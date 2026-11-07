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Z města rovnou do lesa aneb Hradecké lesy, které mi přirostly k srdci

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V souvislosti s městem Hradec Králové se většině lidí vybaví slovo „architektura“. Málokdo však zmíní rozsáhlé lesy, které se rozkládají jihovýchodně od města. Do mého života vstoupily před mnoha lety, když jsem se vdala a přistěhovala do Hradce.
Z města rovnou do lesa aneb Hradecké lesy, které mi přirostly k srdci

Z města rovnou do lesa aneb Hradecké lesy, které mi přirostly k srdci

Zdroj: 20231022-150937.jpeg
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 07.11.2026 07:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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