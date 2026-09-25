Zima se blíží. V září je čas zazimovat muškáty

Představit si mnohá zápraží, balkony a okenní parapety bez muškátů prakticky nelze. Pelargonie jsou nádherné a dokonale dokreslují celkový vzhled domu. Jde o květiny, které kvetou poměrně dlouho, nicméně zima pro ně představuje období, kdy venku být v žádném případě nemohou. Důvod je vcelku jasný. Prostě a jednoduše by zmrzly. Právě proto je musíme na chladné období dokonale připravit. Jak? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Jak muškáty připravit na zimování?
Jednoduše. V první řadě je zapotřebí rostlinu kompletně zbavit všeho, co jí bralo energii. Pryč musí jak suché, tak i zažloutlé listy. Zkrátka všechny, které vypadají nezdravě. Seříznout se musí i výhony, a to v místě těsně nad kolénkem. Rozhodně je zapotřebí omezit také zalévání muškátů a jejich hnojení. Na podzim se vyplatí muškáty také preventivně postříkat přípravkem proti škůdcům a plísním.
Kdy přesunout muškáty do tepla?
Stihnout se to musí ještě před prvními mrazíky. V některých oblastech přijdou velmi brzy. Rostlina muškátů je vcelku odolná a nejspíše nějakou tu chladnější noc přežije, přesto je škoda ji zbytečně trápit.
Muškáty: Foto Pixabay
Kam patří muškáty přes zimu?
Vybrat je třeba místo s dostatečným množstvím přirozeného světla. Taková garáž bez oken, případně tmavý sklep, dokážou s muškáty v negativním slova smyslu dokonale zatočit. Důležitá je pro zazimování muškátů také správná teplota. Ta by se měla pohybovat mezi 6 až 10 °C. Vynikající je pro zazimování muškátů třeba nevytápěná veranda. Klidně ale mohou být i v zimní zahradě, případně na půdě, v dílně a v jiných místnostech se zmíněnou teplotou.
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Jak funguje u muškátů zimní režim?
I v průběhu zazimování vyžadují muškáty jistou péči. Nejdůležitější je jejich pravidelná kontrola. Zálivka a hnojení v zimě musí být minimální. V opačném případě mají rostliny tendenci kvést, což není žádoucí. Kdyby náhodou začaly, tak je třeba květy odstranit a rostliny umístit tam, kde je větší zima.
Nedostatek prostoru? Květináč není při zazimování nutný
Někdy prostě nemáme dostatek místa. Nic se neděje. Rostliny se totiž dají vyjmout z hlíny, zbavit zbytků zeminy a následně se jim zastřihnou kořeny. Každá rostlina se pak zabalí do papíru a pověsí hlavou dolů. Na jaře sice budou rostliny vypadat, jako by kompletně vyschly, nicméně v sezoně se probudí a budou nádherně kvést.
Foto: Pixabay
Zdroje info: Autor- pěstitel, Meta
Podzimní péče o muškáty: Náhledové foto Pixabay, fotogalerie Pixabay
The post Zima se blíží. V září je čas zazimovat muškáty first appeared on Naše zahrada.