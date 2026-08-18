Vlastimil Brodský poznal svou životní lásku, když ještě nosila plenky: Ona na to vzpomínala s rozpaky

Příběh Vlastimila Brodského a Táni Kühnelové měl zvláštní začátek. Poprvé ji viděl jako miminko a později v ní našel životní oporu.
Na In-Lifestyle jsme se rozhodli připomenout, že u Vlastimila Brodského nestačí zůstat u známé představy legendárního herce s melancholickým výrazem. Jeho soukromý život by rovněž vydal na román. A vztah s Táňou Kühnelovou ukazuje, že pozdní láska se někdy objeví tam, kde by ji původně člověk hledal jen stěží.
Nad kolíbkou ještě netušil, že jde o jeho budoucí lásku
Brodský znal Táňu Kühnelovou prakticky od miminka. Jeho syn Marek Brodský v dokumentu Příběhy slavných popsal, že herec nejdřív chodil se sestrou Tániny maminky a teprve později se životní linky stočily jinam. Sama Kühnelová vzpomínala, že když jí byly dva nebo tři měsíce, přišel se na ni Brodský podívat se Stellou Zázvorkovou a dokonce asistoval při přebalování.
Představa, jak se muž dívá na miminko v kolébce a vlastně neví, že za pár desítek let to bude jeho životní láska, je opravdu hodna filmového scénáře. Kühnelová byla z tohoto způsobu jejich „seznámení“ podle svých slov spíš rozpačitá, zvláště prý když začal vzpomínat na její faldíky a další věci. Když vás muž vašeho života zná od doby, kdy jste byla miminko, romantika tím získává docela zvláštní odstín.
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Po dvou manželstvích přišla žena, u které našel klid
Když se Brodský s Kühnelovou dali dohromady, měl on za sebou dvě rozvedená manželství. První s Boženou Brodskou, s níž měl syna Marka, druhé s Janou Brejchovou, s níž se mu narodila dcera Tereza, jak připomíná iDnes. S Brejchovou tvořili hodně sledovanou dvojici a jejich svatba měla i trochu symbolický rozměr: vzali se v pátek třináctého ve 13.00. Brodský věřil, že mu to přinese štěstí. Nepřineslo.
Na In-Lifestyle jsme si všimli i jedné další věci. O Brodském se často mluví jako o velkém herci, méně už o tom, že v osobním životě působil velmi silně na ženy. „Ženy o něj stály a on to s nimi uměl,“ popsala to Petra Černocká, jeho sestřenice, pro Český rozhlas. Jenže podobná kombinace nebývá v manželství zrovna receptem na klid. A jeho vysoké pracovní nasazení také zrovna s rodinným životem nesouznělo.
Možná i kvůli tomu působí jeho soužití s Táňou Kühnelovou jako zvláštní pozdní smíření. V překladatelce a tlumočnici našel oporu, kterou už možná ani nehledal. Marek Brodský ve zmíněném dokumentu mluvil o tom, že šlo o největší lásku otcova života a že jejich vztah byl od začátku nádherný.
Táňa Kühnelová nebyla jen partnerka. Byla zázemí
Kühnelová v Brodského příběhu nestojí jen jako partnerka po boku slavného muže. Podle jeho vlastních slov byla jeho „anděl strážný“ a její rodina ho přijímala i ve chvílích, kdy se věci komplikovaly. To není jen o nějaké romanci, ale o obyčejné blízkosti. Ostatně Brodský si do vztahu nesl i těžší výbavu. Celý život bojoval s úzkostmi a melancholií. Trpěl i depresemi. Člověk, který rozdával radost, měl sám v sobě často smutek. Někteří ho považovali za hypochondra, zpětně je ale vidět, že za černým humorem a obavami o zdraví byla hlubší křehkost.
Táňa Kühnelová později popisovala, že ve stáří byl Brodský čím dál citlivější a zranitelnější. Rozrušily ho nejen vztahové problémy, ale i drobnosti, které by jiní sotva zaznamenali. Třeba protékající kohoutek. Měl potřebu řešit i problémy druhých a dělal si obavy o to, kam se řítí svět. Ke konci života ho navíc velmi trápila představa, že by měl zůstat na stará kolena někomu na obtíž.
Tíha světa a stáří na něj nakonec byly příliš
„Málokdo ví, že tatínek měl rok před natočením Babího léta velkou mozkovou příhodu. Myslím, že tatínek se bál, aby se ta situace neopakovala. Myslím, že ho taky zasáhlo, když viděl pana Horníčka v nemocnici, kde za ním byl se Stellou Zázvorkovou a viděl tu bezmoc těch lidí. Když je člověk odkázaný na pomoc druhých. A to si myslím, že tatínek nechtěl,“ řekla Tereza Brodská podle CNN Prima News.
Brodský zemřel 20. dubna 2002 ve Slunečné, kde si vzal život. Bylo mu 81 let. Právě chalupa, kterou miloval a kde rád pracoval se dřevem, se stala místem jeho posledních chvil. Ten rozpor je vidět i po letech: muž, který si vlastníma rukama uměl vyrobit schody, lavice nebo skříně a navenek mohl působit srdečně a lidsky, nesl v sobě zároveň břemeno, které už nezvládl.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Vlastimil Brodský poznal životní lásku, když ještě nosila plenky: Kühnelová na to vzpomínala s rozpaky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.