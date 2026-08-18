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Michal Prokop oslavil 80 a manželku má od roku 1972. Recept na spokojený vztah shrnul jedním slovem: tolerance

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Český rocker a bluesman Michal Prokop oslavil 13. srpna osmdesátiny. S manželkou Ninou drží manželství už 54 let, a sám říká, že to nikdy nebylo snadné.
Michal Prokop

Michal Prokop

Zdroj: Se svolením České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

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