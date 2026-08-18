Ani zmrzlina, ani nanuk. Naše babičky chladily děti v létě pochoutkou za pár haléřů, kterou dnes skoro nikdo nezná

Když v létě rozpálené slunce vyhnalo děti ze zahrady do stínu, babička nesáhla do mrazáku ani po drobných na nanuk. Postavila na stůl misku něčeho studeného, sladkého a vonícího po čerstvém ovoci. Byla to pochoutka, která tehdy patřila skoro do každé venkovské kuchyně, přišla téměř zadarmo a dětem chutnala líp než leckterý moučník. Dnes o ní většina rodin nemá ani tušení.
Studená polévka místo moučníku i oběda
Tou dobrotou byla studená ovocná polévka. Byl to jemný, vychlazený krém z rozmixovaného ovoce, který se podával ke stolu pořádně studený. Sytil a osvěžoval zároveň, takže v parných dnech dokázal nahradit oběd i sladkou tečku po něm. Někde ji jedli hned ráno místo snídaně, jen s krajícem chleba, jinde přišla na řadu v poledne, když venku pálilo a na těžké jídlo neměl nikdo pomyšlení.
Vychlazený krém z rozmixovaného ovoce v horkých dnech zasytil i osvěžil naráz. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U dětí bodovala hlavně sladkou ovocnou chutí, která měla blízko k zákusku, přitom po ní nezůstávala v žaludku žádná tíha. „Studená jahodová polévka se často podává s piškoty, ovocem nebo malými tvarohovými noky,” uvedl pro Receptář šéfkuchař David Šlapák. Právě takové drobnosti dělaly z obyčejné misky pro nejmenší malou slavnost.
Přečtěte si také: Babičky to věděly: 1 lžíce navíc do vody a brambory se nerozvaří, ani když je zapomenete na plotně Proč v horku zabírala líp než led
Osvěžení nebylo to jediné, co miska ovocné polévky nabízela. Ovoce, ze kterého se připravovala, je z velké části voda. U jahod je to přes 90 procent jejich hmotnosti a třeba u broskví jen o kousek méně, takže polévka tělu v horku vracela tekutiny podobně jako sklenice pití. K tomu přidala pořádnou dávku vitaminů, hlavně céčka.
Babičky navíc znaly jeden fígl. Polévku uvařily už ráno a nechaly ji několik hodin odležet v chladu. Za tu dobu se jednotlivé chutě pěkně spojily dohromady a v poledním žáru pak miska zchladila mnohem líp, než kdyby se jedla rovnou z hrnce. Studená lžíce po odpoledni stráveném na sluníčku pak děti spolehlivě zchladila zevnitř a zahnala únavu z horka.
Každá zahrada měla svou vlastní verzi
Základ zůstával pořád stejný, tedy ovoce, voda a cukr. Zbytek záležel na tom, co zrovna dozrálo za domem a jak si polévku každá domácnost upravila:
Přečtěte si také: Švagrová nevěřila, že tuhle pomazánku dělám z 1 obyčejné suroviny. Na oslavě zmizela první a recept po mně chtěla celá rodina v létě vládly jahody, borůvky, třešně a višně, později se přidala jablka, hrušky nebo švestky; někdo polévku zjemnil mlékem, smetanou či lžící zakysané smetany; jiný ji zahustil trochou škrobu nebo pudinku a pro vůni přihodil kousek skořice a pár hřebíčků; kyselejší ovoce jako rybíz nebo angrešt si řeklo o větší dávku cukru, sladké třešně naopak snesly cukru míň.
Výsledek tak chutnal v každé domácnosti trochu jinak.
Podobnou dobrotu ostatně neznaly jen české babičky. Ve Skandinávii se ovocná polévka vaří dodnes a kdysi bývala dokonce svátečním jídlem o Vánocích. Dostávaly ji i ženy krátce po porodu, u kterých měla dávka ovocných vitaminů urychlit návrat do formy.
Proč zmizela ze stolů a jak se vrací
Jakmile se do obchodů nahrnuly nanuky, točené zmrzliny a limonády, domácí ovocná polévka šla stranou. Mladší generace ji z dětství už nezná a recept často zůstal jen v hlavě prababiček. Přitom stačilo tak málo. Ovoce rostlo na zahradě, mnohdy ho byla přebytečná úroda, kterou nebylo kam dát, a tak jedna porce vyšla sotva na pár haléřů.
Přečtěte si také: Ani smetana, ani máslo. Do omáčky na těstoviny patří 1 věc, kterou většina lidí bez přemýšlení lije do dřezu
V posledních letech ale roste chuť vařit doma ze sezónních surovin a spolu s tím se na stoly vrací i tahle skoro zapomenutá polévka. Vyzkoušet ji můžete hned, jak dozraje první letní ovoce. A kdo čerstvou úrodu nestihne, zvládne podobnou polévku i ze sušeného ovoce, takže potěší i mimo sezónu. Zvládne to i začátečník a odměnou je miska, která chladí, sytí a chutná jako kus prázdnin u babičky.
Zdroje: https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zivotni-styl/648658/v-lete-vsadte-na-ovocne-polevky-4-dokonale-recepty-s-broskvemi-jahodami-a-vinem.html, https://www.jimeto.cz/skandinavska-ovocna-polevka-jidlo-plne-vitaminu-jehoz-pojeti-se-v-ruznych-zemich-lisi/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/18439-potraviny-s-vysokym-obsahem-vody-hydratace, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/polevky-a-chutovky/ovocne-polevky-boruvkova-hruskova-jablecna, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/studena-jahodova-polevka-recept/