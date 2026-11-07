Horoskop na dnešní den: sobota 7. listopadu 2026

Nenechte se tím zviklat. Jak den postupuje, atmosféra se výrazně zlepšuje. Měsíc je téměř celý den ve Vahách, dopoledne se příznivě propojuje s Marsem, kolem poledne se potkává s Venuší a odpoledne s Jupiterem. To přeje setkávání, dobrému jídlu, kultuře, výletům, návštěvám, partnerství a vůbec činnostem, které jsou příjemnější ve dvou nebo ve skupině. A protože se blíží novoluní, Měsíc už je jen velmi tenký ubývající srpek. Sobota proto nemusí být dnem velkých začátků. Mnohem lépe se hodí k tomu něco uzavřít, uklidit ze života nebo si prostě užít to, co už máme.
Heslo dne: Ráno neřešte celý život. Odpoledne raději někam běžte.
Dnešní praktická drobnost: Nechte zahradní hadici přes zimu bez vody
Máte zahradu, dvorek, chalupu nebo venkovní kohoutek? Pak je začátek listopadu dobrý čas zkontrolovat, zda někde nezůstala voda, která by při mrazu mohla napáchat škodu. Zahradní hadici odpojte od kohoutku, úplně z ní vypusťte vodu a uložte ji pokud možno na suché místo chráněné před mrazem. Pokud je venkovní rozvod vody na zimu odstavený, nezapomeňte podle typu instalace vypustit vodu také z potrubí a venkovního kohoutku. Právě voda, která zůstane uvnitř hadice, ventilu nebo potrubí, se při zamrznutí rozpíná a může zařízení poškodit. A když už jste venku, podívejte se, zda v okapu neleží nános mokrého listí. Ucpaný okap a první mrazy nejsou příliš dobrá dvojice. Kdo nemá zahradu ani chalupu, má dnešní údržbu splněnou bez práce. Občas mají obyvatelé bytů také svůj den.
Beran
První část dne vás může trochu brzdit. Něco jste chtěli vyřídit rychle, ale druhá strana bude mít vlastní názor, vlastní tempo a možná také vlastní představu o tom, co znamená slovo „rychle“.
Měsíc je celý den proti vašemu znamení a hlavním tématem jsou proto vztahy a spolupráce.
Dobrá zpráva je, že dnešní energie je mnohem smířlivější než v předchozích dnech. Pokud jste se s partnerem nebo někým z rodiny na něčem neshodli, odpoledne může přinést velmi příjemnou změnu atmosféry.
Místo dalšího kola argumentů zkuste společně něco podniknout. Výlet, oběd, procházka nebo kultura mohou udělat více než hodinová analýza toho, kdo co řekl ve středu.
A pokud jste sami, přijměte pozvání nebo někomu zavolejte. Dnešek přeje společnosti.
Sobotní rada Beranům: Když se dva lidé nedokážou shodnout, kam vyrazit, existuje revoluční řešení: jednou vybere jeden a příště druhý. Není nutné kvůli tomu měnit ústavu.
Býk
Dnešek bude příjemný, pokud si z něj neuděláte pracovní sobotu.
Měsíc ve Vahách vás může svádět k tomu dát něco do pořádku doma, na zahradě nebo kolem běžných povinností. To je v pořádku. Jen si stanovte hranici, kdy s prací skončíte.
Venuše, vaše planeta, je stále retrográdní a dnes se s ní Měsíc potkává. Může se proto vrátit chuť na něco, co jste měli rádi dřív.
Starý recept, restaurace, kam jste chodili, místo na výlet, hudba nebo člověk, se kterým vám bývalo příjemně.
Ne všechno, co se vrací z minulosti, musí být varování. Některé věci stojí za druhou návštěvu.
Odpoledne vám udělá dobře příjemné prostředí a dobré jídlo. A protože Jupiter atmosféru trochu zvětšuje, hlídejte jen množství. Třetí kus koláče je také rozhodnutí.
Sobotní rada Býkům: Dnes si něco dopřejte. Ale až vám bude někdo tvrdit, že „k tomu ještě potřebujete“ další tři věci, připomeňte si, že obchodník není člen rodiny.
Blíženci
Pro vás může být dnešní sobota jedna z nejpříjemnějších tohoto týdne.
Měsíc ve Vahách vám přeje v oblasti zábavy, tvořivosti, kultury, dětí, vnoučat a všeho, co děláte proto, že vás to baví.
Jestli máte možnost někam vyrazit, nehledejte příliš důvodů zůstat doma. Výstava, koncert, kino, trh, výlet nebo obyčejná návštěva mohou přinést víc energie než další dopoledne strávené projížděním zpráv.
Retrográdní Merkur vám ráno možná připomene nějakou povinnost. Udělejte jen to, co je opravdu nutné.
