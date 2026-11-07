Vánoční hvězda může začít opadávat krátce po nákupu. Problém často vznikne už cestou z obchodu

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Vánoční hvězda může začít opadávat krátce po nákupu. Problém často vznikne už cestou z obchoduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Červená vánoční hvězda potřebuje ochranu před chladem dřív, než doma dostane místo na stole. Krátký pobyt v mrazu nebo průvan při přepravě mohou poškodit listy a projevit se až po přinesení do bytu. Další potíž pak snadno přidá voda schovaná v ozdobném obalu. Při nákupu se proto vyplatí sledovat nejen barvu, ale celou cestu rostliny až na její zimní stanoviště.
Vánoční hvězda může začít opadávat krátce po nákupu. Problém často vznikne už cestou z obchoduZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 07.11.2026 12:41
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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