Alobal je nedílnou součástí výbavy kuchyně. Používá se poměrně často, a tak prostě v nějaké přihrádce, zásuvce nebo polici nesmí chybět. Většinou s ním pracujeme při pečení masa. Často chceme, aby se z horní části nijak výrazně nepřipeklo a nespálilo, proto ho alobalem chráníme. Nakonec alobal odstraníme a necháme troubu péct, aby se na mase vytvořila ta správná křupavá kůrčička, kterou spousta lidí miluje. Většina lidí ani neví, že má alobal matnou a lesklou stranu, a tak alobalem prostě maso zakryjeme jen tak. Je to škoda, protože matná a lesklá strana mají své vlastnosti. Jaké? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Dvě strany alobalu
Jde o stranu lesklou a matnou. Obě mají svou funkci. Zatímco matná propouští teplo, lesklá ho naopak odráží. Tyto vlastnosti jsou z hlediska přípravy pokrmu docela důležité až klíčové. Jestliže tedy budete péct maso a alobal položíte lesklou stranou nahoru, počítejte s tím, že se bude péct mnohem delší dobu.
Matná strana by měla být vždy nahoře
Přesně tak. Jak již bylo předesláno, právě tato strana propouští teplo, a tak se jídlo upeče mnohem dříve. Navíc se nevysuší, což si samozřejmě přejeme. Lesklou stranou bychom alobal měli na maso dávat pouze tehdy, když potřebujeme uchovat jídlo delší dobu teplé. Stejně tak lze alobal dát lesklou stranou nahoru pro uchování teploty masa vytaženého z lednice. Jen tak rychle s díky tomuto triku nezkazí. Lesklá strana by tedy měla být nahoře pokaždé, když zrovna nepečeme.
Matná strana alobalu: Foto Radek Štěpán
Lesklá strana alobalu: Foto Radek Štěpán
Jak péct maso s alobalem
Mimo to, že už víte, jakou stranou musí být alobal nahoře, je třeba jmenovat ještě několik vychytávek. Vepřové maso je dobré péct na 170 °C, kuřecí na 160 °C. ryby na 145 °C. Alobal je také vhodné odstranit správnou dobu před dopečením masa. Ideálně by se mělo jednat o 5 až 10 minut před dopečením. Maso se tak nevysuší a vznikne vám dokonalá křupavá kůrka.
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Zdorje info: Autor, Meta, https://smakosze.pl/ktora-strona-folii-aluminiowej-nadaje-sie-do-pieczenia-md-am-161021
Zakrytí zapékací misky alobalem tak, že je matná strana nahoře: Náhledové foto Radek Štěpán, fotogalerie Radek Štěpán
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