Odpoledne se společenská energie výrazně zlepšuje. Někdo vás může rozesmát, nabídnout zajímavý program nebo připomenout aktivitu, kterou jste dlouho nedělali.
A ano, pokud vám někdo sympatický navrhne kávu, nemusíte předem zjišťovat jeho kompletní životopis.
Sobotní rada Blížencům: Když dnes zažijete něco pěkného, nemusíte každých pět minut fotografovat. Vlastní paměť má sice menší kapacitu než telefon, ale některé snímky ukládá lépe.
Rak
Dnešní Měsíc ve Vahách vás táhne k domovu a rodině.
Můžete mít chuť pozvat někoho na návštěvu, připravit dobré jídlo nebo prostě strávit den s lidmi, se kterými je vám dobře.
Příjemné planetární vazby dne vztahům přejí. Pokud byla v rodině v posledních dnech trochu napjatější atmosféra, dnes ji můžete zmírnit bez velkých slov.
Někdy stačí společný oběd, procházka nebo otázka na něco úplně jiného.
Pozor ale na rakovskou potřebu zajistit, aby byli všichni spokojení. Pokud pořádáte návštěvu, nemusíte uvařit tři chody, napéct, naleštit celý byt a ještě se během oběda ptát, zda všem opravdu chutná.
Když si host vezme přídavek, pravděpodobně ano.
Sobotní rada Rakům: Pohostinnost neznamená, že po odchodu návštěvy potřebujete dva dny na zotavení.
Lev
Sobota vám astrologicky přeje.
Měsíc ve Vahách se během dne příznivě propojuje s Marsem a Jupiterem ve vašem znamení. To přináší energii, společenskost, chuť někam vyrazit a velmi dobré podmínky pro setkávání.
Pokud jste poslední dobou příliš seděli doma, dnes to změňte.
Krátký výlet, návštěva města, dobrá restaurace, kulturní akce nebo setkání s přáteli mohou být přesně to, co potřebujete.
Také komunikace vám půjde. Někoho můžete přesvědčit pro společný plán nebo se konečně domluvit na věci, která se dlouho odkládala.
Jen si hlídejte, abyste při plánování víkendu neobsadili zároveň funkci předsedy, průvodce a uměleckého ředitele.
Ostatní mohou mít také nápad.
Sobotní rada Lvům: Když máte dnes pocit, že by se společnost bez vás nebavila, udělejte malý experiment a na deset minut přestaňte mluvit. Výsledek vás může příjemně překvapit.
Panna
Ráno můžete začít velmi prakticky. Merkur se Saturnem připomínají něco, co potřebuje kontrolu, opravu nebo poctivější pohled.
Dobrý čas projít jednu záležitost, kterou jste možná odbyli příliš rychle.
Ale pak toho nechte.
Měsíc ve Vahách dnes obrací pozornost k penězům, hodnotám a také k tomu, zda si umíte něco dopřát bez pocitu, že to musíte obhájit.
Pokud si chcete koupit něco pěkného, nemusíte automaticky hledat deset levnějších variant. Stačí vědět, že to skutečně chcete a že to dává smysl.
Dnešek je také vhodný pro dobré jídlo nebo návštěvu místa, kde vám bývá příjemně.
Večer už si nechte účetnictví života na jindy.
Sobotní rada Pannám: Ušetřit dvě stě korun je pěkné. Strávit kvůli tomu tři hodiny porovnáváním 47 téměř stejných výrobků už je spíš nový koníček.
Váhy
Dnes jste jedním z hlavních znamení dne.
Měsíc je téměř celý den ve vašem znamení a během dne se setkává s retrográdní Venuší, vaší vládkyní, a příznivě komunikuje s Marsem i Jupiterem.
Můžete se proto cítit společensky, přitažlivěji, otevřeněji a hlavně víc sami sebou.
Jestli jste poslední dny řešili, co chtějí ostatní, sobota vám připomíná otázku: co by bavilo vás?
Někam běžte. Potkejte se s lidmi. Vezměte si na sebe něco, v čem se cítíte dobře. Zajděte na výstavu, do kavárny nebo někam, kde to máte rádi.
Retrográdní Venuše může přinést i návrat člověka nebo vzpomínky z minulosti. Pokud se někdo ozve, nemusíte automaticky otevírat starý příběh. Ale můžete si s ním dát kávu.
Káva ještě není závazek.
Sobotní rada Vahám: Dnes si vyberte program sami. Pokud se vám začne chtít zeptat pěti lidí, co by preferovali, vzpomeňte si, že jste právě měli rozhodnout vy.
Štír
Většina dne bude pro vás trochu klidnější a možná zjistíte, že nemáte chuť být středem společnosti.
To je naprosto v pořádku.
