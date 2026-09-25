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Zima se blíží. V září je čas zazimovat muškáty

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Představit si mnohá zápraží, balkony a okenní parapety bez muškátů prakticky nelze. Pelargonie jsou nádherné a dokonale dokreslují celkový vzhled domu. Jde o květiny, které kvetou poměrně dlouho, nicméně zima pro ně představuje období, kdy venku být v žádném případě nemohou. Důvod je vcelku jasný. Prostě a jednoduše by zmrzly. Právě proto je musíme na chladné období dokonale připravit. Jak? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Přesazování muškátů

Přesazování muškátů

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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