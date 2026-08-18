Kdo má doma tenhle robot z ČSSR, ať ho nevyhazuje. Funguje i po 50 letech a sběratelé za něj dají až 4 000 Kč

V nejednom sklepě nebo na půdě dodnes stojí zaprášený šedý kolos, který pamatuje ještě svatby rodičů. Většina domácností podobný přístroj dávno odvezla do sběru. Kdo ho ale nechal být, možná drží kus, který pořád spolehlivě umíchá těsto a k tomu má na sběratelském trhu překvapivě slušnou cenu.
Řeč je o kuchyňském robotu ETA 022. Za socialismu se objevil v mnoha kuchyních, dnes je z něj vyhledávaná retro rarita.
Kovová převodovka, jakou dnešní roboty nemají
Přístroj vznikal v době, kdy se spotřebiče nestavěly na pár sezón. Uvnitř má poctivou kovovou převodovku a jednofázový motor s příkonem 250 wattů. Na dnešní poměry to zní skromně, jenže právě tahle stavba z něj dělá stroj, který si poradí i s hutným kynutým těstem. Přesně na takové zátěži levnější současné roboty spálí pohon.
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Samotná pohonná jednotka vážila rovných šest kilogramů. Ovládala se dvěma tlačítky označenými START a STOP a nabízela dvě rychlosti. Víc uživatel nepotřeboval a hlavně se nemá co pokazit. Proto spousta kusů maká i po půl století.
Jeden přístroj místo poloviny kuchyně
Odolnost byla jen jednou z předností ETY 022. K základní jednotce se dala připojit celá řada nástavců a jeden stroj tak zastal práci několika pomocníků. Hnětl a šlehal těsto, z ovoce a zeleniny umíchal koktejl, mlel maso i kávu.
Kdo měl chuť, doplnil si i další nástavce:
škrabku na brambory, struhadlo, lis na ovoce, strojek na zmrzlinu, mlýnek na mák. Přečtěte si také: Švagrová nevěřila, že tuhle pomazánku dělám z 1 obyčejné suroviny. Na oslavě zmizela první a recept po mně chtěla celá rodina
Radost z něj měly hlavně děti, protože jim o víkendu umíchal ovocné koktejly.
Z Hlinska do statisíců domácností
Robot se rodil v závodě Elektro-Pragy Hlinsko ve Skuhrově nad Bělou. Výroba se rozjela v šedesátých letech a v různých obměnách běžela ještě v osmdesátých letech. Ochranná známka ETA, pod kterou firma spotřebiče prodávala, vznikla už v roce 1960. Samotný podnik se ale na ETA a.s. přejmenoval až v roce 1996.
Pro generaci, která vyrůstala v sedmdesátých a osmdesátých letech, patří hučení toho motoru k víkendu stejně neodmyslitelně jako vůně čerstvě upečených buchet. Právě nostalgie dnes žene ceny nahoru.
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Cena se odvíjí od stavu a hlavně od toho, kolik původního příslušenství se u přístroje zachovalo. Holý funkční kus bez nástavců pořídíte na bazarech typu Bazoš nebo Sbazar často už za 500 až 1 000 korun. Jakmile k robotu patří původní mísy a další příslušenství, cena se pohybuje zhruba mezi 1 500 a 2 500 korunami.
Nejvýš míří kompletní sady v původní krabici, s návodem a ve špičkovém stavu. Za takový kus jsou sběratelé ochotní dát i 4 000 korun. Podobně ceněná je i takzvaná skříňová varianta ETA 050, u níž je pohon zabudovaný přímo do dřevěné skříňky s výsuvnou pracovní deskou. Výjimečné, nerozbalené kusy se ojediněle vyšplhají ještě výš.
Orientační ceny podle stavu a výbavy shrnuje následující tabulka:
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Stav a výbava Orientační cena Holý funkční kus bez nástavců (Bazoš, Sbazar) 500 až 1 000 Kč S mísami a příslušenstvím 1 500 až 2 500 Kč Kompletní sada v původní krabici, s návodem, ve špičkovém stavu až 4 000 Kč Jak cenný kus poznat a komu ho prodat
Hodnotu zvedá každý originální nástavec navíc, funkční motor a především zachovalý obal s papíry. Kdo chce svůj robot zpeněžit, najde kupce ve sběratelských skupinách na sociálních sítích. Nejznámější je facebooková komunita RETROETA, která se soustředí právě na výrobky bývalé Elektro-Pragy Hlinsko.
A pokud vám stroj doma dodnes slouží a něco se na něm porouchá, nezoufejte. Řadu dílů seženete i teď. Sběratelé si je mezi sebou vyměňují a některé náhradní součástky jsou pořád v prodeji. Než tedy poctivého veterána odvezete do sběru, zkuste zjistit, jestli na něj někdo nečeká.
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Zdroje: https://klickesbirkam.cz/?id=70072623, https://www.eta.cz/historie/, https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ze-skicaku-do-obyvaku-aneb-jak-fenomen-eta-zmenil-ceskoslovenskou-domacnost, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/robot-eta-022/, https://www.nespechej.cz/clanky/kuchynsky-robot-hyzdil-20260308-7261.html