Podzim je časem zabíjaček. V současné době už tomu většinou není jako dřív, kdy se lidé srotili na vesnici u nějaké rodiny, chlapi spojili své síly a pašík to měl spočítané. Většinou totiž nakupujeme zabíjačkové produkty přímo v supermarketech, případně v řeznictvích. Klasicky se tady objevují v podstatě všechny produkty. Co se týká jitrnic a jelit, tak ty můžeme koupit jak v klasické podobě, tedy v přírodním střívku, tak i v plastovém obalu. Jaká varianta je lepší? Vyplatí se být spíše konzervativní? Na obě tyto otázky odpovíme podrobně v následujících řádcích.
Chuť přírodních střev někdo miluje
Je to tak. Jestliže budete konzumovat jitrnice syrové, na střevech si nepochybně moc nepochutnáte.Pokud se ale jitrnice a jelito upečou, vznikne díky střevům skvělá pochoutka. Střeva se totiž pořádně upečou a budou maximálně křupavá. Z obyčejného jelita a jitrnice tak vznikne dokonalá pochoutka se vším všudy. Plastový obal je pochopitelně pouze nejedlou součástí pokrmu.
Plast zajistí delší trvanlivost
Druhý aspekt. Jestliže si koupíte jitrnici neb jelito v plastovém obalu, s největší pravděpodobností vám vydrží v lednici bez problémů i několik dní. Plast je totiž neprodyšný. Obsah se tak nebude mít tendenci kazit, což je vynikající. U klasických jitrnic a jelit v přírodním střevu se toto říct určitě nedá.
Foto: Pixabay
S plastem je lepší manipulace
Stačí obsah plastových obalu jednoduše vytlačit na plech a upéct. To samé ale platí i pro jitrnice v čerstvém stavu. Stačí pouze plastový obal nakrájet na kolečka podobně jako tlačenku a máte vyhráno. Pak už následuje na talíř ocet a cibule. Pochoutka je rychle na světě.
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Ve finále je to jedno
Je to tak. Záleží hlavně na samotné konzistenci a chuti jak jelit, tak i jitrnic. Obojí mohou chutnat skvěle jak v plastovém obalu, tak i v přírodním střívku.
Zdroje info: Autor, Meta
Náhledové foto: Pohled 111 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domácí_jitrnice_(zabijačka_2019)_02.jpg
The post Tlačenka, jitrnice a jelita na trhu. V klasickém střevu, nebo v plastu? first appeared on Naše zahrada.