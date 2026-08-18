Berdych proti USA nic nevymýšlí. Bere Lehečku, Menšíka i Macháče, Američané přijedou s těžkou palbou

V první nominaci na druhé kolo kvalifikace jsou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rikl. Hrát se bude 18. a 19. září na tvrdém povrchu v pražské O2 areně.
A žádné šetření hvězd nechystají ani Američané.
Kapitán Bob Bryan nominoval Bena Sheltona, Taylora Fritze, Tommyho Paula a deblistu Christiana Harrisona. Shelton je momentálně šestým hráčem světa, Fritz devátým a Paul čtyřiadvacátým.
Na září se tak v Praze rýsuje zápas, který bude mít k tradiční představě „kvalifikace“ docela daleko.
Češi mají luxus, který ještě před několika lety neměli
Nejzajímavější na Berdychově nominaci možná není žádné jednotlivé jméno, ale skutečnost, že český kapitán vůbec může takovou sestavu poskládat.
Lehečka s Menšíkem představují dvě hlavní singlové zbraně, Macháč po zdravotních problémech rozšiřuje možnosti pro dvouhru i čtyřhru a za nimi zůstávají Kopřiva s Riklem jako další varianty. Berdych tak nemusí stavět celé utkání na jednom hráči a doufat, že zvládne během dvou dnů prakticky všechno.
Právě šířka současného výběru může být proti USA důležitá.
Američané sice přivezou výrazně postavené singlisty, jenže Davis Cup často rozhoduje schopnost přizpůsobit sestavu konkrétnímu vývoji utkání. Zápas na dva vítězné sety, domácí prostředí a samostatná čtyřhra dokážou rozdíl v žebříčku poměrně rychle zmenšit.
Navíc se hraje v hale, kterou čeští tenisté dobře znají. Organizátoři pro O2 arenu počítají s kapacitou okolo dvanácti tisíc diváků.
Američané mají ještě jeden důvod přijet naštvaní
Oba týmy se přitom nemusí dlouze seznamovat.
Česko porazilo USA v Davis Cupu už loni v Delray Beach a udělalo to způsobem, který Američany bolel dvojnásobně. Domácí vedli po prvním dni, ale český tým utkání otočil a Jakub Menšík nakonec vítězstvím nad Francesem Tiafoem rozhodl o výsledku 3:2 a postupu do Final 8.
Teď se role obracejí.
Američané cestují do Česka, domácí budou mít za zády plnou arenu a proti sobě budou stát dvě sestavy, v nichž nechybějí prakticky žádná zásadní jména současnosti.
Berdych tedy měsíc před zápasem nevytáhl žádné překvapení.
A možná právě to je nejlepší zpráva.
Český tenis se dostal do situace, kdy před soubojem s jednou z nejhlubších tenisových zemí světa nemusí hledat zázrak ani stavět nominaci kolem jednoho zachránce. Může jednoduše poslat na kurt Lehečku, Menšíka, Macháče a spol. a věřit, že to bude stačit.
Loni to stačilo.
V září budou mít Američané příležitost zjistit, jestli podruhé také.
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Zdroje: iDNES.cz – Kvalifikace Davis Cupu: Na USA jsou v nominaci Lehečka, Menšík i Macháč [1], USTA – Ben Shelton, Taylor Fritz, Tommy Paul and Christian Harrison to compete for U.S. Davis Cup team [2], ATP Tour – Lehecka upsets Fritz, Mensik seals Czechia's Davis Cup comeback vs United States [3].