Měsíc ve Vahách prochází částí vašeho horoskopu, která přeje odstupu, klidu a uzavírání starých věcí. A protože se blíží novoluní právě ve vašem znamení, můžete mít pocit, že něco končí a něco nového se teprve připravuje.
Není nutné tomu hned dávat jméno.
Dnešní společenské aspekty jsou ale příjemné, takže se lidem úplně nevyhýbejte. Zvolte spíš menší společnost nebo člověka, před kterým nemusíte nic hrát.
Pozdě v noci Měsíc přejde do vašeho znamení a během neděle se energie začne měnit.
Sobotní rada Štírům: Když dnes nemáte chuť na hlučnou společnost, neznamená to, že jste asociální. Možná jste jen konečně našli lidi, se kterými se dá příjemně mlčet.
Střelec
Sobota vám přeje.
Měsíc ve Vahách aktivuje přátelství, společnost, skupiny a plány do budoucna. Mars a Jupiter ve Lvu navíc přidávají cestovatelskou a dobrodružnou náladu.
Je téměř škoda strávit celý den doma.
Pokud někdo navrhne výlet, návštěvu, koncert nebo jinou akci, zkuste být spontánní. Nemusí být všechno naplánované tři týdny dopředu.
Naopak můžete začít plánovat něco většího na později. Cestu, dovolenou nebo aktivitu, která vás už nějakou dobu láká.
Retrográdní Merkur jen připomíná: až začnete rezervovat, kontrolujte data a podmínky.
Dnes ale hlavně sbírejte nápady.
Sobotní rada Střelcům: Když vám někdo dnes řekne „pojeďme někam“, nemusíte odpovídat otázkou „kam přesně?“. Někdy je správná první odpověď prostě „tak jo“.
Kozoroh
Dnešek může přinést pocit, že byste měli něco dokončit, zařídit nebo být užiteční.
Ano, pár věcí se udělat dá.
Ale sobota má ještě jinou nabídku.
Měsíc ve Vahách zvýrazňuje vaše cíle a veřejnější roli, ale příjemné vazby s Venuší a Jupiterem naznačují, že úspěch dnes nemusí znamenat výkon. Může znamenat také dobrý kontakt, setkání nebo člověka, který vám otevře zajímavou možnost.
Pokud vás někdo někam pozve, neodmítejte to automaticky kvůli tomu, že „ještě musíte“.
Váš seznam nikdy nebude úplně prázdný. Pokud čekáte na ten okamžik, kdy bude všechno hotové a vy si konečně začnete užívat, horoskop vás musí zklamat: tento termín zatím v efemeridách není.
Sobotní rada Kozorohům: Dnes zkuste dokončit jednu povinnost a jednu radost. V tomto pořadí, pokud na tom trváte.
Vodnář
Dnešní den vám opravdu sedí.
Měsíc ve vzdušných Vahách podporuje poznávání, cestování, kulturu a setkávání s lidmi, kteří přemýšlejí trochu jinak než vy.
Mars a Jupiter v protilehlém Lvu navíc přinášejí výrazné druhé lidi. Partner nebo přítel může navrhnout program, který by vás samotné nenapadl.
Dejte mu šanci.
Výborný den na výlet do města, kde jste dlouho nebyli, na výstavu, přednášku nebo prostě na místo, které dokáže narušit rutinu.
Také můžete dostat zajímavý nápad na budoucí cestu.
Jen dnes ještě nemusíte rozhodnout všechny podrobnosti. Retrográdní Merkur si rád schovává dodatečné informace na později.
Sobotní rada Vodnářům: Nejlepší výlet nemusí být na místo, které má nejvíc hvězdiček na internetu. Občas stojí za to odbočit tam, kam byste normálně nejeli.
Ryby
Dnešek může být příjemný, ale trochu hlubší.
Měsíc ve Vahách otevírá témata společných peněz, důvěry, blízkosti a věcí, které sdílíme s druhými lidmi.
Pokud jste s partnerem nebo rodinou potřebovali něco finančního či praktického probrat, dnešní vlídnější atmosféra tomu může pomoci.
Nemusíte ale ze soboty udělat schůzi správní rady domácnosti.
Venuše s Jupiterem přejí také příjemným zážitkům a vy můžete zjistit, že právě společně strávený čas vyřeší víc než další dlouhá debata.
Retrográdní Merkur ve Štíru může zároveň připomenout starší cestovatelský nebo vzdělávací plán.
Možná jste si kdysi řekli: „Jednou bych chtěl…“
Zkuste si dnes zjistit, zda by to „jednou“ nemohlo být příští rok.
Sobotní rada Rybám: Sny jsou užitečné. Některé potřebují jen trochu fantazie, jiné jízdní řád a cenu vstupného.