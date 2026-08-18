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Osmnáctiletá Danuše plánovala svatbu, pak ji v Brně na náměstí zasáhla do hlavy kulka. Klíčový důkaz se poté ztratil

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Osmnáctiletá Danuše Muzikářová plánovala svatbu a těšila se na budoucnost. Její život ale předčasně ukončila kulka z davu v srpnu roku 1969.
Danuše Muzikářová

Danuše Muzikářová

Zdroj: FOTO:vizualizace redakce kroniQa prostř. GEMINI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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