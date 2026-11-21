Chraňte své rostliny před mrazem, abyste se z nich mohli radovat i v příští sezóně. Nebojte se, nebudete potřebovat žádné speciální dovednosti a znalosti, a přesto se vám podaří ochránit každou malou rostlinku. Použijete u toho nejspíše jednu z následujících metod (možná, že i kombinaci některých z nich).
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...