Kontrola odhalila salmonelu v mase z Lidlu. Řetězec musel rumunská kuřecí prsa okamžitě stáhnout z pultů

Zákazníci řetězce Lidl by měli zpozornět. Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje chlazené rumunské kuřecí prsní řízky, ve kterých olomoucká laboratoř objevila nebezpečnou bakterii. Pokud už spotřebitelé závadnou šarži kukuřičného kuřete zakoupili, neměli by ho jíst a mohou ho vrátit v jakékoliv pobočce.
Salmonelu odhalila kontrola olomouckého skladu
Problém zachytila Státní veterinární správa během své kontroly ve velkoskladu na Olomoucku. V odebraném vzorku se ukázala přítomnost bakterie Salmonella Infantis. Výsledky vyšetření přišly z laboratoře ve chvíli, kdy už celých 345 kilogramů kontaminované šarže odešlo z velkoskladu přímo do jednotlivých prodejen řetězce.
Lidl na zjištění ihned zareagoval a zahájil okamžité stahování závadného masa ze svých pultů. V rámci zákaznického upozornění potvrdil, že ostatních výrobků od této společnosti se problém netýká. Jak upozorňuje SVS, pro konkrétního rumunského výrobce nejde o první podobný prohřešek. „Jedná se o opakovaný záchyt salmonel v kuřecím mase od stejného rumunského výrobce v letošním roce,“ upřesnil mluvčí správy Petr Vorlíček.
Jak bezpečně poznat závadnou šarži
Lidé, kteří si výrobek přinesli z obchodu domů, ho mohou na prodejnách vrátit. Ke spolehlivé identifikaci stačí obal a etiketa. Stahování se týká balení chlazených kukuřičných prsních řízků značky Avicarvil Fresh srl (identifikační značka RO 100 EC). Obal váží necelý kilogram, přesně zhruba 800 gramů s výrobní šarží číslo 0043000833.
Nákaza hrozí i ze špinavého prkénka
Bakterie salmonely způsobuje nepříjemnou střevní infekci zvanou salmonelóza. Kromě požití závadné potraviny ale k nakažení bohatě stačí i špatná domácí hygiena. Lidé na to podle odborníků zapomínají. „Je vhodné mít oddělené pomůcky a používat jiné prkénko a nůž na syrové drůbeží maso a jiné na potraviny určené k přímé spotřebě nebo zeleninu,“ vysvětlil mluvčí SVS s tím, že nebezpečí nečíhá pouze v samotném mase, ale i ve znečištěném nádobí nebo špinavých rukou.
Zcela nevhodné je podle veterinářů také omývání zakoupené drůbeže pod vodovodním kohoutkem. Kapičky a aerosol se snadno rozptýlí a mohou potřísnit okolní plochy kuchyně, ze kterých se už bakterie lehce dostanou do těla. Spolehlivým zabijákem salmonel je pouze důkladné propečení. Teplota musí dosáhnout minimálně 70 °C v celém objemu a pokrm se musí takto zahřívat alespoň 10 minut.
Největší riziko nákazy hrozí dětem, chronicky nemocným lidem a seniorům. Právě tyto věkové skupiny tělo hůře hydratují a nedokážou se tak snadno vyrovnat se ztrátami tekutin v důsledku průjmů a zvracení, které onemocnění standardně doprovází.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (svs.gov, denik).