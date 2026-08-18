G MMA chtělo přetáhnout Bendu z Clashe. Nabídlo mu i roli hlavního moderátoraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
G MMA chtělo přetáhnout Bendu z Clashe. Nabídlo mu i roli hlavního moderátora
Bývalý titulový vyzyvatel UFC Anthony Smith odmítl vinu ve všech čtyřech bodech obžaloby. Případ se vrátí...
Israel Adesanya před UFC 330 věřil Ianu Machadovi Garrymu. Po výhře Islama Machačeva však názor změnil a...
Hayden Panettiere byla v době největších boxerských úspěchů Vladimira Klička pravidelně u ringu. Jejich...
Bouře mířící na Washington se před UFC Freedom 250 Bílému domu nakonec vyhnula. Na internetu se rozjela...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →