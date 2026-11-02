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Lískooříškové máslo: Chutná jako Nutella, ale je nevýslovně zdravější. Připravte si ho sami doma

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Máte rádi nestárnoucí klasiku Nutellu? Tahle lískooříšková pomazánka s kakaem si získala oblibu po celém světě. Jenže její složení a výživová hodnota není úplně k chlubení. Zato lískooříškové máslo může být.
lískooříškové máslo

lískooříškové máslo

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 19:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

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