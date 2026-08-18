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Koupila sis jáhly, protože jsou zdravé. Teď zjisti, co s nimi kromě kaše

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Leží ve skříňce, vypadají nenápadně a většina z nás je vytáhne až ve chvíli, kdy přijde nový záchvat „od teď budu jíst líp“. Pak z nich uděláme jednu sladkou kaši, řekneme si, že to bylo vlastně fajn, a zbytek sáčku necháme půl roku čekat na svůj velký moment.
Koupila sis jáhly, protože jsou zdravé. Teď zjisti, co s nimi kromě kaše

Koupila sis jáhly, protože jsou zdravé. Teď zjisti, co s nimi kromě kaše

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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