Osmnáctiletá Danuše plánovala svatbu, pak ji v Brně na náměstí zasáhla do hlavy kulka. Klíčový důkaz se poté ztratil

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Osmnáctiletá Danuše plánovala svatbu, pak ji v Brně na náměstí zasáhla do hlavy kulka. Klíčový důkaz se poté ztratilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Osmnáctiletá Danuše Muzikářová plánovala svatbu a těšila se na budoucnost. Její život ale předčasně ukončila kulka z davu v srpnu roku 1969.
Danuše Muzikářová
Zdroj: FOTO:vizualizace redakce kroniQa prostř. GEMINI
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