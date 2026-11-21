Sněhobílá královna záhonů: Jak na pěstování kopretin, které pokvetou od jara až do podzimu. Málo vídaná vytrvalost a elegantní krása z ní dělá stálici českých zahrad. Určitě to znáte ze své vlastní zkušenosti. Zatímco jiné trvalky předvedou svou parádu během dvou týdnů a pak po nich zbude jen zelené listí, kopretina bílá spolehlivě zdobí záhony po dlouhé měsíce. Navíc potěší i ve váze na jídelním stole, kde při pravidelné výměně vody vydrží svěží klidně celé čtyři týdny.
Aby však tato zdánlivě nenáročná květina ukázala svůj plný potenciál, vyžaduje správný start v půdě a několik pěstebních zásahů. S trochou péče a včasným střiháním vás odmění opakovaným kvetením.
Slunce, kompost a správná vlažná zálivka
Pro kopretinu vyberte stanoviště s dostatkem přímého slunečního svitu, snese však i lehký polostín. Úplný stín jí neposlouží, protože stonky se začnou nepřirozeně vytahovat za světlem a květy budou drobné. Půdu vyžaduje dobře propustnou, mírně kyselou až neutrální s pH okolo 6,0 až 7,0.
Před samotnou výsadbou zapravte do země vyzrálý kompost. Kopretiny sice patří do staré půdní síly, ale startovní organická výživa jim dodá energii pro tvorbu kořenového systému. U zálivky držte zlaté střední pravidlo:
- Půdu udržujte stále mírně vlhkou, ale nikdy ji nepřemáčejte.
- V období letních horkých dnů zalévejte poctivě ke kořenům, nejlépe ráno nebo k večeru.
- Přemokřený substrát má za následek hnilobu kořenového krčku a úhyn celého trsu.
- Hnojení provádějte vyváženým hnojivem na trvalky s vyšším obsahem draslíku a fosforu pro podporu poupat.
Trikový řez a příprava na zimní spánek
Největším tajemstvím dlouhého kvetení je poctivé odstraňování odkvetlých hlaviček. Jakmile květ začne hnědnout a semenařit, rostlina investuje veškerou energii do tvorby semen namísto zakládání nových poupat. Odstřihněte stonek hned nad prvním zdravým listem. Po první hlavní vlně kvetení na začátku léta se nebojte celý trs mírně seříznout přibližně o třetinu. Rostlina rychle obrazí a koncem léta vyhnal druhou vlnu zářivých květů.
TIP: Nemáte přístup ke hnoji ani kompostu? Smíchejte ocet s peroxidem a sledujte ten zázrak s úrodou.
Foto: Pixabay
Před příchodem tuhých mrazů dopřejte kořenové zóně lehkou izolaci. Osvědčil se mulč z listí, slámy nebo jemné štěpky, který ochrání plytce uložené kořeny před holomrazy. Na jaře přikrývku včas odstraňte, aby trs pod vlhkou vrstvou nezačal zahnívat.
Co se týče škůdců, kopretiny bývají velmi odolné. V jarních měsících je však mohou potrápit černé mšice na mladých výhoncích a šťavnaté mladé listy chutnají i slimákům. Proti mšicím postačí včasný zásah mýdlovým postřikem nebo parazitickými slunéčky.
Zdroje info: Autorka,https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/pestovani-kopretin-pravidla-pro-dlouhe-kvetenihttps://www.denik.cz/zahrada/pestovani-kopretiny-nejdele-kvetouci-rostliny.htmlhttps://www.ireceptar.cz/zahrada/jak-pestovat-kopretiny/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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