Kosti obřího lenochoda přepisují učebnice: Lidé obývali Ameriku o 10 000 let dřív, než jsme si mysleli

Tři drobné kůstky, které změnily dějiny
Skalní převis Santa Elina v brazilském státě Mato Grosso nikdy nebyl turistickou atrakcí. Leží v odlehlé oblasti pohoří Serra das Araras, daleko od civilizace, v obci Jangada. Přesto se právě tady odehrál jeden z nejdůležitějších archeologických objevů poslední doby.
Archeologové zde našli tři malé kostěné destičky – takzvané osteodermy, které kdysi tvořily část podkožního krunýře pravěkého tvora. Jenže tyto kůstky nebyly obyčejné fosilie. Někdo je před dávnými věky záměrně opracoval, vyhladil, vyleštil a vyvrtál do nich otvory. Vznikly tak osobní ozdoby, přívěsky, možná amulety.
Když vědci stanovili jejich stáří, zůstali v šoku. Výsledky ukázaly 25 100 až 27 400 let. To znamená, že jde o nejstarší doložené osobní šperky na celém americkém kontinentu. A zároveň o důkaz, že lidé zde žili v době, kdy to podle oficiální vědy nemělo být vůbec možné.
Kdo nosil amulet z obřího lenochoda?
Zkuste si představit scénu před 26 tisíci lety. Skupina lovců-sběračů táboří v oblasti dnešního Mato Grossa. Narazili na čerstvě uhynulého obra – pozemního lenochoda druhu Glossotherium phoenesis, který vážil kolem šesti set kilogramů.
Po zpracování masa a kůže si jeden člen skupiny všimne drobných kostěných destiček ukrytých pod kůží zvířete. Vybere si několik kusů. Sedne si stranou a pomocí ostrého kamenného nástroje – možná křemenného nebo křemencového hrotu – začne destičku velikosti mince trpělivě obrušovat.
Trvá to hodiny, možná dny. Povrch musí být hladký, leštěný. Pak přijde nejtěžší část: vyvrtat z obou stran malý otvor u okraje. Nakonec provlékne šňůrku spletenou z rostlinných vláken a zavěsí si hotový amulet na krk.
Možná mu přinášel štěstí při lovu. Možná mu připomínal úspěšný hon. Možná byl prostě jen krásný. Každopádně se dochoval v sedimentech jeskyně dalších 26 000 let, než ho našli archeologové.
Skeptici tvrdili: To není možné
Když se první zprávy o nálezu rozšířily, spustila se vlna pochybností. Někteří vědci tvrdili, že otvory v kostech vznikly přirozeně – třeba činností hmyzu, hlodavců, parazitů nebo prostým zvětráváním. Lidská ruka prý s tím nemá nic společného.
Mezinárodní tým pod vedením Thais R. Pansani a Mírian L. A. F. Pacheco se však rozhodl pochybnosti definitivně rozptýlit. V roce 2023 publikovali studii v prestižním časopise Proceedings of the Royal Society B, kde nasadili nejmodernější analytické metody.
Výsledky byly naprosto jasné.
Analýza prokázala, že otvory a leštění byly provedeny na čerstvých kostech krátce po smrti zvířete, nikoliv na již zkamenělých fosiliích. Stopy po vrtání nástrojem jsou prokazatelně lidského původu. Žádný hmyz, žádný hlodavec, žádné zvětrávání. Jen lidská ruka a kamenný nástroj.
Dogma o kultuře Clovis padlo
Tento objev má dramatický dopad na to, jak vnímáme osídlení Ameriky. Posunuje doloženou přítomnost člověka v Jižní Americe o 10 000 až 12 000 let hlouběji do minulosti. Dosud totiž v archeologii dominovala teorie „Clovis-first“.
Podle ní první lidé vstoupili na americký kontinent až před přibližně 13 500 až 15 000 lety. Jakýkoliv starší nález byl automaticky zpochybňován, odmítán, označován za omyl, nebo dokonce podvrh. Učebnice to uváděly jako fakt. Vědecké konference to opakovaly jako mantru.
Lidé a obři spolu žili tisíce let
Objev ze Santa Elina vyvrací ještě jeden mýtus, který se často objevuje v populárně-naučných dokumentech. Podle teorie „Pleistocene overkill“ měl příchod lidí do Ameriky vést k okamžitému a rychlému vyhlazení obřích lenochodů a další tehdejší megafauny. Představa je to dramatická: lidé přicházejí, loví a během několika set let vyhubí všechny velké tvory.
Nálezy z brazilské lokality však ukazují zcela jiný příběh. Lidé a obří lenochodi spolu koexistovali v téže krajině po dobu minimálně 10 000 let. Jejich soužití tedy nevedlo k žádnému okamžitému kolapsu populací těchto zvířat. Šlo o dlouhodobé sdílení jednoho životního prostoru, kde se lovci a obři potkávali, ale navzájem se nevyhubili.
Možná to bylo tak, že lidé lovili lenochody jen příležitostně. Možná měli jiné zdroje potravy. Možná byli prostě chytřejší, než jsme si mysleli, a dokázali v přírodě udržet rovnováhu. Každopádně tři malé kostěné destičky z brazilského skalního převisu nám dnes říkají: Dějiny Ameriky začaly mnohem dřív, než jsme tušili.
Zdroje článku: popularmechanics.com, crbcnews.com, nature.com, archaeology.org, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová