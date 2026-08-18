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Kosti obřího lenochoda přepisují učebnice: Lidé obývali Ameriku o 10 000 let dřív, než jsme si mysleli

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V odlehlém skalním převisu hluboko v brazilském vnitrozemí ležely tisíciletí tři nenápadné kostěné destičky. Nikdo netušil, že v sobě skrývají tajemství, které otřese základy archeologie. Když vědci konečně odhalili jejich pravou povahu, museli přepsat celou kronologii osídlení Nového světa. A co víc – definitivně vyvrátili mýtus, který se v učebnicích opakoval celá desetiletí.
Kosti obřího lenochoda přepisují učebnice: Lidé obývali Ameriku o 10 000 let dřív, než jsme si mysleli

Kosti obřího lenochoda přepisují učebnice: Lidé obývali Ameriku o 10 000 let dřív, než jsme si mysleli

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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