete. To lískooříškové promění třeba fádní snídani v něco, co vám vykouzlí úsměv na tváři během několika vteřin.
Jen je potřeba dobře si ho vybrat a nechopit se bezhlavě toho prvního, které vám přijde pod ruku. Tohle pohlazení chuťových buněk může mít hodně podob a některé do jídelníčku spíš nechcete.
Kvalitní lískooříškové máslo obsahuje jen dvě ingredience – nepřekvapivě lískové oříšky a kromě nich už jen trošku soli. Žádná dochucovadla, barviva a chemikálie, kterým je lepší se vyhýbat.
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Lískooříškové máslo a zdraví? Pozor, není to Nutella!
Nejznámější lískooříšková pomazánka z lískových oříšků je samozřejmě Nutella (ještě se do ní přidává kakaový prášek). Když ale budeme mluvit o zdravotních přínosech lískooříškového másla, tenhle výrobek na mysli rozhodně nemáme.
Klasická Nutella obsahuje jen 14 procent lískových oříšků. Ale za to hodně cukru.
Jen pro zajímavost: Zmíněnou Nutellu tvoří víc než z poloviny cukr! K tomu v něm najdete kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (necelých 8 %), lecitiny, levný vanilin a třeba taky palmový olej. Lískové oříšky netvoří ani 14 % objemu.
Zato poctivé lískooříškové máslo neobsahuje nic jiného než lískové oříšky a sůl. Je to příkladná součást zdravého jídelníčku plná nenasycených tuků (včetně kyseliny olejné a omega-6 nebo omega-9 mastných kyselin), bílkovin a vlákniny. Získáte z něj i nezanedbatelné množství vitamínu E, dál pak vitamíny skupiny B, hořčík, mangan a měď.
Proč říct „lískáčům“ ano?
Pravidelná konzumace lískových oříšků je neoddiskutovatelně prospěšná – pokud na ně tedy nejste alergičtí. To bychom s tímhle tvrzením byli zdrženlivější. Obecně ale pomáhají snižovat hladinu celkového i „špatného“ LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi. Obsahují spoustu antioxidantů, které zpomalují stárnutí buněk, pomáhají bojovat se záněty v těle, mají blahodárný vliv na krevní tlak a podporují citlivost buněk na inzulín.
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Na co si dát pozor?
U každého oříškového másla platí „dobrého pomálu“. Může sice být zdraví prospěšné, a dokonce jeho složení můžete mít stoprocentně pod kontrolou, když se do jeho přípravy pustíte doma. Taky s ním získáte skvělý zdroj energie, po jehož konzumaci nenásleduje propad.
Má to ale samozřejmě svá „ale“. Je kaloricky vydatné, takže jestli se pokoušíte shazovat kila, buďte s ním opatrní. Už jen polévková lžíce může mít až 100 kcal, což je fakt dost.
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Lískové oříšky jsou taky silný alergen. Opatrně s ním. A to i proto, že obsahují fytáty – látky, které mírně snižují vstřebávání minerálů, třeba zinku a železa.
A nakonec myslete na správné skladování. Pokud máte výrobek bez konzervantů, po otevření skleničky patří jedině do lednice.
Co s lískooříškovým máslem v kuchyni?
Samozřejmě si ho můžete občas dát jen tak na lžičku. Je to ale i bezva ingredience do snídaňové kaše, ovocných smoothie, nezklame ani jako náplň do palačinek a využít se dá i při pečení.
Mandlové máslo je jemné oříškové pohlazení do kaše i na lžičku. Pozor ale na množství, nejde jen o tuky!
Recept na lískooříškové máslo, který zvládne každý
Máte troubu a mixér? A suroviny? Pak se do toho můžete pustit.
Co potřebujete: 500 g lískových oříšků (natural), ½ lžičky soli
Jak na to?
- Předehřejte si troubu na 180 °C. Oříšky rozprostřete na plech a pražte je zhruba 10 minut. Rozvine se tak jejich aroma. Dávejte pozor, aby se nespálily.
- Ještě horké je dejte do čisté kuchyňské utěrky, zabalte je a párkrát je promněte. Tak se snadno zbavíte slupek.
- Potom je nechte vychladnout a nasypte je do mixéru.
- Nejdřív mixujte, dokud nevznikne jemný prášek.
- Potom přidejte sůl.
- Mixujte dál. Z oříšků se začne uvolňovat olej a během 10 minut budete mít krásně krémové a jemné lískooříškové máslo. Během těch 10 minut občas dopřejte mixéru pauzu.
- Hotové máslo nalijte do nádobky, ve které ho budete skladovat, a uložte do lednice.
Které oříškové máslo je vaše nejoblíbenější? A máte triky na domácí přípravu? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem!
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