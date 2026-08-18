Objev fotbalové reprezentace Sojka v problémech. Kouč Plzně Hyský se do něj pustil

Před dvěma měsíci stál Sojka na hřišti proti Koreji, proti Jihoafrické republice, proti Mexiku. Nováček, kterého na šampionátu v USA nikdo nemusel představovat, prostě hrál. Teď, v polovině srpna, sedí na lavičce Plzně v domácím ligovém zápase se Zlínem a čeká, až ho trenér pošle na hřiště. Přichází v 62. minutě, stihne žlutou kartu a nic víc. Mezitím Prince Adu, jeho spoluhráč z útočné fáze, rozhoduje dvěma góly. Příběh o tom, jak rychle může hráč po velkém turnaji spadnout v klubové hierarchii, se v Plzni píše právě teď.
Šampionát jako odrazový můstek, který zatím nikam neodrazil
Na mistrovství světa 2026 odehrál Sojka celkem 143 minut ve třech skupinových zápasech. Proti Koreji začal a vydržel na hřišti do 85. minuty. Proti Jihoafrické republice znovu nastoupil od začátku, hrál 55 minut a byl přímo u akce před českým gólem na 1:0. I v závěrečném duelu s Mexikem, který Česko prohrálo 0:3, dostal tři minuty. To není epizodická role, to je reálné herní využití, které z třiadvacetiletého záložníka udělalo jednu z tváří českého turnaje.
Jenže návrat do Plzně vypadá jinak. V rozběhnuté sezoně 2026/27 má Sojka po třech ligových startech na kontě 184 minut, nula gólů a jednu asistenci. Pro srovnání: na jaře 2025/26, tedy v období, které mu vyneslo reprezentační pozvánku, nasbíral za Viktorii 898 minut v patnácti zápasech s bilancí dva góly a dvě asistence. Čísla sama o sobě nejsou katastrofální, ale trajektorie je jasná: z opory jarní části se posunul do pozice, kde o základní sestavu musí bojovat.
Adu jako zrcadlo: stejný klub, opačný směr
Zatímco Sojka hledá minuty, Prince Adu si je bere. Proti Zlínu odehrál 78 minut a dvěma góly rozhodl o první výhře Plzně v sezoně. Není to náhoda ani jednorázový záblesk. Trenér Martin Hyský už v březnu veřejně mluvil o tom, že od hráčů vyžaduje „práci v tréninku“ a ochotu „pracovat pro mužstvo“, a tehdy Adu jeho měřítka nesplňoval. V dubnu po reprezentační přestávce se ale rétorika otočila. „Vrátil se jako jiný hráč,“ řekl Hyský pro Sport.cz. Adu od té chvíle šlapal.
Kontrast je výmluvný. Adu prošel obdobím, kdy mu trenér veřejně vytkl přístup, a odpověděl na hřišti. Sojka se vrátil z mistrovství světa, a v prvním zápase, kde mohl ukázat, že turnajová zkušenost ho posunula, seděl na lavičce. Hyský tím vyslal signál, který nepotřebuje komentář.
Co vlastně Hyský řekl, a co ne
Klub po výhře 3:2 nad Zlínem zveřejnil stránku s ohlasy a odkazem na tiskovou konferenci, textový přepis ale chybí. Přesné formulace o přístupu, egu nebo týmovosti, které podle neoficiálních informací na tiskovce zazněly, se v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat v doslovné podobě. Co je doložitelné: Sojka nešel do základu, přišel až po hodině hry a dostal žlutou kartu. To je sportovní fakt, ne spekulace.
Hyského slovník ale známe z jiných příležitostí. V březnovém rozhovoru pro iDNES popsal, jaká kritéria u hráčů sleduje, a „přístup v tréninku“ tam figuroval jako klíčový parametr. Pokud stejný metr aplikoval na Sojku po návratu z šampionátu, pak lavička proti Zlínu nebyla trestem, ale důsledkem. Bez přímé citace to ale zůstává redakční dedukcí, ne potvrzeným faktem.
Evropská liga klepe na dveře
Načasování celé situace je pikantní. Plzeň má 20. srpna play-off Evropské ligy proti Crveně zvezdě Bělehrad, nejdůležitější srpnový dvojzápas sezony. Proti Zlínu Hyský postavil od začátku Adua, Ladru, Souarého i Memiće. Sojka přišel jako střídající varianta. Pokud tento trend vydrží i do středy, bude to znamenat, že hráč, který před dvěma měsíci začínal na mistrovství světa, nenajde místo v základu ani proti srbskému soupeři v kvalifikaci o skupinu.
Podle nás je ale příliš brzy psát o konci Sojkovy plzeňské éry. Jedna lavička neznamená vyřazení z kádru. Znamená to, že konkurence, konkrétně Adu, v tuto chvíli nabízí víc. A Hyský je trenér, který rozhoduje podle výkonů, ne podle jmen. To ostatně ukázal právě na Aduovi, kterého na jaře nejdřív veřejně kritizoval a pak stejně veřejně pochválil.
Co to znamená pro reprezentaci
Nic nenasvědčuje tomu, že by Sojka přišel o reprezentační linku. Ještě před pár týdny ho národní tým reálně používal na největším turnaji planety. Jedna oslabená pozice v klubu sama o sobě zlom neznamená. Ale platí jednoduchá logika: pokud mu v Plzni budou dál klesat minuty, jeho šance na další pozvánku se zmenšuje. Reprezentační trenéři potřebují hráče, kteří hrají, ne ty, kteří hráli.
Sojkův příběh zatím není příběhem pádu. Je to příběh o tom, že velký turnaj otevírá dveře, ale nezaručuje, že za nimi někdo bude čekat s červeným kobercem. V Plzni teď čekají s Aduovými dvěma góly, a s otázkou, jestli se Sojka dokáže vrátit tam, kde byl na jaře.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl