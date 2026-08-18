„Je likvidační, nefér a může znamenat konec,“ tvrdí podnikatelé. Varují před náklady a administrativou

Nařízení PPWR neboli Packaging and Packaging Waste Regulation vstoupilo v platnost už v únoru 2025, použitelné je ale od 12. srpna 2026. Nejde přitom o jednu povinnost, která by začala platit všem podnikatelům ve stejném okamžiku. Jednotlivé požadavky nabíhají postupně a některé mají vlastní přechodná období. Evropská komise zároveň výslovně uvádí, že u části pravidel počítá s mírnějším režimem pro mikropodniky.
Pro podnikatele je však důležité, že se mění pohled na celý životní cyklus obalu. Výrobce nebo jiný subjekt, který je podle pravidel považován za producenta, může odpovídat nejen za samotné uvedení obalu na trh, ale také za náklady spojené s jeho následným sběrem a využitím. Podobně jako u dalších nových pravidel Evropské unie proto nestačí sledovat pouze datum účinnosti. Rozhodující je, do jaké role konkrétní firma podle nařízení spadá.
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Běžná krabice ještě automaticky neznamená problém
Právě tady je podle našeho zjištění důležitý rozdíl, který může v debatě o likvidaci malých e-shopů snadno zapadnout. Český EKO-KOM například vysvětluje, že běžný e-shop používající standardní neoznačené kartonové krabice nemusí být automaticky producentem těchto přepravních obalů, pokud povinnost splnil jejich dodavatel. Jiná situace může nastat u obalů nesoucích vlastní jméno nebo ochrannou známku e-shopu.
Od 12. srpna se současně mění evidence některých obalů a výrobci obalů musí řešit také posouzení shody, technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě. České firmy tak čeká podobně jako u dalších povinností OSVČ hlavně období, kdy bude potřeba přesně zjistit, čeho se konkrétní podnikání skutečně týká a čeho nikoli.
Největší problém může vzniknout při prodeji do více zemí
Podstatně komplikovanější situace se týká přeshraničního prodeje. Rozšířená odpovědnost výrobce neboli EPR je navázána na stát, kde se obal stane odpadem. Podle pokynů Evropské komise se producent registruje a plní příslušné povinnosti v členském státě, kde obal nebo zabalený výrobek poprvé zpřístupňuje. Při podnikání ve více zemích proto mohou vznikat další registrační a administrativní náklady.
Právě proti tomu se část drobných evropských podnikatelů ozvala. Petici požadující změny pro mikropodniky během několika dnů podepsalo více než 65 tisíc lidí. Kritici upozorňují zejména na situaci malých značek, které do jednotlivých států odešlou pouze několik zásilek ročně a kvůli jejich nízkému objemu pro ně mohou být fixní náklady neúměrně vysoké.
Podobný tlak na malé obchodníky přitom není jedinou změnou, kterou evropský maloobchod letos řeší. Změnila se například pravidla pro levné balíčky ze zemí mimo EU, což ovlivňuje konkurenci mezi evropskými e-shopy a velkými zahraničními tržišti.
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Malé e-shopy by si měly nejdříve určit svou roli
Z našeho pohledu tedy není přesné tvrdit, že nové nařízení automaticky znamená konec malých e-shopů. Riziko vysokých nákladů však může být reálné zejména u drobných značek prodávajících napříč Evropou. Zásadní bude další sjednocování registračních systémů a praktické provedení jednotlivých povinností.
Český podnikatel by proto měl především zjistit, zda je podle PPWR výrobcem, producentem, distributorem nebo pouze uživatelem obalu, prověřit své dodavatele obalů a teprve následně řešit případnou registraci. Stejně jako u přehledů a dalších administrativních povinností OSVČ totiž může být největší chybou předpoklad, že se nová pravidla jeho podnikání vůbec netýkají.
autorský text, vlastní dotazování