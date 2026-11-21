Pokud máte z vlastní zahrady víc jablek, než stihnete sníst, můžete je uložit na zimu a mít vlastní ovoce až do jara. Stačí ale jedno nahnilé jablko a za pár týdnů máte zkaženou polovinu bedny. Proto je dobré zabalit jablka do novin, každé zvlášť, a uložit je do chladu.
Proč jedno shnilé jablko zkazí ostatní
Hniloba se z nemocného nebo otlučeného jablka snadno přenese na plody, které leží těsně vedle něj. Jablka navíc uvolňují etylen, plyn bez barvy a zápachu, který urychluje zrání a kažení ovoce i zeleniny v okolí. Noviny vytvoří mezi plody přepážku, takže se jablka navzájem nedotýkají a hniloba se tak snadno nešíří. Ze stejného důvodu neskladujte jablka vedle mrkve, zelí nebo jiné zeleniny, které etylen škodí.
Foto: Pixabay
Jak jablka do novin zabalit
Ukládejte jen zdravá jablka bez otlaků, prasklin a dírek po červech. Z otlačeného místa se totiž časem stane hniloba, která se pak šíří dál. Otlučená jablka sněte hned, poškozené místo stačí vykrojit. Každé zdravé jablko zabalte do jednoho listu novin a položte ho do bedny nebo na lísku v jedné vrstvě. Pokud máte lísky s mezerami, kudy proudí vzduch, nemusíte jablka balit. Při sklizni je trhejte opatrně i se stopkou, protože ta je před hnilobou chrání. Skladujte jen jablka z vlastní zahrady, ta z obchodu už mají za sebou několik týdnů ve skladu.
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Kam jablka uložit
Jablkům vyhovuje chladné a vlhčí místo, třeba sklep, nevytápěná garáž nebo komora. Ideální teplota je těsně nad nulou, jablka ale nesmí zmrznout, protože by změkla a rychle se zkazila. Pozdní odrůdy navíc potřebují několik týdnů ve skladu, než dozrají a získají plnou chuť. Zásoby pravidelně kontrolujte a každé jablko, které začne hnít, hned vyřaďte.
Nejdéle vydrží kyselejší pozdní odrůdy, se kterými si při správném skladování vystačíte celou zimu. Sladká a raná jablka snězte co nejdřív. Pokud máte jablek jen pár, můžete je dát do lednice, v papírovém sáčku tam ale vydrží jen zhruba týden. Do uzavřeného igelitového sáčku je nebalte, protože v neprodyšném obalu nemůžou dýchat a rychleji se kazí.
Zdroje info: Autor, https://www.gardenersworld.com/how-to/grow-plants/how-to-store-apples, https://hgic.clemson.edu/storing-apples/
Náhledové foto: Pixabay
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