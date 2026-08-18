Babičky to věděly: 1 hrnek navíc do vody a knedlíky nikdy nezgumovatí, ani druhý den z lednice

Málokterá příloha to má tak těžké jako knedlík. Čerstvý je nadýchaný a měkký, jenže po pár hodinách v lednici z něj bývá tuhý kus, který se v mikrovlnce promění skoro v gumu. Spousta lidí ho proto rovnou hází do koše. Škoda, protože k záchraně stačí obyčejný hrnek vody a trocha páry, kterou z něj naše babičky uměly vykouzlit.
Proč se z voňavého knedlíku stane guma
Čerstvý knedlík je měkký hlavně proto, že je plný vlhkosti. Jakmile vychladne a přes noc poleží v lednici, těsto ztuhne a část vody se z něj vytratí. Když ho pak hodíte jen tak na talíř do mikrovlnky, teplo z něj vytáhne i ten zbytek a máte doma suchý, tvrdý kus, který připomíná spíš žvýkačku než přílohu.
Řešení je přitom banální. Tajemstvím měkkého knedlíku je vlhkost, kterou mu musíte při ohřevu vrátit. Jakmile ho obklopí pára, změkne skoro jako čerstvě vytažený z hrnce. Celý ten slavný babský trik tak stojí a padá s jedním hrnkem vody.
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Nejspolehlivější způsob, jak knedlík oživit, je nechat ho prohřát nad párou. A právě tady přijde ke slovu ten hrnek vody. Postupujte takto:
Nalijte ho do hrnce a přiveďte k mírnému varu. Nahoru posaďte pařák nebo obyčejné kovové sítko. Plátky poskládejte volně vedle sebe, ať se navzájem ani vody nedotýkají. Přiklopte pokličkou a nechte je nad párou zhruba dvě až pět minut.
Horká pára se do těsta vsákne a vrátí mu vláčnost, kterou přes noc ztratilo. Nejvíc to ocení houskový knedlík, který je na vysychání ze všech nejcitlivější a suchý ohřev ho zničí nejrychleji. Kdo pařák doma nemá, poradí si i s cedníkem zavěšeným nad hrncem.
Přečtěte si také: Švagrová nevěřila, že tuhle pomazánku dělám z 1 obyčejné suroviny. Na oslavě zmizela první a recept po mně chtěla celá rodina Pára z hrnku vody vrátí knedlíku vláčnost, kterou přes noc v lednici ztratil. Ilustrační foto. Zdroj: Letícia Alvares / Pexels. V mikrovlnce nikdy nasucho
Když spěcháte, mikrovlnka posloužit může, ale jedině s vodou. Do mikrotenového sáčku naskládejte nakrájené plátky, přidejte dovnitř pár kapek vody a trochu jí rozetřete i po vnitřních stěnách. Sáček jen volně zatočte, ať uvnitř vznikne pára a nepraskne, a ohřívejte ho po krátkých úsecích, mezi kterými pokaždé zkontrolujete, jestli je knedlík už teplý.
Nemáte sáček? Stačí talíř. Plátky na něm pokropte vodou a překlopte přes ně druhý talíř dnem vzhůru, aby pára neměla kudy unikat a knedlík se prohříval ve vlastní vlhkosti. Ohřívejte vždy po menších dávkách a jen do chvíle, než je knedlík teplý skrz naskrz. Delší ohřev už chuť ani strukturu nevylepší, spíš z knedlíku vytáhne to poslední dobré.
Bez správného uložení nemá trik šanci
Aby měl hrnek vody druhý den co zachraňovat, musíte knedlíky správně uklidit hned po obědě. Nikdy je nenechávejte volně ležet na lince, kde jen osychají. Dejte jim čas úplně vystydnout a teprve pak je schovejte. Dobře poslouží potravinová fólie omotaná kolem plátků nebo pořádně těsnící krabička, aby z knedlíků neodcházela vlhkost.
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Takhle schované vydrží v lednici vláčné zhruba dva až tři dny. Když je do té doby nespořádáte, šoupněte je do mrazáku. Pomůže ale jeden detail: každý plátek proložte útržkem pečicího papíru, jinak z nich v mrazu bude jedna slepená hrouda.
Poslední záchrana, když knedlík vyschl na kámen
Občas knedlík v lednici oschne tak, že už ho žádná pára nespasí. Ani tehdy nepatří do koše. Rozšlehejte vejce se špetkou soli, plátky v něm z obou stran namočte a nechte je chvilku nasát. Pak už je stačí na pánvi osmažit dozlatova a máte knedlík ve vajíčku, který si spousta lidí oblíbí víc než čerstvou přílohu.
Druhá cesta se hodí, když je knedlík opravdu tvrdý. Nastrouhejte ho nadrobno a získáte domácí strouhanku na řízky nebo na zapékání, jakou v obchodě jen tak nekoupíte. Ze zbytku nedělního oběda je rázem něco užitečného a nikoho ani nenapadne, že to málem skončilo v koši.
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Zdroje: https://www.nejrecept.cz/tip/jak-ohrat-houskovy-knedlik-aby-neztvrdl-3-zpusoby-diky-kterym-bude-chutnat-jako-cerst-r10744, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-ohrat-knedliky-aby-byly-vlacne, https://www.toprecepty.cz/clanky/9838-zbyly-vam-knedliky-timto-zpusobem-je-ohrejete-tak-ze-budou-nadychane-a-mekke-a-nikdo-nepozna-rozdil/, https://www.familymarket.cz/blog/109-jak-ohrat-knedliky-spravne, https://www.zijemehomemade.cz/jak-ohrat-knedlik-ryzi-parek-nebo-testoviny/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-uvarit-houskove-knedliky-aby-nepopraskaly/