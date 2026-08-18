Usazený vodní kámen výrazně zkracuje pračce životnost. Jeho snadné odstranění přitom zvládne téměř každý

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Usazený vodní kámen výrazně zkracuje pračce životnost. Jeho snadné odstranění přitom zvládne téměř každýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Během praní se v pračce hromadí a usazuje vodní kámen. Aby mohla pračka co nejdéle správně fungovat, je potřeba ji pravidelně odvápňovat. Vyzkoušejte jeden z těchto způsobů.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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