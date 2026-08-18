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„Je likvidační, nefér a může znamenat konec,“ tvrdí podnikatelé. Varují před náklady a administrativou

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Evropská unie od 12. srpna 2026 používá nové nařízení o obalech a obalových odpadech PPWR. Jeho cílem je omezit množství zbytečných obalů a zvýšit jejich recyklovatelnost. Pro malé e-shopy a podnikatele prodávající do zahraničí však změna znamená také nové povinnosti. Část evropských mikropodnikatelů proto varuje, že náklady na administrativu mohou být v některých případech vyšší než zisk z drobných zahraničních objednávek.
Nová pravidla EU pro obaly dopadají i na malé e-shopy. Podnikatelé varují před náklady a další administrativou.

Nová pravidla EU pro obaly dopadají i na malé e-shopy. Podnikatelé varují před náklady a další administrativou.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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